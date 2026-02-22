Kinder sind „weniger zufrieden“: Eine Studie erklärt die Ursachen

Sie haben Zugang zu mehr Technologie, mehr Informationen und mehr Möglichkeiten als je zuvor. Dennoch geben viele Kinder und Jugendliche an, heute weniger glücklich zu sein als vor zehn Jahren. Die Zahlen häufen sich, und Therapeuten bestätigen: Irgendetwas ist in ihrem Wohlbefinden ins Wanken geraten. Und zu verstehen, warum, ist bereits ein erster Schritt zum Handeln.

Diese Zahlen werfen Fragen auf.

Laut dem Bericht „U.S. Youth Risk Behavior Surveillance“ (YRBS) der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stieg der Anteil der Highschool-Schüler, die über anhaltende Traurigkeit oder Hoffnungslosigkeit berichteten, von 30 % im Jahr 2013 auf 40 % im Jahr 2023 und erreichte im Jahr 2021 mit 42 % seinen Höhepunkt.

Diese Daten beziehen sich nicht nur auf die Zeit nach der Covid-Pandemie. Experten für kindliche Entwicklung weisen darauf hin, dass dieser Trend bereits lange vor der Pandemie begonnen hatte. Zwischen 2009 und 2019 stieg die anhaltende emotionale Belastung unter Gymnasiasten Berichten zufolge um 40 %. In Frankreich und anderen europäischen Ländern zeigen ähnliche Studien ein strukturelles Problem bei jüngeren Generationen auf. Anders ausgedrückt: Die Gesundheitskrise hat eine bereits bestehende Verletzlichkeit verstärkt, ist aber nicht die alleinige Ursache.

Soziale Netzwerke: der ständige Vergleich

Die Auswirkungen sozialer Medien sind unübersehbar. Über 75 % der Studierenden geben an, sie regelmäßig zu nutzen. Zwar können diese Plattformen Kreativität und soziale Kontakte fördern, doch setzen sie junge Menschen auch einem ständigen Vergleich aus.

Likes, Kommentare, Online-Popularität: Das Selbstwertgefühl kann von virtuellen Indikatoren abhängen. Dieses Streben nach Bestätigung ist besonders schädlich für Teenager, deren Identität sich noch entwickelt. Studien belegen einen Zusammenhang zwischen intensiver Nutzung sozialer Medien, verstärkter Traurigkeit, Online-Mobbing und Suizidgefahr. In einer Welt, in der Bilder sorgfältig gefiltert und inszeniert werden, fällt es schwer, sich „gut genug“ zu fühlen. Doch jeder junge Körper, jede Persönlichkeit, jedes Entwicklungstempo verdient Anerkennung und Respekt – fernab unrealistischer Standards.

Akademischer Druck und die Leistungskultur

Zu diesem digitalen Druck kommt der Leistungsdruck hinzu. Noten, Rankings, Berufsberatung, elterliche Erwartungen: Erfolg scheint manchmal zum Maßstab des persönlichen Wertes zu werden.

Das Aufwachsen mit der Vorstellung, dass die eigene Legitimität von den Ergebnissen abhängt, kann eine ständige Versagensangst hervorrufen. Fehler zu machen ist jedoch ein wesentlicher Bestandteil des Lernprozesses. Wenn Erfolg zum zentralen Kriterium für die Identitätsfindung wird, entsteht Angst. Viele Teenager verinnerlichen schon früh den Gedanken, dass sie herausragende Leistungen erbringen, sich von anderen abheben und ihre Zukunft planen müssen. Diese psychische Belastung wirkt sich stark auf ihr Wohlbefinden aus.

Eine stärkere Auswirkung auf Mädchen

Internationale Organisationen wie die UNESCO warnen eindringlich vor den spezifischen Auswirkungen sozialer Medien auf Mädchen. Druck in Bezug auf das Aussehen, Stereotypen, Hypersexualisierung, ständiger Wettbewerb: Die digitale Welt kann ihr Selbstwertgefühl untergraben.

Die Art und Weise, wie Menschen ihren Körper, ihre Beliebtheit und ihre Anpassung an unrealistische Schönheitsideale betrachten, verstärkt Minderwertigkeitsgefühle. Dieser Kontext beeinflusst auch ihre Bildungs- und Berufswahl und festigt bestimmte einschränkende Verhaltensmuster. Die Wertschätzung der Vielfalt von Körpern, Talenten und Ambitionen ist daher entscheidend für die Wiederherstellung des Selbstvertrauens.

Die Falle des erzwungenen Glücks

Ironischerweise kann der aufrichtige Wunsch der Eltern, ihre Kinder glücklich zu sehen, manchmal zusätzlichen Druck erzeugen. Wenn Traurigkeit, Wut oder Angst als Gefühle wahrgenommen werden, die um jeden Preis vermieden werden müssen, lernen junge Menschen, diese zu unterdrücken.

Alle Gefühle haben ihren Sinn. Angst kann uns schützen, Wut signalisiert Ungerechtigkeit, und Trauer hilft uns, Verluste zu verarbeiten. Psychologen betonen, dass das Erkennen und Regulieren von Gefühlen die Resilienz weit mehr stärkt als das Streben nach dauerhaftem Glück. Ein ausgeglichenes Kind ist nicht eines, das nie Kummer erlebt, sondern eines, das versteht, dass seine Gefühle berechtigt sind und verstanden werden.

Kurz gesagt: Allgegenwärtige Bildschirme, eine Leistungskultur und sozialer sowie emotionaler Druck – diese Faktoren erklären teilweise den seit über einem Jahrzehnt beobachteten Rückgang des Wohlbefindens. Um diesem Trend entgegenzuwirken, fordern Experten eine realistischere emotionale Bildung, die Regulierung schädlicher digitaler Inhalte und eine Neudefinition von Erfolg. Denn wahre Erfüllung entsteht nicht durch Perfektion, sondern durch ein Gleichgewicht zwischen hohen Ansprüchen, Unterstützung und Authentizität.