Warum ist es so schwer, ein Geheimnis zu bewahren? Was die Psychologie darüber verrät.

Das Versprechen, Stillschweigen zu bewahren, klingt einfach … bis die Information im Kopf immer wieder durch den Kopf geht. Viele Menschen stellen dann fest, dass ein Geheimnis zu bewahren nicht nur eine Frage der Diskretion ist. Die Psychologie zeigt, dass die eigentliche Herausforderung vor allem in unserer inneren Welt liegt.

Ein Geheimnis lebt vor allem in unseren Gedanken.

Wir stellen uns oft vor, ein Geheimnis zu bewahren bedeute, gegenüber der richtigen Person zu schweigen. In Wirklichkeit liegt die Schwierigkeit aber nicht allein in diesem sozialen Aufwand. Forschungen des Psychologen Michael Slepian , Professor an der Columbia Business School, zeigen, dass wir viel häufiger über unsere Geheimnisse nachdenken, als dass wir tatsächlich versuchen, sie zu verbergen.

Anders ausgedrückt: Die Last eines Geheimnisses macht sich vor allem im Kopf bemerkbar. Selbst wenn niemand im Umfeld von der Information betroffen ist, kann sie spontan wieder in den Gedanken auftauchen. In stillen Momenten drängt sie sich in die Reflexionen und kann zu einem ständigen Gedankenfaden werden. Daher ist es weniger das Schweigen an sich, das ermüdend ist, sondern vielmehr das immer wiederkehrende Nachdenken darüber.

Warum fängt der Geist an zu grübeln?

Manche Menschen erleben dieses Phänomen intensiver. Die Persönlichkeitspsychologie erwähnt insbesondere das Persönlichkeitsmerkmal „Neurotizismus“, das einer stärkeren Neigung zu Sorgen und Grübeleien entspricht.

Wenn jemand dazu neigt, seine Fehler, Zweifel oder Sorgen zu analysieren, kann ein Geheimnis leicht Teil dieser Gedankenschleife werden. Das Gehirn versucht, die Konsequenzen vorherzusehen, sich vorzustellen, was passieren könnte, wenn die Information ans Licht käme, oder die moralischen Implikationen abzuwägen.

Dieser Mechanismus ist zutiefst menschlich. Unser Verstand strebt einfach danach, ein gewisses Maß an Kontrolle zu bewahren und Fehler zu vermeiden. Diese ständige Wachsamkeit kann jedoch mitunter Stress erzeugen und den Eindruck erwecken, das Geheimnis nehme zu viel Raum ein.

Wenn Geheimhaltung das Wohlbefinden beeinträchtigt

Die Forschung des Psychologen Michael Slepian und seiner Kollegen legt nahe, dass die Häufigkeit, mit der man über ein Geheimnis nachdenkt, das allgemeine Wohlbefinden beeinflussen kann. Teilnehmer, die angaben, häufig darüber nachzudenken, empfanden ihr Wohlbefinden tendenziell als etwas labiler. Das bedeutet nicht, dass ein Geheimnis zwangsläufig unglücklich macht. Am stärksten wirkt sich vielmehr die psychische Belastung aus, die mit den wiederkehrenden Gedanken einhergeht.

Ein weiterer Faktor spielt eine Rolle: Authentizität. Wenn man wichtige Informationen für sich behält, kann eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was man weiß, und dem, was man mit anderen teilt, entstehen. Legt man Wert auf Aufrichtigkeit in Beziehungen, kann dieses Schweigen mitunter inneres Unbehagen auslösen.

Nicht alle Geheimnisse haben das gleiche Gewicht.

Auch die Art des Geheimnisses spielt eine Rolle. Viele betreffen heikle Angelegenheiten: persönliche Fehler, finanzielle Schwierigkeiten, Beziehungsprobleme oder Situationen, auf die man wenig stolz ist. Solche Inhalte können Schuldgefühle oder Ängste schüren, was wiederum das Grübeln verstärkt.

Tatsächlich lassen sich selbst schöne Geheimnisse oft schwer bewahren. Eine Überraschung, ein spannendes Projekt oder eine bevorstehende große Ankündigung lösen häufig große Begeisterung aus. Der Wunsch, die Freude zu teilen, kann dann mit dem Versprechen der Diskretion in Konflikt geraten. Dieses Paradoxon erklärt, warum man einerseits stolz darauf sein kann, eingeweiht zu sein, und andererseits einen gewissen inneren Druck verspürt.

Das natürliche Bedürfnis zu teilen

Der Mensch ist ein soziales Wesen. Über Erlebnisse, Ideen oder Gefühle zu sprechen, stärkt Beziehungen und fördert das psychische Wohlbefinden. Ein Geheimnis zu bewahren, widerspricht daher dieser natürlichen Dynamik.

Wer wichtige Informationen zurückhält, beraubt sich auch einer Außenperspektive. Man kann weder um Rat fragen, noch die Dinge ins rechte Licht rücken oder Unterstützung erhalten. Dieser Mangel an Austausch kann die emotionale Belastung, die mit dem Geheimnis einhergeht, noch verstärken.

Forschungen zum expressiven Schreiben, insbesondere von dem Psychologen James Pennebaker , zeigen, dass das Aufschreiben der eigenen Gedanken diesen Druck lindern kann. Indem man seine Gefühle zu Papier bringt, kann man sie klären, ohne die Vertraulichkeit der Informationen zu gefährden.

Lernen, mit einem Geheimnis zu leben

Der Schlüssel zum besseren Umgang mit einem Geheimnis liegt nicht unbedingt in der Willenskraft, sondern darin, wie man seine Gedanken steuert. Es ist normal, dass einem ein Geheimnis durch den Kopf geht. Wichtig ist vor allem, nicht in Grübeleien zu versinken.

Zu erkennen, wann die Informationen am häufigsten wieder auftauchen, sich daran zu erinnern, warum man dem Schweigen zugestimmt hat, oder Schreiben und Meditation anzuwenden, kann helfen, den Geist zu beruhigen. Und wenn es einem manchmal schwerfällt, ein Geheimnis zu bewahren, sagt das nichts Negatives über einen aus. Es kann einfach die eigene Sensibilität, das Bedürfnis nach Verbundenheit und die Fähigkeit widerspiegeln, Situationen tiefgründig zu reflektieren.

Letztlich erinnert uns die Psychologie an etwas Wesentliches: Ein Geheimnis zu bewahren bedeutet nicht nur, zu schweigen. Es bedeutet auch, zu lernen, Informationen im Kopf zuzulassen, ohne sich von ihnen vereinnahmen zu lassen.