Laut einigen Psychologen könnte ein Detail in der Unterschrift auf mangelndes Selbstvertrauen hindeuten.

Man unterschreibt, ohne nachzudenken, fast automatisch. Doch diese kleine, alltägliche Geste fasziniert einige Experten schon seit Jahren. Was wäre, wenn Ihre Unterschrift etwas mehr über Sie verraten würde, als Sie ahnen?

Die Unterschrift, weit mehr als nur eine einfache Kritzelei

Schon vor Passwörtern und digitalen Kennungen diente die Unterschrift als Identitätsnachweis. Auch heute noch begleitet sie wichtige Transaktionen: Verträge, offizielle Dokumente, Verpflichtungen. Für manche Experten , insbesondere in der Graphologie, ist sie mehr als nur eine Formalität.

Der Psychiater und Graphologe Jean-Charles Gille-Maisani beschrieb sie als eine Art „verdichtetes Porträt“. Anders ausgedrückt: Sie kann das Selbstbild widerspiegeln, das man hat … oder das, das man vermitteln möchte. Auch wenn die Handschrift von der Schulzeit beeinflusst ist, bewahrt sie doch eine sehr persönliche Komponente. Und genau diese Einzigartigkeit interessiert einige Experten.

Dieses kleine Detail, das die Aufmerksamkeit auf sich zieht

Unter den beobachteten Elementen tritt eine Geste häufig auf: das Durchstreichen, Radieren oder starke Übermalen der eigenen Unterschrift. Dies kann verschiedene Formen annehmen: ein Strich, der den Namen durchquert, ein Strich, der darüber verläuft, oder sogar eine Unterschrift, die durch einen Stiftstrich teilweise „zerdrückt“ wird.

Einigen Graphologen zufolge kann diese Geste als eine Form symbolischer Zurückhaltung interpretiert werden. Als ob man unbewusst die eigene Präsenz auf dem Papier verringern würde. In manchen Deutungen kann dies mit einer Tendenz zu Selbstzweifeln, harter Selbstbeurteilung oder sogar Schwierigkeiten, sich selbstbewusst zu behaupten, in Verbindung gebracht werden. Man sollte sich jedoch bewusst sein, dass dies nur eine von vielen Interpretationen ist.

Größe, Stil… weitere Hinweise werden genauestens geprüft

Die Art und Weise, wie Sie unterschreiben, beschränkt sich nicht nur auf dieses eine Detail. Manchmal werden auch andere Merkmale analysiert. Die Größe zum Beispiel. Eine sehr große Unterschrift wird mitunter mit dem Wunsch in Verbindung gebracht, sich zu behaupten oder seinen Platz einzunehmen. Umgekehrt könnte eine dezentere Unterschrift auf eine eher zurückhaltende Persönlichkeit hindeuten.

Auch der Stil spielt eine Rolle: lesbar oder unleserlich, schnell oder ordentlich, schlicht oder kunstvoll. Jede Variation gibt Anlass zu Spekulationen … doch nichts davon ist die absolute Wahrheit. Diese Beobachtungen sollten stets mit Vorsicht genossen werden. Eine Unterschrift kann sich im Laufe der Zeit, je nach Stimmung oder sogar je nach Arbeitsgeschwindigkeit beim Ausfüllen eines Dokuments verändern.

Was die Wissenschaft wirklich sagt

Es ist wichtig, zwischen Graphologie und wissenschaftlicher Psychologie zu unterscheiden. Die Graphologie bietet Interpretationen der Handschrift, ihre Zuverlässigkeit ist jedoch umstritten. Bislang konnte die Wissenschaft nicht eindeutig belegen, dass die Handschriftenanalyse verlässliche Rückschlüsse auf die Persönlichkeit zulässt. Anders ausgedrückt: Selbst wenn bestimmte Analysen relevant erscheinen oder Ihnen einleuchten, ersetzen sie keine psychologische Untersuchung auf Basis validierter Methoden.

Sollte Ihre Unterschrift genauer analysiert werden?

Die eigene Unterschrift zu betrachten, kann unterhaltsam sein und sogar zur Selbstreflexion anregen. Man sollte sie jedoch nicht als Wertung verstehen. Der Handschriftstil hängt von vielen Faktoren ab: Gewohnheiten aus der Kindheit, dem Wunsch nach Schnelligkeit, dem jeweiligen Kontext oder einfach ästhetischen Vorlieben. Die Art der Unterschrift sagt nichts über den eigenen Wert, die Legitimität oder die Fähigkeit zur Selbstbehauptung aus.

Kurz gesagt: Ihre Unterschrift mag zwar interessant sein, ist aber in erster Linie eine persönliche Geste. Sie definiert nicht, wer Sie sind. Und vor allem sollte sie niemals dazu dienen, Ihr Selbstvertrauen zu beurteilen.