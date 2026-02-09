Das „Hochstapler-Syndrom“, dieser unsichtbare Mechanismus, der das Selbstvertrauen untergräbt.

Haben Sie sich trotz Ihrer Erfolge jemals fehl am Platz gefühlt? Als ob Ihr Erfolg ein Missverständnis wäre und Sie jederzeit Gefahr liefen, „entlarvt“ zu werden? Seien Sie unbesorgt: Dieses Gefühl ist weit verbreitet, zutiefst menschlich und definiert vor allem in keiner Weise Ihren Wert.

Trotz sehr realer Beweise bleibt ein Zweifel bestehen.

Das Hochstapler-Syndrom wurde 1978 von den Psychologinnen Pauline Clance und Suzanne Imes erstmals beschrieben. Es zeichnet sich durch ein anhaltendes Gefühl der Unzulänglichkeit aus, selbst angesichts objektiver Ergebnisse, Abschlüsse, Beförderungen oder positiver Rückmeldungen. Man hat vielleicht hart gearbeitet, große Erfolge erzielt, aufrichtiges Lob erhalten … und dennoch flüstert eine innere Stimme, dass es eigentlich nicht das eigene Verdienst ist.

Betroffene neigen dazu, ihre Erfolge eher Glück, Zufall, gutem Timing oder der Güte anderer zuzuschreiben als ihren Fähigkeiten, Anstrengungen oder ihrer Intelligenz. Dieser Mechanismus wirkt wie ein verzerrender Filter: Alles, was den eigenen Wert bestätigt, wird heruntergespielt, alles, was Zweifel weckt, wird verstärkt.

Ein Phänomen, das viel weiter verbreitet ist, als wir denken.

Anders als oft angenommen, betrifft das Hochstapler-Syndrom nicht nur Frauen, obwohl diese ihm häufiger ausgesetzt sind, insbesondere aufgrund hartnäckiger Stereotypen oder ihrer Unterrepräsentation in bestimmten Bereichen wie Wissenschaft, Technologie, Politik oder Führungspositionen.

Eine Studie aus dem Jahr 2020 unter Studierenden und Angehörigen von Gesundheitsberufen zeigte, dass über 80 % von ihnen im Laufe ihres Lebens Symptome dieses Syndroms erlebt hatten. Anders ausgedrückt: Dieses Gefühl ist nicht auf eine Minderheit oder ein bestimmtes Profil beschränkt, sondern betrifft intelligente, engagierte und kompetente Menschen auf allen Erfolgsstufen.

Ganz reale Konsequenzen für Ihr Wohlbefinden

Auch wenn es unsichtbar ist, kann das Hochstapler-Syndrom die psychische und emotionale Gesundheit stark belasten. Wenn es sich erst einmal festgesetzt hat, kann es zu Folgendem führen:

Ständige Leistungsangst;

Erschöpfender Perfektionismus , bei dem nichts jemals gut genug ist;

Eine ausgeprägte Angst vor Versagen oder Verurteilung;

Schlafstörungen, chronische Müdigkeit oder ein Gefühl geistiger Überlastung;

Selbstsabotierendes Verhalten, wie das Vermeiden bestimmter Gelegenheiten, das Ablehnen von Beförderungen oder das Zurücktreten in den Hintergrund in Kontexten, in denen man glänzen könnte.

Dieser Mechanismus schützt dich nicht, er hält dich zurück. Er hindert dich daran, deinen Wert, dein Potenzial und dein Recht auf den dir zustehenden Raum voll und ganz zu erkennen.

Die Kontrolle über diesen inneren Dialog zurückgewinnen

Die gute Nachricht ist: Das Hochstapler-Syndrom ist nicht unvermeidlich. Der erste Schritt ist, es zu benennen. Schon allein das Aussprechen der eigenen Gefühle hilft, sich von diesen automatischen Gedanken zu distanzieren. Gespräche mit Angehörigen, vertrauten Kollegen oder einem Psychotherapeuten können diese innere Belastung deutlich lindern.

Weitere konkrete Hebel können Ihnen helfen:

Führen Sie ein Tagebuch über Ihre Erfolge, ob groß oder klein, um Ihre Fähigkeiten greifbar festzuhalten;

Lerne, ein Kompliment anzunehmen, ohne es herunterzuspielen oder dich zu rechtfertigen, indem du einfach „Danke“ sagst;

Akzeptiere, dass Fehler zum Lernprozess gehören und deine Legitimität nicht in Frage stellen;

Die Teilnahme an Selbsthilfegruppen, beruflichen Netzwerken oder Mentoring-Programmen ist in wettbewerbsorientierten Umgebungen besonders hilfreich.

Was dieses Syndrom wirklich über dich aussagt

Das Hochstapler-Syndrom zeugt nicht von mangelndem Können, sondern oft von überzogenen Ansprüchen an sich selbst, genährt von einer Kultur des Leistungsdrucks, des Vergleichens und des Perfektionismus. Es betrifft häufig engagierte, gewissenhafte Menschen, die erfolgreich sein wollen – ausgesprochen positive Eigenschaften.

Kurz gesagt: Allein die Erkenntnis dieses Mechanismus ist schon ein Akt der Selbstliebe. Es bedeutet, sich selbst mit der gleichen Sorgfalt zu behandeln, die man anderen entgegenbringt. Zweifel sind erlaubt, aber vor allem hat man das Recht, erfolgreich zu sein, zu lernen, zu wachsen und seinen Platz einzunehmen, ohne sich für seine Existenz entschuldigen zu müssen.