Der Sommer naht. Das Meer glitzert. Und irgendwo an diesem Strand behält eine Frau ihr T-Shirt an. Nicht, weil ihr kalt ist. Sondern weil sie Angst hat. Angst davor, wie andere sie sehen werden. Angst vor ihrem eigenen Spiegelbild. Angst davor, in einem Körper zu leben, den sie als unzulänglich empfindet.

Falls Sie jemals diese kleine, zögernde Geste erlebt haben, dieses T-Shirt, das Sie herunterziehen, anstatt es auszuziehen, dann wissen Sie, dass Sie nicht allein sind. Ganz im Gegenteil.

Ein globales Problem, keine persönliche Schwäche

Die Zahlen sind alarmierend und stammen aus aller Welt. Laut einer IFOP- Studie, die für das Magazin Flashs durchgeführt wurde, geben 67 % der Frauen an, sich in ihrer Strandkleidung nicht wohlzufühlen . Dieser Wert ist in den letzten zehn Jahren sogar noch gestiegen, denn 2013 lag er bei 61 %.

Eine im Jahr 2025 von Voda Swim durchgeführte Umfrage in den USA ergab, dass sich mehr als 95 % der Frauen am Strand unsicher fühlen .

Und wie sieht es weltweit aus? 2024 führte Dove die größte Studie durch, die je von einer Kosmetikmarke durchgeführt wurde: 33.000 Menschen in 20 Ländern, von Argentinien bis China, von Großbritannien bis Saudi-Arabien, wurden befragt . Das Ergebnis: Jede dritte Frau weltweit wäre bereit, ein ganzes Jahr ihres Lebens zu opfern, um den Körper zu erreichen, den sie als „perfekt“ empfindet. Jede Dritte. Das ist längst kein individuelles Problem mehr. Es ist eine stille Epidemie.

Woher kommt diese Stimme, die „nicht du“ sagt?

Die Antwort liegt auf der Hand und kommt nicht von Ihnen. Sie ist das Ergebnis jahrzehntelanger, verzerrter Darstellungen. Laut einer Studie von Dove aus dem Jahr 2024 fühlen sich Frauen heute weniger wohl in ihrem Körper als noch vor zehn Jahren – trotz der seit zwanzig Jahren bestehenden Body-Positivity-Bewegung. Und die sozialen Medien tragen eine große Verantwortung: Jede dritte Frau fühlt sich unter Druck gesetzt, ihr Aussehen zu verändern, aufgrund dessen, was sie online sieht (selbst wenn sie weiß, dass die Bilder retuschiert oder KI-generiert sind).

Die klinische Psychologin Phillippa Diedrichs vom Appearance Research Centre an der University of the West of England bestätigt dies: „Trotz zwanzigjähriger Bemühungen, die Definitionen von Schönheit zu erweitern, fühlen sich Frauen in ihrem Körper weniger wohl als noch vor zehn Jahren.“

Was Psychologen empfehlen und was tatsächlich funktioniert

Das geht nicht von heute auf morgen. Aber hier ist, was die Experten sagen:

Überarbeite deinen inneren Dialog. Ersetze „ Meine Oberschenkel sehen schrecklich aus“ durch „Meine Beine tragen mich jeden Tag“. Neutralität entschärft die emotionale Belastung.

Entrümple dein digitales Leben. Accounts zu entfolgen, die dir das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern mentale Hygiene. Studien zeigen, dass weniger Zeit in sozialen Medien das Körperbild verbessert und Ängste abbaut.

Gewöhnen Sie sich schrittweise daran. Schwimmen Sie mit Freunden an einem weniger überfüllten Strand, und dann nach und nach. Jede erfolgreiche Konfrontation beweist Ihrem Gehirn, dass die befürchtete Gefahr nicht existiert.

Die eigentliche Frage

Das T-Shirt, das du anbehältst, schützt nicht deinen Körper. Es schützt eine Wunde: die Wunde, seit deiner Kindheit gelernt zu haben, dass dein Körper sich die Sonne verdienen muss.

Er muss es sich nicht verdienen. Es steht ihm zu. Du hast ein Recht darauf .

Diesen Sommer, vielleicht nicht gleich am ersten Tag. Vielleicht nicht ganz ohne Bedenken. Aber eines Tages wird dieses T-Shirt in deiner Tasche bleiben. Nicht weil dein Körper dann „perfekt“ sein wird. Sondern weil du beschlossen hast, dass er es nicht sein muss.