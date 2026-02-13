Mutterschaft in Bildern: Was alte Porträts zeigen

Im digitalen Zeitalter fotografieren Mütter ihre Babys aus jedem Winkel und machen aus jedem noch so kleinen Moment ein spontanes Fotoshooting. Doch oft fehlen sie auf Familienfotos, abseits der Kamera. Im viktorianischen Zeitalter, als Fotografieren noch Geduld erforderte und weit mehr als eine Millisekunde dauerte, blieben Mütter im Hintergrund. Sie waren zwar körperlich anwesend, aber visuell abwesend, wie Geister hinter einem Laken verborgen. Diese Porträts, die einem Tim-Burton-Film würdig wären, faszinieren die Öffentlichkeit auch 200 Jahre später noch.

Mütter, versteckt unter Laken

Diese alten Porträts lassen einem das Blut in den Adern gefrieren. Sie tragen die Spuren der Zeit, rufen aber vor allem ein gewisses Unbehagen im Betrachter hervor. Sie wirken wie Zeugen eines paranormalen Ereignisses. Dabei sind es lediglich Schnappschüsse von Säuglingen aus der viktorianischen Ära, frisch aus der Wiege. Nur dass sie verstörende Details enthalten, die den Betrachter fast dazu veranlassen, sich wiederholt die Augen zu reiben. Anders als heutige professionelle Fotografien, die Babys in Weidenkörben oder Baumwolltüchern zeigen, weisen diese ungewöhnliche Dekorationselemente auf. Wie eine gespenstische Präsenz.

Hinter den Kindern zeichnen sich die Silhouetten der Mütter ab, die wie lebende Dekorationen wirken. Die vermeintlichen Mütter sind in Stoffe gehüllt, die keinerlei Subtilität anstreben. Es ist, als spielten sie Verstecken mit der Kamera, darauf bedacht, nicht entdeckt zu werden. Die Kinder, die Hauptmotive der Fotografien, sitzen auf unsichtbaren Knien, verhüllt von Vorhängen, oder werden von Armen aus Stoff umarmt. Hände tauchen wie aus dem Nichts auf und erwecken beinahe den Eindruck eines umherirrenden Geistes, und Frauengesichter ragen wie die Weiße Dame aus Samtsofas hervor.

Anders als moderne Fotografien, die die Mutter explizit zeigen und sie zur Protagonistin machen, rücken diese Kinderporträts aus der viktorianischen Zeit sie in den Hintergrund. Die Mutter unter Mänteln zu verbergen und sie zum Objekt zu degradieren, mag grausam oder gar morbide erscheinen. Doch es handelte sich eher um ein Ablenkungsmanöver als um den echten Wunsch, sie zu unterdrücken.

Eine Technik zur Beruhigung von Babys

Heutzutage genügt ein einfacher Klick, um einen zärtlichen Moment festzuhalten und die Entwicklung der Kinder zu dokumentieren. Im viktorianischen Zeitalter mussten Familien auf die Daguerreotypie, den Vorläufer der Kamera, zurückgreifen, um ihre Geschichte greifbar zu machen und das Gesicht ihres Babys auf Hochglanzpapier zu verewigen. Dieses Gerät, deutlich größer und unhandlicher als die Polaroids und Smartphones , die wir heute in unseren Taschen haben, benötigte längere Belichtungszeiten von 30 Sekunden bis zu mehreren Minuten.

Es war daher notwendig, einfallsreich zu sein und mit dem Vorhandenen auszukommen. Die Mütter, die in dem begrenzten Raum gefangen waren und sich in Chamäleons verwandelten, leisteten unschätzbare emotionale Unterstützung, indem sie das Baby während dieser Zeit ruhig hielten. Sie leiteten die Fotoaufnahmen und sorgten für deren reibungslosen Ablauf, ohne selbst daran teilzunehmen, wie es die ästhetischen Konventionen der damaligen Zeit vorschrieben.

Laut Naglers Theorie posierten die Mütter, falls sie sich auf dem Foto nicht deutlich abbildeten, nicht aus Notwendigkeit, sondern aus freier Wahl unter Tarnkleidung. „Die Mütter scheinen eine intime Verbindung zwischen dem Kind und dem Betrachter herstellen zu wollen, anstatt eine zwischen sich und dem Kind“, heißt es in einem Artikel des Telegraph .

Auch heute noch sieht man Mütter nur selten auf Fotos.

Während diese Kinderporträts aus der viktorianischen Ära Mütter in den Hintergrund rücken und ihre Rolle stillschweigend ausblenden, sind die Fotos in unseren Fotoalben kaum aufschlussreicher. Ein kurzer Blick durch diese Erinnerungsbücher genügt, um dies zu bestätigen. Mütter tauchen zwar kurz zwischen den Hochglanzseiten auf, bleiben aber meist im Schatten, außerhalb des Bildausschnitts. Selbst im Zeitalter von Selfie-Sticks und kompakten Stativen werden Mütter letztendlich von dieser „Eins, zwei, drei, Lächeln“-Routine ausgeschlossen.

Laura Vallet, eine auf Kinderliteratur spezialisierte Bibliothekarin, hat dieses fast schon symptomatische Verschwinden dokumentiert . Wie? Indem sie auf ihre eigenen Erfahrungen zurückgreift. „Auf den 450 Fotos, die ich sortiert habe, ist mein Mann doppelt so oft zu sehen wie ich zusammen mit unseren Kindern“, beklagt sie sich in einem Beitrag auf X. Ihre Beobachtung? Es ist, als wäre sie nur eine Randfigur in ihrem Familienleben, obwohl sie in Wirklichkeit ihr ganzes Herzblut und ihre ganze Energie hineinsteckt.

Diese aus Archiven geborgenen und in Museen ausgestellten Fotografien aus der viktorianischen Ära verdeutlichen eine bedauerliche Tendenz, Frauen in den Hintergrund zu drängen. Trotz moderner Technologie erleben Mütter jedoch noch immer viel zu selten das Gefühl eines Blitzlichts auf ihrem Gesicht.