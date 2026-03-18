„Ich bin 60 Jahre alt, so sehe ich aus“: Dieses Model präsentiert stolz ihren Körper

Die 60-jährige tschechisch-schwedisch-amerikanische Schauspielerin und Model Paulina Porizkova sorgte kürzlich für Aufsehen, indem sie ein unretuschiertes Video veröffentlichte, das ihren Körper im heutigen Zustand zeigt. Das Ergebnis: eine starke Botschaft, die von Tausenden Internetnutzern gefeiert wurde.

Eine unkomplizierte Aussage

Am 12. März 2026 veröffentlichte Paulina Porizkova ein Video als Antwort auf eine einfache Frage: Wie schafft sie es, mit 60 Jahren so fabelhaft auszusehen? Sie blickt in die Kamera, legt einen wallenden Morgenmantel ab und zeigt sich ganz natürlich. „Ich bin 60, so sieht man eben aus“, erklärt sie nüchtern. Sie deutet auf ihren Körper, seine Konturen und präsentiert jedes Detail. Kein Filter, keine schmeichelhafte Beleuchtung, keine Retusche. Einfach ein echter, lebendiger Körper, der eine Geschichte erzählt.

Den eigenen Körper zähmen, wirklich

Besonders berührend an ihrer Botschaft ist, wie sie über das spricht, was viele immer noch als „Unvollkommenheiten“ bezeichnen würden. Ihren Bauch zum Beispiel versucht sie weder zu verstecken noch zu verändern. Sie erinnert uns daran, dass er ihre Kinder getragen hat und dass er ein Teil von ihr ist. Ungeachtet von Gewichtsschwankungen oder sportlicher Betätigung bekräftigt sie, dass sie ihn so liebt, wie er ist.

Auch ihre von der Zeit gezeichnete Haut erfährt eine neue Wertschätzung. Weit davon entfernt, sie als Verlust zu sehen, empfindet sie sie als Ausdruck von Stärke. Für Paulina Porizkova sind diese Veränderungen Spiegelbild eines gelebten Lebens, nicht etwas, das korrigiert werden muss. Im Laufe der Jahre, so erklärt sie, fühle sie sich in ihrem Körper sogar wohler als mit 20. Eine Sichtweise, die gängige Vorstellungen von Alter und Schönheit völlig auf den Kopf stellt.

Eine Körperpositivität, die sich mit dem Alter weiterentwickelt

Paulina Porizkova ist keine Unbekannte im Aktivismus. Seit Jahren setzt sie sich für eine realistischere Darstellung von Körpern ein, insbesondere in der Modebranche. Ihr Ansatz zur Körperpositivität zeichnet sich durch seine Reife aus: Sie strebt nicht danach, einem Ideal zu entsprechen, sondern feiert die Realität.

Als ehemaliges Model entspricht sie nach wie vor gängigen Schönheitsidealen. Doch gerade dieser Kontrast ist so auffällig. Während die Branche oft geglättete, retuschierte, fast unwirkliche Körper bevorzugt, zeigt sie sich authentischer. Und genau diese Geste wird gelobt.

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Eine Welle enthusiastischer Reaktionen

Die Kommentare unter ihrem Video mehren sich. Viele danken ihr für ihre Offenheit und ihren Mut. Manche sprechen von einer befreienden Botschaft, andere von einer Quelle der Inspiration. Am meisten berührt die Erleichterung, einen Körper zu sehen, der die Spuren der Zeit nicht zu verbergen sucht. Einen Körper, der sich nicht dafür entschuldigt, so zu sein, wie er ist. In einer Welt, in der Bilder oft gefiltert, retuschiert und standardisiert werden, schafft diese Authentizität eine echte Verbindung.

Das eigene Image zurückgewinnen, in jedem Alter

Über das Video selbst hinaus regt dieses Zeugnis zu einer tieferen Reflexion an. Was wäre, wenn Sie Ihren Körper anders betrachten könnten? Nicht als etwas, das korrigiert werden muss, sondern als lebendigen, sich entwickelnden und legitimen Raum. Älterwerden bedeutet nicht, zu verschwinden oder weniger sehenswert zu werden. Ihr Körper verändert sich, ja, aber er erzählt weiterhin Ihre Geschichte, Ihre Erfahrungen, Ihre Stärke.

Paulina Porizkovas Botschaft ist letztlich einfach und doch kraftvoll: Schönheit gibt es nicht nur auf eine Art, schön zu sein, und schon gar nicht in einem bestimmten Alter. Und manchmal ist die stärkste Geste einfach diese: sich so zu zeigen, wie man ist, ohne sich zu entschuldigen.