„Es ist normal, mit zunehmendem Alter kurviger zu werden“, ermutigt sie Frauen, ihre Einstellung zu ihrem Körper zu ändern.

Aufwachsen, älter werden, die körperlichen Veränderungen miterleben … was wäre, wenn all das einfach normal wäre? Genau diese Botschaft möchte die Content-Creatorin Bethany Cook (@bethanycook_) mit einem viralen Video vermitteln. Eine willkommene Erinnerung in einer Gesellschaft, in der körperliche Veränderungen immer noch viel zu oft als „Problem, das gelöst werden muss“ wahrgenommen werden.

Ein Körper ist nicht dazu bestimmt, statisch zu bleiben.

Auf TikTok teilte die Content-Creatorin Bethany Cook ein Video mit einer ebenso einfachen wie aussagekräftigen Botschaft: Es ist völlig normal, mit zunehmendem Alter kurviger zu werden. Mit wenigen Worten stellt sie eine tief verwurzelte Vorstellung infrage: dass der Körper einer Erwachsenen so aussehen sollte wie der mit 18.

Viele Frauen empfinden Schuldgefühle, wenn sie sehen, wie sich ihre Figur im Laufe der Zeit verändert. Dabei verändert sich der Körper ein Leben lang. Hormone, Schwangerschaften, Stress, Lebensgewohnheiten, medizinische Behandlungen oder einfach die Jahre können Gewicht und Figur beeinflussen. Und das ist völlig normal.

"Du hast dich nicht gehen lassen."

Neben ihrem Video teilte Bethany Cook (@bethanycook_) eine tröstliche Botschaft mit ihrer Community. Sie erinnerte daran, dass Älterwerden auch den Beginn einer neuen Lebensphase bedeutet und dass dies ganz natürlich mit körperlichen Veränderungen einhergehen kann. Hinter dieser Aussage verbirgt sich ein entscheidender Punkt: Gewichtszunahme bedeutet nicht, dass man sich gehen gelassen hat. Dieser Ausdruck, der oft verwendet wird, um Frauen zu verurteilen, nährt die Vorstellung, dass ein fülligerer Körper zwangsläufig auf mangelnde Willenskraft zurückzuführen ist. Die Realität ist jedoch weitaus komplexer.

Kurvig oder übergewichtig zu sein ist kein Versagen.

Das Wort „dick“ ist keine Beleidigung. Es ist ein beschreibendes Adjektiv, genau wie „groß“, „klein“ oder „blond“. Kurvig oder übergewichtig zu sein, ist unabhängig vom Alter nichts, wofür man sich schämen muss. Manche Menschen nehmen im Laufe der Jahre zu, andere abnehmen. Manche behalten ihre Figur ihr ganzes Leben lang, während sich der Körper anderer mehrmals verändert.

Alle diese Verläufe sind gültig. Es geht nicht darum zu sagen, dass „jeder im Alter zunimmt“, sondern darum, daran zu erinnern, dass es vorkommen kann … und dass es völlig in Ordnung ist. Dein Wert hängt weder von der Zahl auf der Waage noch von deiner Kleidergröße ab.

Eine Botschaft, die Ihnen ein gutes Gefühl gibt

Es überrascht nicht, dass Bethany Cooks (@bethanycook_) Post online großen Anklang fand. Viele erklärten, sich in ihren Worten wiederzuerkennen, nachdem sie jahrelang ihren Körper als Erwachsene mit ihrem jugendlichen Ich verglichen hatten. Solche Diskussionen sprechen ein echtes Bedürfnis an: den Wunsch nach ehrlicheren und mitfühlenderen Darstellungen von Körpern. Schönheitsideale fixieren sich oft auf eine junge, schlanke und vermeintlich unveränderliche Figur, während sich der menschliche Körper per Definition ständig weiterentwickelt.

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Kurz gesagt, die wichtigste Erkenntnis ist, dass niemand verpflichtet ist, sich über Jahrzehnte hinweg zu verändern. Bethany Cooks (@bethanycook_) Botschaft ermutigt uns letztendlich dazu, Urteile durch Freundlichkeit zu ersetzen. Älterwerden ist ein Privileg, und die Veränderungen, die diese Lebensphase mit sich bringt, sollten nicht als Versagen betrachtet werden. Unabhängig von Alter, Gewicht oder Figur verdient Ihr Körper Respekt.