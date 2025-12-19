Männlicher Haarausfall: Dieses Land ist eines der am stärksten betroffenen weltweit.

Fast jeder zweite Mann leidet im Laufe der Zeit unter deutlichem Haarausfall. In Frankreich betrifft dieses Phänomen alle, auch jüngere Männer. Laut einer Studie von Medihair aus dem Jahr 2023 leiden 44,25 % der französischen Männer unter ausgeprägtem Haarausfall – damit liegt Frankreich weltweit an dritter Stelle, direkt hinter Spanien und Italien. Weltweit verdeutlicht dieses Ergebnis eine Realität, die oft als Quelle von Unsicherheit empfunden wird, aber zunehmend offen akzeptiert wird.

Ein Phänomen mit vielfältigen Ursachen

Haarausfall, auch androgenetische Alopezie genannt, wird hauptsächlich durch hormonelle und genetische Faktoren verursacht. Die hohen Raten in Südeuropa lassen sich durch erbliche Veranlagungen und einen Lebensstil erklären, der mitunter mit erhöhtem Stress oder hormonellen Ungleichgewichten einhergeht. Im Vergleich dazu sind die Raten in Kolumbien (27 %) und Indonesien (26,9 %) deutlich niedriger, wo Umweltfaktoren und genetische Veranlagung offenbar einen stärkeren Schutz bieten.

Von Scham zu Fürsorge: Die Befreiung der Rede

Lange Zeit ein Tabuthema, wird männlicher Haarausfall nun öffentlich diskutiert. Zahlreiche Prominente wie Florent Pagny, Rafael Nadal und Elton John haben zugegeben, sich einer Haartransplantation unterzogen zu haben, wodurch der Eingriff immer gängiger wird.

Der Trend zu Haarteilen und Haarverlängerungen gewinnt zunehmend an Beliebtheit bei einer jüngeren Kundschaft. Auf TikTok und Instagram erzielen Videos, die das Anbringen von Haarprothesen zeigen, Millionen von Aufrufen. Diese sofortigen, oft spektakulären Verwandlungen tragen dazu bei, die kosmetische Behandlung von Haarausfall zu normalisieren.

Dieser Perspektivwechsel beschränkt sich nicht allein auf Korrektur oder Verbergen. Eine Gegenbewegung, getragen von Werten der Körperpositivität, setzt sich für die Akzeptanz von Haarausfall als natürlichen Lebensabschnitt ein. Ob rasiert oder so akzeptiert, wie er ist – Haarausfall wird nicht länger als Tragödie oder Quelle der Scham betrachtet, sondern als normale körperliche Entwicklung. Dieser Ansatz fördert die Versöhnung mit dem eigenen Körperbild und erinnert uns daran, dass die Entscheidung zu handeln – oder nicht zu handeln – in erster Linie eine Frage der individuellen Freiheit ist.

Eine sich rasch entwickelnde Beziehung zur Männlichkeit

Hinter dieser Entwicklung verbirgt sich ein tiefgreifender soziologischer Wandel: das veränderte Verhältnis von Männern zu ihrem Aussehen. Lange Zeit symbolisierte Haarausfall entweder Unvermeidlichkeit oder, im Gegenteil, Reife. Heute beansprucht jeder die Freiheit, selbst zu entscheiden – ob er seine Glatze akzeptiert, sie kaschiert oder behandelt – ohne Scham oder Verurteilung. Kosmetikmarken und männliche Influencer fördern diese Vielfalt an Wahlmöglichkeiten.

Mit fast 45 % betroffenen Männern zählt Frankreich zu den Ländern, die am stärksten von Haarausfall betroffen sind. Was sich jedoch grundlegend ändert, ist die Wahrnehmung dieses Phänomens. Dank medizinischer Innovationen, Haartrends und offener persönlicher Berichte ist Haarausfall kein Tabu mehr, sondern eine akzeptierte Realität.