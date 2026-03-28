Plus-Size-Frauen und Essen: Influencerin Megan Ixim dekonstruiert hartnäckige Klischees

Viele Frauen begnügen sich mit Diätsalaten, während sie insgeheim von einem saftigen Burger oder einer leckeren Pizza träumen. Viele begnügen sich mit winzigen Portionen und entschuldigen sich fast dafür, dass sie so genüsslich essen. Zwischen den „sauberen Mädchen“, die sich den Mund zuhalten und grüne Smoothies hinunterstürzen, strebt eine Influencerin nach einem entspannteren Umgang mit ihren Mahlzeiten. Megan Ixim (@msgigggles) tut alles, was die Gesellschaft Frauen immer verboten hat: Sie isst nach Herzenslust, ohne Kalorien zu zählen.

Genuss beim Essen, ein Akt mit militantem Charakter

Selbst am Tisch, bei einem so grundlegenden Bedürfnis, zensieren sich Frauen und verzichten auf Genuss. Sie bevorzugen „gesunde“ Gerichte, während ihr Verstand ihnen leise zuflüstert : „Iss einen Burger.“ Sie essen kleinere Portionen, obwohl ihr Magen knurrt und sie nach größeren Tellern verlangen. Schlimmer noch: Sie widerstehen der Verlockung eines Brownies in der Auslage, weil ihnen ständig eingeredet wurde, dass Essen etwas Schlechtes sei. Was auf den ersten Blick wie eine sinnlose Geschmacksqual erscheint, ist in Wirklichkeit eine stille Reaktion auf gesellschaftliche Zwänge , eine Konditionierung unter auferlegten Normen .

Frauen lernten von klein auf, sich zu beherrschen, während Männer sich diese Frage nie stellen mussten. Während Männer einfach zu ihrem Wachstum beitrugen, riskierten Frauen Fettpölsterchen und „zu viel“ auf den Hüften. Zumindest war das die Begründung in unserer Familie, wenn wir nach einer größeren Portion fragten oder etwas zu viel Vanillesoße auf unser Schokoladenfondant gaben.

Die Content-Creatorin Megan Ixim, alias @msgigggles, revanchiert sich für all die Male, als wir ein Dessert ablehnten, behaupteten, satt zu sein, und sagten : „Ich kann nicht, ich muss auf mein Gewicht achten.“ Denn Pommes oder auch Tacos sollten keine „Sünden“ oder „Genussmahlzeiten“ sein, sondern ganz normale Mahlzeiten. Sie lässt sich vom Schlankheitswahn nicht unterkriegen, genauso wenig wie sie ihre Pasta Carbonara und ihr XXL-Eis genießt. Sie ist eine Verfechterin gesunder Ernährung – mit Gabel in der Hand und vollen Wangen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Megan Ixim (@msgigggles)

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Megan Ixim (@msgigggles)

Um Lebensmittel schnell zu verarbeiten, …

Zeitungsartikel und Online-Publikationen ermahnen Frauen unaufhörlich, auf ihre Ernährung zu achten und alles, was sie zu sich nehmen, genau zu prüfen. Mit dem nahenden Sommer empfehlen die Medien Detox-Programme, Rezepte für den perfekten Sommerkörper und nährstoffreiche Snacks. Als ob uns schon die kleinste Menge Schokolade so aufgedunsen machen würde wie Violet Beauregard in „Charlie und die Schokoladenfabrik“. Diese selbsternannte Feinschmeckerin lässt sich von solchen Moralpredigten jedoch nicht beeindrucken. Andererseits ist sie ganz offen für einen mit Ganache überzogenen Cupcake, eine Vier-Käse-Pizza und einen üppigen Erdbeerkuchen.

Während der Schlankheitswahn online weiterhin grassiert und sich auf den Laufstegen immer wieder durchsetzt, bringt sie einen Hauch von Authentizität zurück in unsere Feeds. Für sie dient die Schablone nur dazu, köstliche, nostalgische Leckereien zu kreieren, nicht dazu, Menschen hineinzuzwängen. Megan Ixim (@msgigggles) hat sich entschieden, diesen Zwängen zu widerstehen, anstatt der Versuchung eines klebrigen Kekses oder eines Tabletts frittiertem Hähnchen zu erliegen. Angesichts dieser ungeniert genussvollen Fotos werfen ihr ihre Kritiker Selbstzerstörung vor, doch sie verkennen, dass Stereotypen viel schädlicher sind als Pommes und Zitronen-Baiser-Donuts.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Megan Ixim (@msgigggles)

Die Rückgewinnung des eigenen Körpers und Appetits

Mit ihren Inhalten zelebriert Megan Ixim nicht einfach nur ungeschöntes Essen; sie verändert die gängige Sichtweise auf Körper und Ernährung. Denn hinter jedem bewussten Bissen steckt eine tiefere Botschaft: die Rückgewinnung der Kontrolle über Entscheidungen, die viel zu lange von der Angst vor dem Urteil anderer bestimmt wurden.

Essen wird so zu einem intimen, fast politischen Akt. Es geht nicht mehr darum, sich äußeren Regeln anzupassen, sondern auf die eigenen Empfindungen zu hören: Hunger, Verlangen, Sättigung. Wo andere Exzess sehen, erkennt sie neu gewonnene Freiheit. Wo andere vom „Sich-Loslassen“ sprechen, bekräftigt sie einfach das Recht auf ein Leben ohne Einschränkungen.

Diese Haltung ist irritierend, weil sie einen tief verwurzelten Mythos widerlegt: dass Frauen, insbesondere kurvige Frauen, diskret sein sollten, selbst beim Essen. Indem sie sich Raum nimmt und ihr Essen genießt, ohne sich zu verstecken, stellt sie diese unausgesprochenen Erwartungen infrage und hebt eine oft vergessene Wahrheit hervor: Niemand sollte sich sein Essen verdienen müssen.

„Genieße dein Leben, bevor es dich frisst.“ Dieses philosophische Mantra, das wir aus den Tumblr-Zeiten unserer Jugend kennen, bekommt hier eine ganz neue Bedeutung. Anstatt also jedes Gramm Essen abzuwiegen, konzentriere dich lieber auf das Glücksgefühl, das du beim Essen empfindest. Und wie könnte man diese Botschaft besser vermitteln als mit einem Selfie mitten im Genuss?