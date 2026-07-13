Einer Studie zufolge kann das Riechen von Schokolade vor dem Sport die Leistung verbessern.

Was wäre, wenn Ihr Geruchssinn Ihnen vor dem Training helfen könnte? Eine aktuelle Studie legt nahe, dass der Duft von dunkler Schokolade vor und während des Trainings dazu beitragen kann, mehr Wiederholungen zu schaffen, ohne dass Sie sich dabei unbedingt stärker angestrengt fühlen. Diese überraschende Entdeckung unterstreicht die faszinierende Verbindung zwischen unseren Sinnen, unserem Gehirn und unserem Körper.

Wenn der Duft von Schokolade ins Training eindringt

Die Idee mag überraschend klingen: die sportliche Leistung allein durch einen angenehmen Duft zu verbessern. Doch genau diesen Ansatz verfolgten Forscher der Universität Malaya in einer Studie, die in der Fachzeitschrift Frontiers in Physiology veröffentlicht wurde.

Wissenschaftler untersuchen eine bisher wenig erforschte Frage: den Einfluss von Gerüchen auf die Wahrnehmung körperlicher Anstrengung. Dazu rekrutierten sie 23 mäßig trainierte Männer, die nach einer mindestens zehnstündigen Fastenperiode Beinstreckübungen durchführen sollten. Vor und während der Übung wurden die Teilnehmer verschiedenen Gerüchen ausgesetzt: einem sehr intensiven Duft dunkler Schokolade (90 %), einem Duft von Milchschokolade (60 %) oder einfach Wasser, das als Referenz zum Vergleich der Ergebnisse diente.

Dunkle Schokolade hat dem Ganzen vielleicht einen kleinen Schub gegeben.

Die Ergebnisse überraschten die Forscher. Diejenigen, die dem Duft dunkler Schokolade ausgesetzt waren, absolvierten im Durchschnitt mehr Wiederholungen als die Teilnehmer der Kontrollgruppe. Der beobachtete Unterschied betrug etwa 18 zusätzliche Wiederholungen im Vergleich zu den Teilnehmern, die Wasser ausgesetzt waren. Auch der Duft von Milchschokolade schien einen positiven Effekt zu haben, mit etwa 9 zusätzlichen Wiederholungen.

Der interessanteste Punkt betrifft jedoch nicht nur die Anzahl der ausgeführten Bewegungen. Die Teilnehmer berichteten nicht, mehr Anstrengung empfunden zu haben. Anders ausgedrückt: Sie schafften es, etwas weiter zu kommen, ohne dabei die empfundene Anstrengung zu beeinträchtigen. Für die Forschung ist dieses Phänomen besonders interessant, da es zeigt, dass unser Anstrengungsempfinden nicht allein von unseren Muskeln abhängt. Auch unser Gehirn spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie wir unsere Fähigkeiten wahrnehmen.

Eine Geschichte über Verstand, Hunger und Sinnesempfindungen

Wie lässt sich dieser Effekt erklären? Die Studienautoren stellen eine Hypothese auf, die mit dem Appetit zusammenhängt. Der Duft dunkler Schokolade könnte dazu beigetragen haben, das Hungergefühl der Teilnehmer zu reduzieren und das Sättigungsgefühl zu verstärken. Beim Training auf nüchternen Magen kann Hunger ablenkend wirken. Indem der Schokoladenduft dem Gehirn ein Signal sendet, das mit Genuss und Belohnung verbunden ist, könnte er manchen Menschen helfen, sich besser auf ihr Training zu konzentrieren. Die Forscher sprechen sogar von einem „gelernten Signal“: Mit der Zeit verbindet unser Gehirn den intensiven Duft dunkler Schokolade möglicherweise mit einem angenehmen und befriedigenden Gefühl, was unsere Wahrnehmung während des Trainings beeinflusst.

Eine interessante Entdeckung, die man aber nicht überinterpretieren sollte.

Obwohl diese Ergebnisse interessant sind, sollten sie mit Vorsicht interpretiert werden. Die Studie wurde mit einer kleinen Gruppe junger, mäßig fitter Männer durchgeführt. Sie umfasste zudem eine spezifische Übung unter bestimmten Bedingungen, darunter eine längere Fastenphase. Die Forscher selbst bezeichnen diese Arbeit als Vorstudie. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um festzustellen, ob diese Effekte auf eine breitere Personengruppe, unterschiedliche Fitnessniveaus oder andere Arten körperlicher Aktivität zutreffen.

Im Sport geht es nicht nur darum, Rekorde zu brechen.

Diese Studie bietet eine neue Perspektive auf den Einfluss unserer Sinne auf unser Bewegungserlebnis. Dabei ist jedoch ein wichtiger Punkt zu beachten: Sport muss nicht zwangsläufig ein ständiges Streben nach Leistung sein. Bewegung kann einfach dazu dienen, nach einem anstrengenden Tag abzuschalten, neue Energie zu tanken oder Freude zu erleben. Jede Trainingseinheit zählt, egal ob sie zu Fortschritten, neuen Erkenntnissen oder einfach zu einem angenehmen Moment mit dem eigenen Körper führt.

Letztendlich mag der Duft dunkler Schokolade für manche ein motivierendes kleines Ritual sein, doch er wird niemals die Freude an Bewegung im eigenen Tempo ersetzen. Am wichtigsten ist es, eine Aktivität zu finden, die einem guttut, und die eigenen körperlichen Fähigkeiten wertzuschätzen.