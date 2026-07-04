Der Alterungsfilter wird zu einem unerwarteten Werkzeug, um sich selbst in jedem Alter zu lieben.

In den sozialen Medien werden Filter häufig eingesetzt, um die Hautstruktur zu glätten, die Lippen aufzupolstern, die Wangenknochen anzuheben und den Eindruck einer Hyaluronsäure-Injektion zu erwecken. Es handelt sich um eine Art virtuelle Schönheitsoperation, die Schönheitsideale auf Gesichter projiziert. Obwohl Filter in Diskussionen über Selbstakzeptanz regelmäßig kritisiert werden, glauben manche Internetnutzer, dass sie einen positiven Zweck erfüllen und mithilfe der Alterungsoption sich selbst in verschiedenen Altersstufen besser vorstellen können.

Der Alterungsfilter, umfunktioniert als Akzeptanztechnik

Beauty-Filter, die boykottiert und als nahezu undurchschaubare visuelle Täuschung betrachtet werden, gewöhnen unsere Augen an die Idee der Perfektion und verstärken ästhetische Standards. Einst nur zum Spaß verwendet, sind Filter heute keine mittelmäßigen Karikaturen mehr, sondern unverzichtbare Parameter zur „Optimierung“ eines Selfies oder zur Korrektur eines Porträts, das in seiner Originalversion als unvorteilhaft empfunden wird.

Sie verkörpern ein Schönheitsideal auf dem Bildschirm. Sie verändern Gesichtszüge, straffen die Haut wie bei einem Facelifting, verfeinern die Augenbrauen, imitieren den Effekt von Botox auf den Lippen und kreieren maßgeschneiderte Gesichter, die direkt von Schönheitsidealen inspiriert sind. Diese Filter sind Schönheitschirurgie zum Greifen nah. Es ist schwarze Magie 2.0. Während sich die meisten Filter darauf konzentrieren, das Gesicht ihrer Nutzer zu glätten und zu modellieren, gibt es auch einen, der simuliert, wie wir in einigen Jahren aussehen werden.

Dieser Filter, der bereits auf unsere Fotos angewendet wurde, färbt unsere Haare grau , zeichnet Falten in unser Gesicht und lässt uns älter wirken. Meist aus Neugier oder für ein paar Lacher genutzt, bereitet uns dieser Filter mental darauf vor, wie wir mit 40 aussehen werden. Manche Content-Creator, wie @josiehadac, verwenden ihn sogar, um sich selbst zu bestätigen und besser mit den körperlichen Veränderungen des Alterns umzugehen. In einem Post, in dem sie zeigt, wie sie im Jahr 2078 aussehen wird, schreibt sie in die Mitte: „Schönheit vergeht nicht, nur die Jugend schwindet.“ Ein weiser Spruch, der wie aus einem Ratgeber für mehr Selbstvertrauen klingt. Laut ihr kann diese oft kritisierte Technologie das Selbstwertgefühl stärken und uns helfen, uns im Herbst unseres Lebens mit unserem zukünftigen Ich vertraut zu machen.

Die zwanghafte Angst vor dem Vergehen der Zeit

In einer Gesellschaft, die vom Kampf gegen das Altern besessen ist und in der Hautpflege immer mehr an Science-Fiction erinnert, fällt es schwer, dem Älterwerden gelassen zu begegnen . Junge Menschen haben heute kaum die Pubertät hinter sich gelassen, da wollen sie schon wieder in diese Phase zurückkehren und ahnen, was viele als „die Spuren der Zeit“ bezeichnen. Sie wollen die Zeit auf ihrer Haut anhalten und die Gesetze der Natur mit straffenden Cremes, innovativen Behandlungen, die ästhetische Unsterblichkeit versprechen, und Injektionen, die von den düstersten Visionen der Popkultur inspiriert sind, außer Kraft setzen.

Die Zahlen sprechen für sich: Junge Menschen zwischen 18 und 34 Jahren greifen heute häufiger zu Schönheitsoperationen als Menschen über 50. Wenn sie ihre Figur einfrieren oder ihren Körper mit 50 verändern könnten, um immer wie neu auszusehen, würden sie es tun.

Der Alterungsfilter hingegen bietet einen konkreteren Einblick ins Altern und ermöglicht es den Nutzern, ihm nicht fatalistisch, sondern philosophisch zu begegnen. Anstatt vor der Realität zu fliehen, stellt er sich ihr. In den sozialen Medien haben Influencer ihre Ängste mithilfe dieser modernen Strategie überwunden. Manche schätzen sich glücklicher als andere und haben nur wenige Fältchen, während andere erstaunt die genetische Veranlagung ihrer Eltern entdecken. Diejenigen in ihren Zwanzigern, die seit ihrer Jugend mit digital bearbeiteten Bildern aufgewachsen sind, zeigen angesichts dieses Ergebnisses, das weit hinter den gesellschaftlichen Erwartungen zurückbleibt, eine gewisse Verzweiflung.

Spiegelt dieser Filter die zukünftige Entwicklung des Gesichts korrekt wider?

Um die Genauigkeit dieses Alterungsfilters zu testen, der als der zuverlässigste und ausgefeilteste jemals für TikTok entwickelte Filter gilt, wandten versierte Internetnutzer ihn auf Prominente zu Beginn ihrer Karriere an. Anschließend verglichen sie das Ergebnis mit dem aktuellen Aussehen der Stars, und es ist deutlich zu erkennen, dass es bemerkenswert realistisch ist. Es wirkt absolut authentisch.

„Dieser Filter wirkt sehr authentisch. Man kann den Fettabbau, das Einfallen der Schläfen und die Vertiefung der Nasolabialfalten deutlich erkennen“, erklärte die Dermatologin Marie Jourdan der Zeitung Le Parisien . Ihrem Expertenauge zufolge ist dieser Filter durchaus überzeugend. Es handelt sich nicht um eine Fälschung. „Nicht jeder altert gleich schnell“, betont die Spezialistin und verweist auf ethnische, genetische und dermatologische Faktoren.

Dieser KI-gestützte Alterungsfilter trainiert unsere Wahrnehmung eines Gesichts, das die Gesellschaft ständig verteufelt, und verändert gleichzeitig unsere Denkweise. Denn trotz bioaktiver Seren und Hautpflegeprodukte, die aus dem Film „The Substance“ wiederentdeckt wurden, ist es letztendlich unmöglich, das eigene Spiegelbild zu kontrollieren. Und noch weniger, gegen den natürlichen Lauf des Lebens anzukämpfen.