„Ich habe keine Angst davor, die Schwerste im Fitnessstudio zu sein“: Sie stellt Vorurteile gegenüber dem Gewicht in Frage.

Body Positivity
Anaëlle Gayon
@lightenupash / Instagram

Der Gang ins Fitnessstudio kann einschüchternd wirken, besonders wenn man sich Gedanken darüber macht, was andere denken. Content Creator Ashley (@lightenupash) beweist, dass man seine Perspektive ändern kann. Mit einer ebenso aufrichtigen wie ermutigenden Botschaft erinnert sie uns daran, dass Sport nichts mit der Kleidergröße zu tun hat.

Eine Botschaft, die Tausende von Menschen anspricht

Die Content-Creatorin @lightenupash teilte in den sozialen Medien einen Gedanken, der bei vielen Nutzern Anklang fand. Ihre Idee ist einfach: Sie schreckt nicht davor zurück, die kurvigste oder dickste Person im Fitnessstudio zu sein. Was ihr wirklich Sorgen bereitet, erklärt sie, ist, dass sie ihre Gesundheit vernachlässigt.

Für Ashley (@lightenupash) geht es um weit mehr als nur um das Aussehen. Es geht ihr vor allem darum, sich wohlzufühlen, das eigene Wohlbefinden zu erhalten und das Leben mit seinen Liebsten in vollen Zügen zu genießen. Diese Botschaft rückt weg von Diskussionen über Leistung oder körperliche Transformation und hin zu einer grundlegenden Motivation: der Selbstfürsorge.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von LightenUpAsh (@lightenupash)

Die Angst vor dem Fitnessstudio ist real.

Ihre Geschichte beleuchtet auch ein weit verbreitetes Phänomen: die Angst vor dem Betreten eines Fitnessstudios. Diese oft als „Fitnessstudio-Angst“ bezeichnete Befürchtung betrifft viele Menschen, insbesondere diejenigen, die sich nicht dem gängigen Schönheitsideal der Fitnesswelt entsprechend fühlen. Der Stress vor dem ersten Training, die Angst, beobachtet zu werden, oder die Unsicherheit im Umgang mit den Geräten können zu echten Hürden werden. Ashley (@lightenupash) gibt zu, diese Gefühle selbst erlebt zu haben und erinnert alle daran, dass sie völlig verständlich sind.

Der Blick anderer ist oft weniger präsent, als man annehmen könnte.

Ashley (@lightenupash) hat mit der Zeit festgestellt, dass sich die meisten im Fitnessstudio vor allem auf ihr eigenes Training konzentrieren. Jeder verfolgt seine eigenen Ziele, sein eigenes Programm und sein eigenes Tempo, ohne so viel Rücksicht auf andere zu nehmen, wie man vielleicht annehmen würde. Ihr Rat lautet daher: Lass dich nicht von der Angst vor Verurteilung vom Einstieg abhalten. Jeder hat es verdient, sich um seinen Körper, seine Gesundheit und sein Wohlbefinden zu kümmern, ohne sich irgendwelchen Standards anpassen zu müssen.

Jede Silhouette hat ihren Platz

Über ihre persönlichen Erfahrungen hinaus regt diese Aussage dazu an, einige noch immer weit verbreitete Vorurteile zu hinterfragen. Die Vorstellung, dass nur bestimmte Körpertypen im Fitnessstudio „legitim“ sind, kann Menschen entmutigen, die sich einfach nur bewegen, Selbstvertrauen gewinnen oder regelmäßig trainieren möchten. Doch gerade im Fitnessstudio findet jeder seinen individuellen Bedürfnissen und Wünschen entsprechend Fortschritte. Es gibt keine „ideale Figur“ für den Einstieg in ein Training, nur unterschiedliche Wege und persönliche Ziele (oder deren Fehlen).

Eine Einladung, in Ihrem eigenen Tempo voranzuschreiten.

Der Erfolg dieser Geschichte zeigt, dass viele Menschen sich in dieser Angst vor den Meinungen anderer wiedererkennen. Indem sie ihre Erfahrung authentisch teilt, ermutigt Ashley (@lightenupash) alle, ihr Wohlbefinden über Vergleiche mit anderen zu stellen.

Seine Botschaft unterstreicht damit einen entscheidenden Gedanken: Sich um sich selbst zu kümmern ist ein Recht, keine Belohnung. Unabhängig von Figur, Fitnesslevel oder Erfahrung hat jeder das Recht, ins Fitnessstudio zu gehen. Wichtig ist nicht, wie andere auszusehen, sondern ein positives Verhältnis zum eigenen Körper aufzubauen und Schritt für Schritt im eigenen Tempo Fortschritte zu machen.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
Article précédent
Wie Aufkleber und Farben unsere Sicht auf Diabetes-Geräte verändern

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Wie Aufkleber und Farben unsere Sicht auf Diabetes-Geräte verändern

Der Blutzuckersensor ist für Menschen mit Diabetes unverzichtbar. Dieses medizinische Gerät, oft unter einer blickdichten Hülle oder im...

„Hör auf, deinen Bauch zu zeigen!“: Auf Kritik an ihrem Körper reagiert sie, ohne sich zu entschuldigen.

Angesichts von Kommentaren zu ihrem Aussehen wählte die Content-Creatorin Emily Reyes (@emilliareyy) eine einfache Antwort: Versteck dich nicht....

Er verwandelt seine Beinprothese in einen Katzenbaum: eine Idee, die Internetnutzer zum Schmunzeln bringt.

Als Teenager verlor er aufgrund von Knochenkrebs sein Bein. Alex, dessen zweiter Vorname Resilienz bedeutet, hat dem Tod...

Der Alterungsfilter wird zu einem unerwarteten Werkzeug, um sich selbst in jedem Alter zu lieben.

In den sozialen Medien werden Filter häufig eingesetzt, um die Hautstruktur zu glätten, die Lippen aufzupolstern, die Wangenknochen...

„Die Leute sagen mir, ich sei zu dick“: Wegen ihres Gewichts kritisiert, prangert sie den Druck an, der auf Frauen ausgeübt wird.

Leider sind Kommentare zum Aussehen immer noch weit verbreitet, besonders in den sozialen Medien. Manche Frauen lassen sich...

„Diesen Sommer spricht mich niemand auf mein Gewicht an“: Dieses Model präsentiert stolz ihre Figur

Während der Sommerstress wieder zunimmt, erregt ein Video von Clémentine Desseaux mit seiner Schlichtheit und Ausdruckskraft Aufmerksamkeit. Das...