Rückenschmerzen am Arbeitsplatz: Diese Körperhaltungen können den entscheidenden Unterschied machen.

Rückenschmerzen, ein steifer Nacken, verspannte Schultern: Ein Tag vor dem Bildschirm kann schnell Spuren hinterlassen. Die gute Nachricht: Schon mit wenigen Handgriffen lässt sich der Alltag angenehmer gestalten. Und vor allem: Sie müssen nicht nach der „perfekten Haltung“ suchen – regelmäßige Bewegung ist der Schlüssel.

Eine gute Haltung ist in erster Linie eine bequeme Haltung.

Den idealen Sitzplatz gibt es eigentlich nicht. Ein paar Richtlinien können Ihnen jedoch helfen, eine bequemere Sitzumgebung für Ihren Rücken zu schaffen.

Stellen Sie Ihre Füße flach auf den Boden oder auf eine Fußstütze, Ihre Oberschenkel waagerecht und Ihre Knie etwa im 90°-Winkel.

Ihr Sitz sollte es Ihnen ermöglichen, bequem zu sitzen, ohne dass die Sitzkante Ihre Beine einengt.

Die Rückenlehne sollte den unteren Rücken auf natürliche Weise stützen, während der obere Rücken gerade bleibt, ohne steif zu sein.

Denken Sie auch daran, Ihre Schultern zu entspannen, Ihre Ellbogen nah am Körper zu halten und Ihre Hände mit Ihren Unterarmen auszurichten.

Ziel ist es nicht, Sie vor Ihrem Computer zur Statue zu machen: Sie sollten Ihre Position problemlos verändern können.

Auch Ihr Bildschirm verdient Ihre volle Aufmerksamkeit.

Haben Sie abends oft einen steifen Nacken? Dann schauen Sie sich Ihren Bildschirm an. Eine falsche Einstellung kann zu Nackenverspannungen beitragen. Idealerweise sollte die Oberkante des Monitors auf Augenhöhe sein und der Bildschirm etwa 50 bis 70 Zentimeter von Ihrem Gesicht entfernt positioniert sein – ungefähr eine Armlänge.

Ein wichtiger Hinweis für Gleitsichtbrillenträger: Es kann hilfreich sein, den Bildschirm etwas tiefer zu stellen. So vermeiden Sie, den Hals zum Sehen überstrecken zu müssen. Die Tastatur sollte idealerweise etwa 10 bis 15 Zentimeter vom Rand des Schreibtisches entfernt positioniert sein. Dadurch bleiben Schultern und Arme entspannter.

Der beste Verbündete deines Rückens? Bewegung.

Selbst mit einem bequemen Stuhl und einem optimal eingerichteten Schreibtisch ist stundenlanges Sitzen keine gute Strategie. Ihr Körper braucht Abwechslung.

Die Idee ist einfach: Nehmen Sie sich etwa alle 50 bis 60 Minuten 5 bis 10 Minuten Zeit, um Ihre Position zu wechseln.

Steh auf, mach ein paar Schritte , hol dir ein Glas Wasser oder schau einfach in die Ferne, um deine Augen zu entspannen.

Sofern es Ihre Umgebung zulässt, kann auch ein Wechsel zwischen Sitzen und Stehen von Vorteil sein.

Und vor allem sollten Sie kein schlechtes Gewissen haben, wenn Sie sich während Ihres Arbeitstages bewegen: Diese kleinen Tempowechsel tragen voll und ganz zu Ihrem Wohlbefinden bei.

Drei einfache Schritte fürs Büro

Man braucht kein komplettes Workout, um die am stärksten beanspruchten Muskelgruppen zu entspannen. Ein paar sanfte Bewegungen lassen sich problemlos in den Alltag integrieren.

Für den unteren Rücken: Stellen Sie sich hin, legen Sie die Hände auf Ihren unteren Rücken und lehnen Sie sich sanft einige Sekunden lang nach hinten, ohne sich zu überanstrengen. Diese Bewegung hilft, die Haltung nach langem Sitzen zu verändern.

Für den Nacken: Setzen Sie sich hin und ziehen Sie Ihr Kinn sanft Richtung Hals, als wollten Sie ein leichtes Doppelkinn erzeugen, ohne den Kopf zu senken. Halten Sie die Position einige Sekunden, dann lassen Sie los.

Für den oberen Rücken: Führen Sie etwa zehn weite Schulterkreise nach hinten durch. Eine einfache Übung, die hilft, Verspannungen zu lösen.

Das Schlüsselwort bleibt Sanftmut: Keine Bewegung sollte schmerzhaft sein.

Was, wenn das Problem auch an Ihrer Ausrüstung liegt?

Anhaltende Schmerzen sollten nicht allein auf eine „schlechte Haltung“ zurückgeführt werden. Auch Ihr Arbeitsumfeld kann eine Rolle spielen. Ein zu niedriger oder schlecht eingestellter Stuhl, ein falsch positionierter Bildschirm, eine unbequeme Tastatur, eine ungeeignete Maus oder ein unpassender Schreibtisch: Geräte, die nicht zu Ihrem Körper passen, können die Ermüdung im Laufe des Tages verstärken.

Bei einem ergonomischen Arbeitsplatz geht es darum, die Arbeitsumgebung an den Körper anzupassen, nicht umgekehrt. Ein verstellbarer Stuhl, ein optimal positionierter Bildschirm und eine geeignete Maus tragen wesentlich zum Komfort bei und beugen Beschwerden vor. Wer viele Stunden vor dem Bildschirm verbringt, sollte sein gesamtes Setup überprüfen, anstatt sich nur auf die Sitzhaltung zu konzentrieren.

Wenn dein Rücken dir sagt, dass du es ruhiger angehen sollst

Etwas Verspannung nach einem langen Tag ist normal. Wenn die Schmerzen jedoch stark sind, mehrere Wochen anhalten, in ein Bein ausstrahlen, von Kribbeln begleitet werden oder Ihren Schlaf stören, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Und falls Ihr Arbeitsplatz die Ursache zu sein scheint, sollten Sie auch einen Arbeitsmediziner konsultieren. Dieser kann Ihre Einrichtung beurteilen und geeignete Anpassungen vorschlagen. Denn bei starken Rückenschmerzen geht es nicht darum, viele Dehnübungen zu machen oder nach der „perfekten Haltung“ zu suchen, sondern ärztlichen Rat einzuholen.

Abschließend sei klargestellt, dass Ihr Rücken nicht acht Stunden lang in einer „perfekten Position“ verharren muss. Was er am meisten braucht, sind Abwechslung, Bewegung und eine angenehme Umgebung. Für mehr Komfort am Arbeitsplatz gilt daher ein ganz einfacher Ansatz: Die beste Haltung ist die, die Sie regelmäßig wechseln.