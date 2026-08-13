Rock mit Schlitz und bauchfreies Top: Diese Großmutter definiert altersgerechte Mode neu.

Ein silbernes Netzoberteil, ein Netz-T-Shirt, das Haut durchscheinen lässt, Mikroshorts, ein asymmetrisches Crop-Top, das oberhalb des Bauchnabels endet… diese Kleidungsstücke, die ausschließlich an jungen Frauen präsentiert werden, sprechen keine festgelegte Zielgruppe an. Sie kaschieren auch Falten und lassen sich mit schlaffer Haut kombinieren. Das beweist die Content-Creatorin @_ecommom, zweifellos die coolste Frau ihrer Generation. Sie könnte schon Großmutter sein, hat sich aber eine jugendliche Ausstrahlung bewahrt, die in ihren Outfits deutlich zum Ausdruck kommt.

Eine Oma, die aussieht, als wäre sie direkt einem Gangsterfilm entsprungen.

Wenn man Google nach Bildern von älteren Frauen fragt, erhält man immer dasselbe Bild, und das weckt nicht gerade die Vorfreude auf die Zukunft. Es ist das Bild einer nachdenklichen Frau, die auf einer Bank oder einem Sofa sitzt, mit einem Strickprojekt auf dem Rücken, einem Buch in der Hand, einer Gießkanne oder einem Wollknäuel. Angesichts dieses Bildes vom Ruhestand fällt es schwer, dieser Lebensphase gelassen entgegenzusehen. Wir freuen uns ganz offensichtlich nicht darauf, in unseren eigenen vier Wänden zu versinken und unsere High Heels gegen Plastikclogs zu tauschen.

Für eine ausdrucksstärkere und inspirierendere Darstellung des Älterwerdens genügt ein Blick in die sozialen Medien, um auf das Profil von @_ecommom zu stoßen. Diese Frau, die Streetwear genauso liebt wie Abendgarderobe, interpretiert den Begriff „Senior“ auf ihre ganz eigene Art und Weise und ist weitaus weniger langweilig, als Suchmaschinen vermuten lassen. Die Frau, die ihre engen Freunde Gigi nennen, verkümmert keineswegs vor ihrem Wohnzimmerfenster. Mit einer dicken Goldkette um den Hals, einem Basketballtrikot lässig über die Schultern geworfen, perfekt manikürten Nägeln und einem Make-up, das einem besonderen Anlass würdig ist, singt sie hinter den getönten Scheiben ihres Autos zu Rapmusik.

Wie die jüngere Generation blickt Gigi selbstbewusst in die Kamera, stellt sich der Linse direkt entgegen und präsentiert choreografierte Routinen in modernen Outfits, die perfekt zu ihrer natürlichen Ausstrahlung passen. Was junge Leute normalerweise peinlich finden würden, wird hier bewundert. Mit Geldscheinen in der Hand, erhobenem Mittelfinger und Leder wie eine zweite Haut würde sie perfekt in ein energiegeladenes Musikvideo oder einen Film im Mad-Max-Stil passen.

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Weder mutig noch kühn, sein Stil ist vor allem frei

Gigi, die ihren Namen in Diamanten um den Hals trägt, genau wie die Künstler, die sie hört, hat einen sehr wechselhaften Stil. Mal trägt sie einen Rüschenrock, ein bauchfreies Top und Strasssandalen. Am nächsten Tag hingegen präsentiert sie sich komplett anders : von dezenter Koketterie zu urbaner Kleidung mit Logos oder versteckten Beleidigungen.

Gigi verwischt die Grenzen der politischen Korrektheit, aber vor allem blüht sie in Kleidungsstücken auf, die Frauen ihres Alters ihren jüngeren Kolleginnen überlassen und unter dem Deckmantel einer Herausforderung gar nicht erst tragen würden. Für diese Frau, der man ohne Weiteres das Kompliment „Swag“ zuschreiben würde, ist das weder eine Herausforderung noch Satire. Es ist einfach, wer sie ist.

Die Content-Creatorin Gigi, die im Internet zur inoffiziellen Großmutter avanciert ist, hat einen unverwechselbaren Stil. Sie lehnt jene Modetipps ab, die unter dem Deckmantel falscher Freundlichkeit ältere Frauen aus der Öffentlichkeit verbannen und sie in Kleidung einsperren wollen. Sie hat nicht die Absicht, hinter einem schlichten T-Shirt zu verschwinden, und noch weniger, eine Garderobe zu besitzen, die sie deprimiert.

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Eine Frau sollte niemals ganz hinten im Kleiderschrank landen.

Was wäre, wenn Älterwerden nicht bedeuten würde, seinen Stil aufzugeben, sondern endlich die Regeln abzustreifen, die ihn so lange eingeschränkt haben? Genau das scheint Gigi zu demonstrieren. Mit ihrem ungezwungenen Stil erinnert sie uns daran, dass kurze Röcke und bauchfreie Oberteile zeitlos sind.

Denn hinter dieser farbenfrohen Garderobe verbirgt sich etwas Bedeutenderes als bloße Kleidung. Viele Frauen verinnerlichen nach und nach altersbedingte Einschränkungen : Sie zeigen ihre Beine nicht mehr, meiden enge Kleidung, verzichten auf als „zu auffällig“ empfundene Muster oder tauschen „provokante“ Stücke gegen vermeintlich „elegantere“ Silhouetten. Als ob man sich ab einem gewissen Geburtstag plötzlich so kleiden müsste, dass man unsichtbar wird.

Gigi verfolgt genau den gegenteiligen Ansatz in Bezug auf dieses geplante Verschwinden. Sie trägt, was ihr gefällt, ohne zu versuchen, jünger auszusehen oder dem Bild einer älteren Frau zu entsprechen. Ihr Stil versucht nicht, ihre Falten, ihre Haut oder die Spuren der Zeit zu kaschieren. Er existiert einfach mit ihnen.

Was wäre, wenn das wahre Privileg des Alters genau darin bestünde: sich nicht mehr zu kleiden, um zu gefallen, zu beruhigen oder Konventionen zu entsprechen, sondern einfach, weil man liebt, was man trägt? Mode sollte kein Privileg einer genetischen Elite sein, sondern ein universelles Recht.