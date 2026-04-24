Das Tragen einer ausgefallenen Brille: ein Detail, das Ihr Selbstbild verändern kann

Brillen sind heutzutage eher ein modisches Statement als ein reines Gesundheitsaccessoire, doch oft mangelt es ihnen an Individualität und Originalität. Die Fassungen, die auf der Nasenspitze sitzen, folgen Trends und spiegeln selten unsere Persönlichkeit wider. Schlicht, gewöhnlich und transparent, verschwinden sie fast in der Mitte des Gesichts. Dabei kann das Tragen einer auffälligen Brille, die sich den gängigen Moderegeln widersetzt, das Selbstbewusstsein enorm stärken. Es verleiht dem Aussehen neuen Schwung (und stärkt das Selbstvertrauen).

Brillen: Ein Mittel, um die Persönlichkeit auszudrücken

Brillen, oft ein Grund für Unsicherheit und Spott in der Schule, geraten häufig in Vergessenheit. Viele Menschen, die unschöne Spitznamen und Vergleiche ertragen mussten, suchen nach dezenten Modellen ohne Extravaganz oder auffällige Farben. Sie wünschen sich eine Brille, die sich nahtlos in ihre Gesichtszüge einfügt, und befolgen akribisch ästhetische Ratschläge, in der Hoffnung, dadurch optisch vorteilhafter zu wirken.

In der Kindheit sind Brillengestelle fröhlich, funkelnd und lebendig. Sie zieren charmante Details wie Tiere und sprühen vor Fantasie. Die Gläser sind in Form von Blütenblättern, Katzenohren oder Herzen gestaltet, sodass Kinder jeden Morgen mit leuchtenden Augen in den Spiegel blicken können. Denn das Tragen einer Brille sollte keine Quelle der Scham sein, sondern Stolz und ein Zeichen von Selbstbewusstsein . Mit diesen unkonventionellen Gestellen, die Individualität feiern, wo Erwachsene eher auf Einheitlichkeit und Hashtags setzen, entwickeln Kinder ein gesundes Selbstbild.

Doch dieser Funke verblasst mit dem Alter. In den Regalen der Brillenabteilung für Erwachsene sind die Fassungen formeller und konservativer, als wäre Verspieltheit ein Zeichen von Unreife, ein Karrierehindernis oder ein Lustkiller. Selbst wenn Brillen eine Lücke füllen oder einen Look vervollständigen sollen, verfehlen sie ihren Zweck. Ob Vintage oder Pilotenbrille – sie bleiben neutral. Dabei verleiht Verspieltheit Persönlichkeit, hebt einen von der Masse ab und ist Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Und wie jeder weiß: Positivität zieht Positivität an.

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Sich von klassischen ästhetischen Standards lösen, um sich selbst zu finden

Diese Brillen, die praktisch zu unserem Körper gehören, erfüllen nicht nur einen visuellen Zweck, sondern auch ästhetische Ansprüche. Im Allgemeinen suchen wir nach schmeichelhaften Modellen, die unser Aussehen unterstreichen. Es fällt uns jedoch schwer, sie bewusst auszuwählen, wenn wir uns von Vorgaben und den viralen Modetrends von Influencern beeinflussen lassen. Bei der Auswahl suchen wir dann nicht nach Brillen, die uns helfen, uns selbst zu akzeptieren, sondern nach solchen, die uns gesellschaftlich „akzeptabel“ machen.

Eine Brille ist genauso persönlich und intim wie ein Schmuckstück oder ein Parfüm. Sie ist Ausdruck unserer Identität, das äußere Symbol unserer lebendigen inneren Welt. Elton John ist dafür zweifellos das beste Beispiel. Übergroße Fassungen, Strasssteine in Hülle und Fülle, knallige Farben … seine Brille wurde schnell zu seinem Markenzeichen. Man muss weder eine Modeikone noch ein umstrittener Designer oder eine Eliteperson sein, um sich diese extravaganten Brillen zu gönnen. Eine Brille zu wählen, die unsere Persönlichkeit widerspiegelt, mit verspielten Details und Verzierungen, bedeutet, sich selbst nicht länger etwas vorzumachen und unsere Einzigartigkeit anzunehmen.

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Eine originelle Brille, um sich selbst nicht mehr so ernst zu nehmen

Die Welt ist viel zu düster, um sich mit schlichten, nüchternen Brillen zufriedenzugeben. Modische Brillen peppen nicht nur eintönige Outfits auf, sondern prägen auch die Ausstrahlung und stärken das Selbstbewusstsein. Sie verleihen einen Energieschub und entlocken den Blicken der anderen. Sie sind für die Mode das, was Gewürze für die Küche sind.

Es geht nicht darum, sich zu Verspieltheit zu zwingen, sondern einfach darum, ihr mehr Raum zu geben und im Geschäft loszulassen. Verspieltheit beschränkt sich schließlich nicht auf Brillen im Lady-Gaga-Stil mit Neonumrissen und extrem grafischen Kanten. Manchmal findet sie sich auch in einem dezenten Leopardenmuster, einer markanten Silhouette oder einem schimmernden Farbton. Auf jeden Fall ist es unmöglich, angesichts dieser Brille, die vor Lebendigkeit und Poesie nur so strotzt, traurig zu wirken. Sie ist eine Einladung zum kleinen Glück im Alltag.

Und falls wir noch nicht ganz bereit sind, asymmetrische Brillen oder futuristische achteckige Gestelle zu tragen, können wir diesen Hauch von Verrücktheit auf andere Weise einbringen, zum Beispiel mit mehrfarbigen Perlenketten oder skulpturalen Bügeln, die wie Kunstwerke aussehen.

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Das wunderbare Prinzip der „Dopamin-Kleidung“

Hinter diesem etwas rätselhaften Begriff verbirgt sich eine einfache Idee: sich so zu kleiden (und Accessoires zu wählen), dass man sich wohlfühlt. „Dopamin-Dressing“ bedeutet, Kleidungsstücke auszuwählen, die Freude auslösen, die Sinne anregen und die Stimmung heben. Und ausgefallene Brillen passen perfekt zu dieser Philosophie.

Leuchtende Farben, originelle Formen, unerwartete Details … diese Brillen fallen sofort ins Auge, und genau das macht sie so wirkungsvoll. Sie bringen einen Hauch von Fröhlichkeit in den Alltag, wie ein kleiner visueller Energieschub, der einen gewöhnlichen Tag in einen schöneren Moment verwandeln kann.

Anders als neutrale Accessoires, die eher unauffällig sind, ziehen auffällige Brillen die Blicke auf sich und regen zur Interaktion an. Sie werden zum Ausgangspunkt für Komplimente, Gespräche und manchmal sogar Begegnungen. Und dieser oft positive Blick von außen wirkt wie ein schmeichelhafter Spiegel.

Die stärkste Wirkung bleibt jedoch innerlich. Etwas zu tragen, das uns Freude bereitet, unsere Persönlichkeit widerspiegelt oder ungewöhnlich ist, sendet ein klares Signal an das Gehirn: Ich erlaube mir, ich selbst zu sein. Und dieser einfache Auslöser kann genügen, um unsere Körperhaltung, unsere Einstellung und unser Auftreten gegenüber der Welt zu verändern.

Das Tragen einer ausgefallenen Brille ist daher weit mehr als nur eine ästhetische Entscheidung. Es ist eine kleine, persönliche Revolution. Eine sanfte, aber dennoch selbstbewusste Art, die Kontrolle über das eigene Erscheinungsbild zurückzugewinnen und ihm mehr Freude zu verleihen. Ideal, um sich (endlich) mit anderen Augen zu sehen und ein vermeintliches „Problem“ (unabhängig vom Augenarzt) zu korrigieren. Kleiner Tipp: Es funktioniert auch mit Sonnenbrillen.