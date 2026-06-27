Während der immer häufiger auftretenden Hitzewellen zeigen die Menschen mehr Haut als Stoff. Die intensive Hitze macht selbst dünnste, blickdichte Materialien unerträglich. Doch inmitten dieser drückenden Atmosphäre, auf dem glühend heißen Asphalt, halten manche Frauen an dicken Sweatshirts und weiten Hosen fest. Nein, es ist keine Folter, sondern lediglich Ausdruck innerer Unruhe und geringen Selbstwertgefühls.

Ein Sweatshirt mitten im Sommer, wenn die Unsicherheiten erdrückend sind.

Bei brütender Hitze, die die Landschaft flimmern lässt, tragen wir so wenig Kleidung wie möglich. Selbst in einem Baumwolltop und einem kurzen Rock schwitzen wir stark und hinterlassen überall, wo wir sitzen, Pfützen. Könnten wir in einem Triangel-Top und Strandhöschen durch die Stadt gehen, würden wir es sofort tun. Während die meisten Frauen in bauchfreien Tops, hauchdünnen Blusen und fließenden Kleidern aus minimalem Stoff flanieren, wandern andere in ihren Sweatshirts eingemummelt durch diese brütend heiße Freilufthalle, als wäre es mitten im Winter.

Beim Anblick dieses winterlichen Outfits weiten sich die Augen, es wird getuschelt und empört nach Luft geschnappt. Wie kann man nur mit so vielen Schichten Kleidung die sengende Hitze und den glühend heißen Asphalt aushalten? Dieses Outfit, in dem wir doppelt so stark schwitzen wie die Zuschauer, wirkt in der aktuellen schwülen Hitze völlig deplatziert. Für viele ist es blanker Wahnsinn, doch für die Betroffenen ist es eine Art Schutz. Nicht vor UV-Strahlung, sondern vor den Blicken der anderen.

Oft tragen Frauen im Sommer Sweatshirts oder dicke Strickpullover nicht, weil sie von Natur aus kälteempfindlich sind oder besonders empfindliche, porzellanartige Haut haben. Diese mit Fleece gefütterten Outfits dienen schlichtweg der Tarnung, um Kurven zu minimieren , Pölsterchen auszugleichen und eine bestimmte Körperform zu verbergen. In einem aufschlussreichen Beitrag erklärt die Content-Creatorin @ cht.am die Gründe für diese Kleidungsangewohnheit, die sie selbst als „unverständlich“ empfindet. „Vor einigen Jahren war ich so unsicher, dass ich bei 40 °C Sweatshirts trug. Die Sonne enthüllte, was ich verstecken wollte.“

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In den sozialen Medien brechen Frauen das Schweigen.

Im Hochsommer Sweatshirts zu tragen, ist kein Trick gegen Sonnenbrand und auch kein typisches Merkmal von Menschen, die den Herbst herbeisehnen. Es geht darum, das zu beschatten, was man an seinem Körper am meisten stört, selbst wenn man dadurch doppelt so stark schwitzt und ständiges Unbehagen erträgt. Frauen, die ihre Ärmel nie herunterziehen lassen, selbst wenn die Temperaturen denen der trockenen Wüste gleichen, sind nicht sadistisch. Sie stehen einfach völlig im Widerspruch zu ihrem Image.

Die Content-Creatorin, die sich für eine gerechtere und weltoffenere Gesellschaft einsetzt, teilt offen ihre eigenen Erfahrungen. Sommerliche Outfits lassen keinen Raum für Spannung und verbergen nichts. Sie enthüllen den Körper bis ins kleinste Detail, und für viele Frauen fühlt sich das furchtbar aufdringlich an. „Ich fühlte mich, als stünde ich nackt vor allen“, beschreibt sie.

Diese Frauen, denen es an Selbstwertgefühl mangelt und die mit ihrem eigenen Spiegelbild hadern, tragen unter der prallen Sonne Sweatshirts, Westen mit Reißverschluss und bodenlange Hosen, in der Hoffnung, ihre Silhouetten verschwinden zu lassen, sie auszulöschen. Sie fühlen sich psychisch wohler, doch körperlich ersticken sie. Während es @cht.am nach einem langen Prozess der Selbstreflexion gelang, diese textile Last abzuwerfen, bleiben andere dauerhaft darin gefangen.

Auf TikTok haben Frauen nur ein Wort, um dieses Verhalten zu rechtfertigen: Unsicherheit. Sie schämen sich für ihre schlaffen Arme, ihre Akne, ihre Cellulite. Diese erzwungene modische Isolation ist eine direkte Folge des Drucks, dünn zu sein, straffe Arme und einen flachen Bauch zu haben.

Ein Sweatshirt, um mehr Kalorien zu verbrennen: ein weiteres haltloses Argument

Manche Frauen tragen im Sommer Sweatshirts, um ihren Körper zu verbergen, den sie als „nicht normgerecht“ empfinden. Andere ziehen sie nach Einbruch der Dunkelheit an, um ihre Haut zu bedecken, die von potenziellen Angreifern kilometerweit gerochen werden kann. Doch der gesellschaftliche Druck treibt gerade die Schwächsten dazu, Sweatshirts als Schlankheitsmittel oder „Fettverbrenner“ zu missbrauchen.

Es ist fast schon ein weit verbreiteter Trend. Auf TikTok joggen Content-Creator in fünf T-Shirts und drei Pullovern, in der Hoffnung, schneller abzunehmen, während andere ihre körperlichen Veränderungen teilen, um diese Methode zu bewerben. In diesem Fall dient der Pullover nicht mehr als Schutz, sondern ist ein Kleidungsstück, das zum Schwitzen anregen soll, um den allseits bekannten „ Sommerkörper “ zu erreichen.

Letztendlich sagt ein Sweatshirt mitten im Sommer vielleicht weniger über das Wetter aus als darüber, wie wir unseren Körper wahrnehmen. Es zeugt von den stillen Kompromissen, die wir eingehen zwischen körperlichem Wohlbefinden und innerem Frieden, zwischen der Hitze, die auf der Haut brennt, und der subtileren Intensität der Blicke anderer.

Was wäre, wenn die eigentliche Anomalie nicht diese Baumwollschicht Mitte Juli wäre, sondern vielmehr die Tatsache, dass ein einfacher, "natürlicher" Körper dennoch riskant, exponiert, ja fast provokativ wirken könnte?