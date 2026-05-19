Selbstvertrauen: Dieses ätherische Öl kann Ihnen helfen, Zweifel besser zu bewältigen.

Die Natur ist eine wahre Freiluftapotheke und bietet für jedes Problem die passende Pflanze, auch für geringes Selbstwertgefühl und Unbehagen in der Öffentlichkeit. Wenn Sie manchmal an Selbstvertrauen mangeln oder Schüchternheit Sie so sehr überwältigt, dass Ihnen die Wangen rot werden, kann ein wenig bekanntes ätherisches Öl Ihr Selbstvertrauen stärken. Ein mit positiver Energie aufgeladenes Öl, das Sie vor einem wichtigen Meeting, einem romantischen Date oder bei negativen Gedanken anwenden können.

Hinweis: Die Anwendung ätherischer Öle wird nicht empfohlen für Schwangere, Stillende, Kinder unter 7 Jahren, ältere Menschen, Epileptiker sowie Personen mit Herzproblemen, Krampfanfällen, hormonabhängigen Krebserkrankungen oder anderen gesundheitlichen Beschwerden. Es wird empfohlen, vor der Anwendung einen Arzt zu konsultieren.

Ein ätherisches Öl, das das Selbstwertgefühl steigert

Wer natürliche Heilmittel mag, kennt wahrscheinlich Pfefferminzöl zur Linderung von Migräne oder Ravintsaraöl zur Befreiung einer verstopften Nase bei Erkältung. Diese aromatischen Konzentrate, die Ihrem Zuhause einen angenehmen Duft verleihen, haben ihr volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Sie können zwar in stressigen Zeiten beruhigend wirken oder Ohren-, Nasen- und Halsentzündungen lindern, aber sie haben noch ein weiteres Anwendungsgebiet.

In dieser umfangreichen botanischen Sammlung, die einem Apothekerstand alle Ehre machen würde, verbirgt sich ein beinahe magisches Mittel gegen innere Unruhe: jene Gefühle, die den eigenen Wert infrage stellen und dazu treiben, sich mit anderen zu vergleichen . Leiden Sie unter Minderwertigkeitskomplexen, ständiger Selbstabwertung oder Selbstkritik? Dann hat dieses ätherische Öl seinen Platz in Ihrer Routine. Es ist ein wahrer Dünger für kleine, nach Wachstum strebende Egos und zudem ein hervorragendes Mittel gegen peinliche Situationen in der Öffentlichkeit .

Dies ist ätherisches Petitgrain Bigarade-Öl , dessen ursprünglicher Name Citrus aurantium lautet. Es enthält Terpenester, die für ihre ausgleichenden Eigenschaften und ihre stimmungsaufhellende Wirkung bekannt sind. Kurz gesagt: Es ist pure Lebensfreude. Wenn Sie Angst vor einem Vortrag vor Publikum oder einer Hochzeitsrede haben, greifen Sie einfach zu diesem Öl. Es bringt die innere Stimme, die Ihnen ständig Horrorszenarien ausmalt, sofort zum Schweigen.

„Wenn diese Situation eintritt und Panik aufkommt, die man nicht mehr kontrollieren kann, ist der Reflex, 2 Tropfen (verdünnt auf 10% in einem neutralen Pflanzenöl wie z. B. Süßmandelöl) auf den Solarplexus aufzutragen, langsam zu verteilen und tief einzuatmen“, empfiehlt die Aromatherapeutin Danièle Festy in ihrem Buch „Ätherische Öle, es funktioniert“ (Ed. Leduc).

Diese anderen Pflanzen können Ihnen helfen, sich durchzusetzen

In der vielfältigen Welt der ätherischen Öle gibt es Pflanzen, die fast so wirkungsvoll sind wie ein geflüstertes „Ich liebe dich“ vor dem Spiegel oder ein kleiner Zettel mit aufmunternden Worten. Mit ihren einhüllenden und wohltuenden Düften laden sie dazu ein, eine positive Einstellung zu entwickeln und finden ganz natürlich ihren Platz in der persönlichen Wellness-Routine. Halten Sie sie griffbereit, um eine Oase der Geborgenheit zu schaffen und sich in Momenten, in denen Sie neue Energie, Ruhe und Selbstvertrauen tanken möchten, unterstützen zu lassen.

Echtes Lavendelöl. Es eignet sich nicht nur zum Beduften von Bettwäsche oder Kleiderschränken. Es wirkt angstlösend und ist ein wirksames Mittel gegen Stress. Ein ruhiger Geist, fast unhörbare Gedanken, ein Gefühl des Wohlbefindens… das können Sie erwarten.

Ätherisches Öl der Grünen Myrte. Es ist auch als Antidepressivum bekannt. Neben der Erleichterung der Atmung dank seiner belebenden Eigenschaften und unvergleichlichen Frische trägt es zum allgemeinen Wohlbefinden bei.

Kunzea-Öl. Fühlen Sie sich gestresst oder überfordert, selbst bei Kleinigkeiten? Dann ist dieses Öl genau das Richtige für Sie. Es wird bei mentaler Erschöpfung empfohlen und scheint wie geschaffen für unsere moderne Zeit, in der alles in rasender Geschwindigkeit passiert.

Ätherisches Lorbeeröl. Es steht symbolisch für Selbstvertrauen und Selbstbestätigung. Sein Duft spielt eine Rolle bei Ritualen im Zusammenhang mit öffentlichen Reden oder Momenten, in denen man sich stark fühlen muss.

Einige etablierte Marken im Bereich der Aromatherapie bieten Roll-ons an, die speziell für mehr Selbstvertrauen entwickelt wurden – ein Konzept, das alles andere als selbstverständlich ist. In der Regel handelt es sich dabei um eine raffinierte Mischung verschiedener ätherischer Öle, die für ihre wohltuende Wirkung bekannt sind. Diese wenigen Tropfen, aufgetragen auf das Handgelenk oder die Chakren des Körpers,

Ein wohltuendes Ritual, um wieder mit sich selbst in Verbindung zu treten

Diese ätherischen Öle tragen nicht nur zu Ihrem inneren Wohlbefinden und Ihrer inneren Ruhe bei, sondern bereichern Ihren hektischen Alltag um ein neues Ritual der Selbstfürsorge. Sie schenken Ihnen einen Moment der Entspannung und versprechen ein himmlisches Sinneserlebnis. Schon wenige Tropfen dieses Nektars der Natur werden zu einem Akt der Selbstliebe, der inneren Ausgeglichenheit und des Ausgleichs. Endlich steht Ihr Wohlbefinden an erster Stelle. Sie wenden die ätherischen Öle nicht einfach wahllos an, sondern mit Bedacht, Herz und Begeisterung. Und das hilft Ihnen, Ihre Denkweise zu verändern.

Anders als die intensiveren Düfte großer Marken umhüllen diese Parfums den Körper mit Sanftheit und bieten mehr als nur einen angenehmen Duft. Wenn du dieses Fläschchen aus der Tasche ziehst, wirkst du wie Hermine in Hogwarts, aber viel wichtiger ist, dass es stillschweigend signalisiert : „Ich nehme mir Zeit für mich“, „Ich gewinne meine Kraft zurück.“

Ein paar Tropfen auf den Solarplexus, tief durchatmen, die Schultern entspannen … und plötzlich wirkt der scheinbar unüberwindbare Termin etwas weniger einschüchternd. Keine Zauberei, nur eine sanfte Erinnerung daran, dass Selbstvertrauen manchmal schon in uns schlummert und nur einen kleinen Anstoß von außen braucht.