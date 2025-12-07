Obwohl sie als „Plus Size“ kategorisiert ist, posiert sie selbstbewusst und definiert Schönheitsstandards neu.

Das amerikanische Model Hunter McGrady feiert ein triumphales Comeback in der Sports Illustrated Swimsuit-Ausgabe 2025, fotografiert von Derek Kettela in der Schweiz. Die zweifache Mutter und Vorreiterin der Body-Positivity-Bewegung posiert in einem pelzgefütterten Badeanzug und zelebriert ihre Kurven mit einem Selbstbewusstsein, das traditionelle Normen in Frage stellt.

Eine Pionierreise in Sachen inklusiver Mode

Hunter McGrady, seit 2017 eine der kurvigsten Models in der Sports Illustrated Swimsuit Edition, war eine Pionierin und zierte unzählige Cover und Fotoshootings – in Anguilla, Costa Rica, Belize und Mexiko. 2024 wurde sie anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des Magazins zusammen mit 26 anderen Ikonen in die „Legenden“-Liste aufgenommen. 2021 gründete sie die Marke All Worthy (Größen XXS bis 5X) und setzt sich für Mode für alle Körpertypen ein. Seit 2019 nimmt sie nicht mehr an nicht-inklusiven Fashion Weeks teil.

Ein inspirierendes Fotoshooting in den Alpen

Für das Jahr 2025 erstrahlt Hunter McGrady in den Schweizer Gipfeln in einem pelzbesetzten Zweiteiler und posiert selbstbewusst vor schneebedeckten Kulissen, die ihre Figur perfekt in Szene setzen. Diese Kleiderwahl betont ihre Kurven und vermittelt eine klare Botschaft: Schönheit kennt keine Grenzen, kein Alter und keine Größe. „Schönheit ist keine Zahl, keine Größe, kein Alter und keine Herkunft – sie ist für uns alle da“, erklärt sie und hofft, ihre Leserinnen und Leser zu inspirieren, sich selbst wiederzuerkennen.

Botschafter für psychische Gesundheit und mehr.

Hunter McGrady, die gemeinsam mit ihrer Schwester Michaela den Podcast „Model Citizen“ moderiert, arbeitet mit Marken wie Olay, Lane Bryant und Nordstrom zusammen und setzt sich gleichzeitig gegen die Stigmatisierung von Depressionen und Angstzuständen ein. Aus einer Künstlerfamilie stammend, hat sie ihre als Teenager „zu breiten“ Hüften in ein echtes Plus verwandelt. Ihr Motto: Selbstwertgefühl ist wichtiger als Aussehen. Sie erinnert alle daran, dass „wir alle liebenswert sind“.

Hunter McGrady, vertreten durch One Management und Wilhelmina, hat Pionierarbeit geleistet: Sie war das erste Plus-Size-Model, das die Cover von The Knot (2019) und Health Magazine (2022) zierte. Ihr Engagement ermutigt Marken zu mehr Diversität und beweist, dass Inklusion den Umsatz steigert und die Gemeinschaft stärkt. Mit ihrem Beitrag für SI Swimsuit verkündet sie: „Wenn du dich selbst darin siehst, kannst du du selbst sein.“

Kurz gesagt, Hunter McGrady verkörpert weit mehr als nur ein Model: Sie ist das Symbol einer stillen, aber kraftvollen Revolution in der Modebranche. Durch ihr Selbstbewusstsein, ihre Präsenz und ihr Engagement beweist sie, dass Schönheit nicht an starre Normen gebunden ist.