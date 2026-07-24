„So sieht ein gesunder Körper aus“: Auf Kritik an ihrer Figur antwortet sie.

Schlanksein ist kein Beweis für gute Gesundheit, genauso wenig wie kurvig oder übergewichtig sein zwangsläufig bedeutet, ungesund zu sein. Angesichts von Kommentaren zu ihrem Aussehen reagierte die Content-Creatorin Kalita Hon (@kalitaku) mit Stärke und Freundlichkeit.

Eine selbstbewusste Reaktion auf Bodyshaming

Die Content-Creatorin Kalita Hon, bekannt auf TikTok als @kalitaku, wurde für ihr Aussehen kritisiert und beschloss, nicht länger zu schweigen. Ineinem viel geteilten Video wendet sie sich direkt an diejenigen, die ihren Körper negativ kommentieren. Mit einer einfachen Botschaft auf dem Bildschirm – „So sieht ein gesunder Körper aus“ – steht sie zu ihrem Aussehen, ohne sich rechtfertigen zu müssen.

Dies ist eine Möglichkeit, alle daran zu erinnern, dass jeder Körper Respekt verdient und niemand sich dafür rechtfertigen muss, wie sein Körper aussieht. Anstatt auf Kritik mit Wut zu reagieren, setzt Kalita Hon (@kalitaku) auf Selbstvertrauen und die Akzeptanz des eigenen Körpers. Ihre Botschaft findet bei vielen Menschen Anklang, die aufgrund ihres Aussehens verurteilt werden.

Gesundheit wird nicht an der Figur gemessen.

Hinter diesem Video verbirgt sich eine wichtige Botschaft: Das Aussehen sagt nichts über den Gesundheitszustand eines Menschen aus. Ein schlanker Körper kann gesund sein oder gesundheitliche Probleme haben, genauso wie ein rundlicher oder übergewichtiger Körper in hervorragender Verfassung sein kann oder nicht.

Gesundheit auf Gewicht oder Größe zu reduzieren, nährt ein Missverständnis und kann zu verletzenden Bemerkungen führen. Sätze wie „Achte auf deine Gesundheit“, die automatisch an übergewichtige oder adipöse Menschen gerichtet sind, basieren auf einer Beurteilung allein aufgrund des Aussehens, während die Realität weitaus komplexer ist. Gesundheit hängt von zahlreichen Faktoren ab, und keine äußere Perspektive kann diese allein durch die Betrachtung eines Körpers erfassen.

Eine wichtige Mahnung gegen ästhetische Gebote.

Mit ihrer Botschaft ist Kalita Hon (@kalitaku) Teil einer breiteren Bewegung, die zu einem mitfühlenderen Umgang mit sich selbst anregt. Body Positivity lädt uns ein, uns von einseitigen Schönheitsidealen zu lösen und die natürliche Vielfalt der Körper anzuerkennen.

Kurven zu haben, kurvig zu sein, Übergewicht zu haben oder nicht den in den Medien oft propagierten Schönheitsidealen zu entsprechen, sollte niemals mit Minderwertigkeit oder einem zu behebenden Problem in Verbindung gebracht werden. Jeder Körper erzählt seine eigene Geschichte und verdient Respekt. Dieser Ansatz bedeutet nicht, die Gesundheit zu vernachlässigen, sondern lediglich, die Verwechslung von Aussehen und Gesundheit aufzulösen. Selbstfürsorge kann viele Formen annehmen und beinhaltet keine einheitliche Definition des „idealen Körpers“.

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Eine Welle der Unterstützung angesichts der Kritik

Das Video der Content-Creatorin Kalita Hon rief schnell zahlreiche positive Reaktionen hervor. Viele Internetnutzer lobten ihr Selbstbewusstsein und ihre Botschaft und freuten sich, dass eine Person des öffentlichen Lebens daran erinnerte, dass Kommentare über den Körper anderer Menschen Konsequenzen haben können.

Indem Kalita Hon (@kalitaku) einen persönlichen Angriff in eine Botschaft der Akzeptanz verwandelt, unterstreicht sie eine wichtige Wahrheit: Niemand sollte über sein Aussehen definiert werden. Ihre Geschichte ermutigt uns, freundlicher zu unserem eigenen Körper und auch zu den Körpern anderer zu sein. Denn letztendlich hat ein gesunder Körper nicht nur eine bestimmte Form, Größe oder ein bestimmtes Aussehen.