„Tech-Nacken“, eine Erkrankung im Zusammenhang mit Bildschirmen, die immer häufiger auftritt.

Ständiges Starren aufs Handy, Arbeiten am Computer, endloses Scrollen … Bildschirme gehören zum Alltag. Diese scheinbar harmlose Gewohnheit kann sich jedoch gravierend auf den Körper auswirken. Der sogenannte „Handy-Nacken“ ist mittlerweile ein immer häufiger auftretendes Problem.

Eine Haltung, die den Nacken stark belastet

Der Begriff „Tech-Nacken“ oder „Bildschirm-Nacken“ bezeichnet Schmerzen, die durch eine anhaltende Vorwärtsneigung des Kopfes verursacht werden . Dabei neigt sich der Kopf nach vorn, die Schultern runden sich und der Nacken verliert seine natürliche Ausrichtung. Infolgedessen arbeiten die Muskeln in Nacken, Trapezmuskel und oberem Rücken ständig, um dies auszugleichen.

Diese Überlastung kann zu Steifheit, Schmerzen im Hinterkopf, zwischen den Schulterblättern oder sogar in den Schultern führen. Ihr Körper ist mehr als nur eine statische Haltung. Dieses Ungleichgewicht kann sich auch auf andere Bereiche auswirken: Verspannungen im Kiefer, Beschwerden in Armen oder Handgelenken oder sogar flachere Atmung aufgrund eines eingeklemmten Brustkorbs. Ihr Körper sendet Ihnen in seiner ganzen Komplexität wichtige Signale, auf die Sie achten sollten.

Weit mehr als nur Schmerz

Der sogenannte „Handy-Nacken“ ist nicht nur körperlich unangenehm, sondern kann auch die allgemeine Gesundheit beeinträchtigen. Langes Vorbeugen des Kopfes kann bestimmte Nerven einklemmen und das Gleichgewicht des Nervensystems stören. Studien legen nahe, dass dies Stress verstärken, die Schlafqualität beeinträchtigen und die Stimmung negativ beeinflussen kann.

Hinzu kommt ein Teufelskreis, aus dem man nur schwer wieder herauskommt: Schmerzen führen zu Müdigkeit, Müdigkeit beeinträchtigt die Konzentration, und eine schlechte Körperhaltung kehrt fast automatisch zurück. Gerade bei Teenagern und jungen Erwachsenen, die besonders viel Zeit vor Bildschirmen verbringen, tritt dieses Phänomen immer häufiger auf. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass Ihre Körperhaltung genauso viel Aufmerksamkeit verdient wie Ihr Lebensstil.

Hauptursache ist nach wie vor die intensive Nutzung von Bildschirmen, insbesondere bei ungünstiger Positionierung. Ein zu tief gehaltenes Smartphone, ein schlecht eingestellter Computer oder ein Tablet ohne Ständer zwingen den Nacken zu einer über längere Zeit gebeugten Haltung. Hinzu kommen fehlende Pausen, eingeschränkte Bewegung im Alltag und mitunter fragwürdige Ergonomie – ideale Bedingungen für chronische Verspannungen. Ihr Körper ist nicht „zerbrechlich“: Er passt sich an, doch wenn er die Belastung zu lange kompensiert, fordert er irgendwann Aufmerksamkeit.

Anzeichen, die man nicht ignorieren sollte

Bestimmte Anzeichen sollten Sie alarmieren:

ein Gefühl der Steifheit im Nacken oder oberen Rücken

anhaltende Schmerzen in den Schultern oder zwischen den Schulterblättern

Schwierigkeiten, den Kopf mühelos zu begradigen

Kribbeln in den Armen oder Kopfschmerzen

Wenn diese Symptome anhalten, kann die Konsultation eines Arztes hilfreich sein, um zu verhindern, dass sich diese Ungleichgewichte mit der Zeit verfestigen.

Maßnahmen zur Linderung Ihrer Beschwerden

Die gute Nachricht: Sie können in Ihrem eigenen Rahmen Maßnahmen ergreifen, ohne Ihre gesamte Routine zu stören.

Beginnen Sie damit, Ihre Umgebung anzupassen: Platzieren Sie Ihre Bildschirme auf Augenhöhe, stützen Sie Ihren Rücken und stellen Sie Ihre Füße fest auf den Boden.

Denken Sie daran, regelmäßig, alle 30 bis 60 Minuten, Pausen einzulegen, um Nacken und Schultern zu bewegen.

Schon wenige einfache Bewegungen können viel bewirken: sanftes Neigen des Kopfes, seitliche Dehnübungen, Schulterkreisen oder Kinn-Einziehübungen. Diese Bewegungen helfen, Verspannungen zu lösen und die Muskeln zu stärken, die Ihre Haltung stützen.

Das Ziel ist nicht Perfektion, sondern ein besseres Verständnis für den eigenen Körper in all seiner Vielfalt und seinen Bedürfnissen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Dr. Jen Fraboni, PT, DPT (@docjenfit)

Kurz gesagt, der sogenannte „Tech-Nacken“ ist ein Spiegelbild unseres hypervernetzten Lebensstils. Er ist nicht unvermeidlich, aber ein Zeichen dafür, dass wir uns anpassen müssen. Indem Sie sich Ihrer Gewohnheiten bewusst werden und einige Anpassungen vornehmen, können Sie Ihren Komfort, Ihre Beweglichkeit und Ihr allgemeines Wohlbefinden erhalten.