Ein Mann trainierte 320 Tage lang nur eine Körperhälfte, um die Auswirkungen zu beobachten.

320 Tage lang trainierte ein Content-Creator namens „The Crooked Man“ ausschließlich die Muskulatur einer Körperhälfte. Dieses satirische Unterfangen hat Ergebnisse hervorgebracht, die Internetnutzer weltweit fasziniert haben.

Eine bewusst asymmetrische Erfahrung

Im Jahr 2024 begann der damals 19-jährige „Crooked Man“ dieses ungewöhnliche Abenteuer. Die Herausforderung: Muskeln nur auf einer Körperseite aufzubauen und sein Training vor allem auf den Trapezmuskel, einen Arm und eine Rückenseite zu konzentrieren. Um dieses einzigartige Ergebnis zu erzielen, strukturierte er sein Training um klassische Gewichtheberübungen – Schulterheben mit Kurzhanteln, Kreuzheben, Klimmzüge –, führte diese aber bewusst unausgewogen aus. Eine methodische Disziplin, angewandt nach einer Logik, die dem üblichen Fitnessstudio-Training diametral entgegengesetzt war.

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Eine satirische Reaktion auf Looksmaxxing

Hinter diesem etwas schrägen Ansatz verbirgt sich eine ganz bestimmte Absicht. „The Crooked Man“ erklärt, er wolle auf Looksmaxxing reagieren, einen besorgniserregenden Trend, der sich seit Jahren in den sozialen Medien ausbreitet und viele junge Männer dazu treibt, ihr Aussehen in einem obsessiven Streben nach dem „perfekten Körper“ zu verändern. Hammerschläge auf den Kiefer, Steroidmissbrauch, extreme Bodybuilding-Routinen: Dieser Trend, oft mit maskulinistischen Bewegungen in Verbindung gebracht, bereitet vielen Psychiatern Sorgen. „The Crooked Man“ hat sich für den gegenteiligen Ansatz entschieden – mit Humor und Absurdität.

„Looksminimizing“, ein Gegenströmungsansatz

Um sein Projekt zusammenzufassen, prägte der Content-Creator einen neuen Begriff: „Looksminimizing“. Dieser satirische Ausdruck bedeutet, im Gegensatz zu Looksmaxxing, nicht zu versuchen, das eigene Aussehen zu optimieren – oder es gar auf eine bewusst kontraproduktive Weise zu verändern. „Ganz einfach. Ich scrollte in meinem Ferrari durch TikTok und stieß ständig auf Looksmaxxing-Videos. Alle sagten: ‚Mach dies, mach das. Dann bist du attraktiver. Du ziehst mehr Frauen an‘“, erklärte er. Und fügte ironisch hinzu: „Da dachte ich mir: Haben die Leute wirklich dieses Problem? Ich habe das gegenteilige Problem.“

Ein beeindruckendes physisches Ergebnis

Nach 320 Tagen Training ist das Ergebnis unübersehbar. Auf Bildern, die er auf seinem Instagram-Account mit rund 151.000 Abonnenten teilt, präsentiert „The Crooked Man“ einen deutlich asymmetrischen Körperbau: Trapezmuskel, Schulter und Arm sind auf einer Seite besonders ausgeprägt, während die andere Körperhälfte völlig durchschnittlich aussieht. Eine beeindruckende optische Transformation, die in den sozialen Medien sofort für Aufsehen sorgte.

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Internetnutzer sind hin- und hergerissen zwischen Bewunderung und Unverständnis.

Es überrascht nicht, dass das Projekt die Internetnutzer schnell spaltete. Während einige den Fleiß und die Ausdauer des jungen Mannes lobten – „Eine Lektion in Disziplin“, schrieb ein Kommentator –, hatten andere Schwierigkeiten, den Sinn des Projekts zu verstehen. Viele erkannten es jedoch als Satire und schätzten den ironischen Unterton. „Es ergibt absolut keinen Sinn, aber ich liebe es“, reagierte ein Nutzer. „Ich finde die Form seines Trapezes so toll, dass ich angefangen habe, meine eigenen Trapezmuskeln nach und nach zu trainieren“, scherzte ein anderer. Ein Beweis dafür, falls überhaupt noch einer nötig war, dass der humorvolle Aspekt des Projekts von einem Großteil seiner Community gut aufgenommen wurde.

Mit seinem 320-tägigen strikt asymmetrischen Training erreichte „The Crooked Man“ sein Ziel: die Exzesse des Aussehens-Wahns aufzuzeigen und zum Nachdenken über den wachsenden Druck anzuregen, dem Männer in Bezug auf ihr Aussehen ausgesetzt sind. Es sei angemerkt, dass Trainer und Fitnesstrainer ein ausgewogenes Training empfehlen, bei dem beide Körperseiten symmetrisch beansprucht werden, um langfristig die Gelenkgesundheit und die Körperhaltung zu erhalten. Dies ist ein selbstverständlicher Punkt, der hier wiederholt wird, aber gerade in Zeiten, in denen virtuelle Herausforderungen mitunter zu riskanten Praktiken führen, besondere Betonung verdient.