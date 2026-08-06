Körper fernab der Laufsteg-Standards: Die Kopenhagener Modewoche setzt ein Beispiel

Seit Jahren sind Kurven auf den Laufstegen der Fashion Weeks nicht mehr zu sehen. Nachdem die Modebranche mit vielfältigeren Models und nahbareren Modellen kurzzeitig Hoffnung geweckt hatte, fiel sie schnell in alte Muster zurück. Ihre guten Vorsätze wurden nicht eingehalten, und Diversität blieb erneut ein unerfüllbarer Traum. Die Copenhagen Fashion Week, die noch bis zum 7. August läuft, bildet eine Ausnahme von diesem vorherrschenden Schlankheitsideal und erinnert daran, dass jeder Körper es verdient, repräsentiert zu werden.

In Kopenhagen gehen Models einen Schritt jenseits der Norm.

Die skandinavischen Länder sind ihrer Zeit stets voraus und dienen regelmäßig als Vorbild, sei es im Parlament oder auf dem Laufsteg. Diesen visionären Status bestätigten sie auf der letzten Kopenhagener Modewoche. Auch wenn diese weniger Beachtung findet und weniger mediale Aufmerksamkeit erhält als die Pariser oder Londoner Ausgaben, bietet sie wertvolle Einblicke.

Während in anderen Ländern, die dieses Modespektakel ausrichten, die Models ähnliche Figurtypen aufweisen und selten die symbolische Konfektionsgröße 36 überschreiten, wirken sie in Kopenhagen deutlich eleganter. Ihre Haut schmiegt sich unter den Stoff, ihre Bäuche wiegen sich sanft hinter dem Material, und ihre üppigen Brüste sind der krönende Abschluss ihrer Schönheit. Es ist eine ganz andere Welt, in der Eleganz nicht zwangsläufig mit Schlankheit gleichzusetzen ist und Schönheit nicht mit einem Maßband gemessen wird.

Denn trotz einiger Bemühungen um Inklusion und Körpervielfalt fiel die Modeindustrie schnell in alte Muster zurück und stellte Schlankheit wieder in den Vordergrund. Sie hält an diesem Schönheitsideal fest, das an ein Kaloriendefizit grenzt und mit dem sich keine Frau identifizieren kann. Die Zahlen sprechen für sich: Laut einem Bericht von Vogue Business waren bei der Fashion Week 2026 nur 0,3 % der Models Plus-Size.

Die Body-Positivity-Bewegung war so flüchtig wie Modetrends. Sie wirkte wie ein kurzes Kapitel, keine neue Geschichte, die geschrieben werden könnte. Glücklicherweise setzt sich diese positive Revolution in Kopenhagen fort, verkörpert von Models, die nicht unerreichbaren Fantasien nacheifern. Sie wollen Frauen jeder Art Mut machen und ihnen einen Spiegel vorhalten.

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Eine Vielfalt an Silhouetten und unbegrenzten Größen wird gefeiert.

Die Kopenhagener Modewoche zeichnet das Bild einer authentischeren, ehrlicheren und weniger kalkulierten Mode. Sie vermittelt ein besseres Verständnis dafür, was es bedeutet, „Unterschiede zu akzeptieren“. Während uns frühere Modewochen an freiliegende Knochen und schlanke Figuren gewöhnt haben, präsentiert diese die Anatomie mit größerer Offenheit. In Kopenhagen gibt es keinen einheitlichen Körpertyp und auch keine limitierten Silhouetten.

Die Marke Operasport präsentierte ihre „Growth“-Kollektion an Models in allen Formen und Größen. Rüschen, Spitze, florale Stickereien und überdimensionale Orchideen zierten realistische, dynamische Körper. Plus-Size-, Mid-Size-, Schwangeren- und schlanke Models: Jede Frau hatte ihre eigene Markenbotschafterin.

Die Bandbreite an Körpertypen war bei Paolina Russo ebenso vielfältig, die sich ebenfalls nicht auf ein einziges dominantes Profil beschränkte. In einem wunderschönen Beispiel der Solidarität unter Frauen erweckten Models mit unterschiedlichen Hauttönen und sich ergänzenden Körperformen lebendige Stücke mit Einflüssen der Y2K zum Leben. Gestuz teilte diesen offenen Ansatz und widerlegte entschieden die Vorstellung, dass man mit Kurven oder volleren Hüften nicht schick aussehen könne.

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Ein integrativer Ansatz, der beweist, dass noch nicht alles verloren ist.

Auf der Kopenhagener Modewoche kopieren sich die Körper nicht einfach, sondern bilden ein Ganzes und artikulieren sich in einem reizvollen Durcheinander. In dieser Stadt, die einem inklusiven Paradies gleicht, ist Mode nicht selektiv: Sie ist eine universelle Sprache, die jeder versteht. Beim Betrachten dieser wunderschönen Choreografie aus Körpern und Stoffen fühlen sich die Zuschauer nicht mehr fehl am Platz. Sie können sich mit den Models auf dem Laufsteg identifizieren und eine gemeinsame Basis mit ihnen finden.

Die Kopenhagener Modewoche versteht es besonders gut, Selbstvertrauen wiederherzustellen. Das ist sogar ihre größte Stärke, ihr prägendes Merkmal. Jedes Mal gelingt ihr, wo andere Veranstaltungen kläglich scheitern. Bei der Ausgabe 2024 beispielsweise wurde der rote Teppich für Models mit Behinderung ausgerollt, darunter Lucy Edwards , eine sehbehinderte Plus-Size-Ikone. Auch Models, die oft disqualifiziert oder an den Rand gedrängt werden – Frauen, die in den Katalogen ganz unten landen –, wurden gefeiert.

Diese Kopenhagener Modewoche sollte eine Quelle der Inspiration sein. Sie bietet eine gesündere Grundlage für Mode und präsentiert Körper, die alle Frauen ansprechen, keine Halbgöttinnen, die persönliche Schuldgefühle oder Selbsthass hervorrufen.