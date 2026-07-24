Diese Dehnübungen könnten Ihnen helfen, in 10 Minuten wach zu werden.

Fällt es Ihnen schwer, morgens gleich in Schwung zu kommen? Bevor Sie zum Kaffee greifen, gönnen Sie Ihrem Körper ein paar Minuten. Sanfte Dehnübungen können Ihre Muskeln aktivieren, Ihre Energie steigern und Ihnen einen guten Start in den Tag ermöglichen.

Wecke deinen Körper sanft auf, direkt im Bett.

Sie müssen morgens nicht gleich aus dem Bett springen, um sich um Ihren Körper zu kümmern. Schon ein paar einfache Bewegungen können einen großen Unterschied machen.

Legen Sie sich auf den Rücken und beginnen Sie mit einer tiefen Ganzkörperdehnung: Strecken Sie die Arme über den Kopf, strecken Sie die Beine und dehnen Sie sich sanft von Kopf bis Fuß für einige Sekunden. Diese instinktive Bewegung, die wir manchmal ganz natürlich nach dem Aufwachen ausführen, hilft dem Körper, nach mehreren Stunden der Inaktivität wieder in Bewegung zu kommen.

Fahren Sie mit einer sanften Bewegung fort: Ziehen Sie ein Knie zur Brust, dann das andere, ohne ruckartige Bewegungen auszuführen. Dieser Schritt hilft, den unteren Rücken zu entspannen und die Beweglichkeit allmählich wiederherzustellen. Zwei bis drei Minuten genügen, um sanft aus der Entspannungsphase aufzuwachen.

Mobilisieren Sie Ihre Wirbelsäule

Sobald man steht, ist es Zeit für eine vom Yoga inspirierte Übung: die berühmte „Katze-Kuh“.

Gehen Sie auf Händen und Knien auf einer Matte und wechseln Sie zwischen Rundung und Hohlkreuz ab, wobei Sie jede Bewegung mit Ihrer Atmung koordinieren. Diese einfache Übungsabfolge hilft, die Wirbelsäule zu aktivieren, die nach einer schlaflosen Nacht oft etwas steif ist.

Mit einigen langsamen und angenehmen Wiederholungen verbessern Sie Ihre Rückenflexibilität und lösen gleichzeitig Verspannungen. Es ist eine hervorragende Möglichkeit, entspannt und wach in den Tag zu starten.

Kümmere dich um deine Beine und Hüften.

Nachdem der Oberkörper aktiviert wurde, ist es nun an der Zeit, sich um den Unterkörper zu kümmern.

Stellen Sie sich mit leicht gespreizten Beinen hin und beugen Sie sich sanft nach vorn, die Knie dabei leicht gebeugt. Lassen Sie die Arme locker Richtung Boden sinken und nutzen Sie diese Dehnung, um die Rückseite Ihrer Beine und Ihren Rücken zu lockern. Anschließend können Sie einen Ausfallschritt nach vorn machen und die Position jeweils einige Sekunden auf jeder Seite halten.

Diese Übung hilft, die Hüften zu öffnen – ein Bereich, in dem es oft an Beweglichkeit mangelt, insbesondere bei langem Sitzen. Ziel ist nicht, Höchstleistungen zu erbringen, sondern einfach die Beweglichkeit wiederzuerlangen.

Befreien Sie Ihre Schultern und Ihren Nacken.

Um diese Express-Routine abzuschließen, widmen Sie sich ein paar Minuten Ihrem Oberkörper.

Führen Sie langsame Schulterkreise durch und neigen Sie dann Ihren Kopf sanft nach rechts und links, um Ihren Nacken zu entspannen. Atmen Sie ein paar Mal tief durch, um einen sanften Übergang zwischen Entspannung und dem Beginn Ihres Tages zu schaffen.

Diese Bewegungen können besonders nach dem Aufwachen angenehm sein, wenn sich die Anspannung oft im Schulter- und Nackenbereich konzentriert.

Eine sanfte Routine, die sich an Ihren Körper anpasst

Das Wichtigste bei morgendlichen Dehnübungen? Hören Sie auf Ihren Körper. Jede Bewegung sollte sich angenehm und komfortabel anfühlen. Sie müssen sich nicht überdehnen: Ihr Körper zeigt Ihnen ganz natürlich seine Grenzen an. Bei Schmerzen, anhaltenden Beschwerden oder spezifischen Gelenkproblemen sollten Sie am besten einen Arzt konsultieren.

In nur 10 Minuten kann diese sanfte Routine zu einem echten Moment der Verbundenheit mit Ihrem Körper werden. Sie ist leicht zugänglich, kostenlos und einfach in Ihren Alltag zu integrieren und hilft Ihnen, mit mehr Leichtigkeit, Beweglichkeit und Vitalität in den Tag zu starten.