Fürchten Sie sich vor jeder Erkältung? Diese Erkrankung könnte die Ursache sein.

Du hast ein Drittel des Winters mit in Taschentüchern vergrabener Nase, Ravintsaraöl inhaliert und am ganzen Körper gehustet. Jetzt, wo es dir besser geht, fürchtest du einen Rückfall und hast dieselben zwanghaften Gewohnheiten wie Monk entwickelt. Du siehst überall Keime und hast Angst, diese lähmende Erkältung immer wieder zu durchleben. Es könnte eine Form von Hypochondrie sein.

Gesundheitsangst, eine häufige Angst

Dieses Jahr haben Sie es mit den Viren nicht leicht gehabt. Sie haben gerade eine anstrengende Grippesaison hinter sich, mit Schüttelfrost, Fieber und anhaltenden Symptomen. Den ganzen Winter über hatten Sie Schnupfen, haben bis zur Bewusstlosigkeit gehustet und gegen diese inneren Parasiten gekämpft. Trotz dicker Kleidung, Schal, wiederholter Einnahme von Immunsuppressiva und optimaler Hygienemaßnahmen sind Sie den saisonalen Viren erlegen.

Es ist einfach Pech. Aber jetzt, wo es dir besser geht, kannst du nicht aufhören, an das Schlimmste zu denken. Du hast Angst, diese lethargischen Momente wiederzuerleben, mit dem Kopf am Inhalator und dem Vicks Vaporub, das dir die Kehle hinunterläuft. So sehr, dass du insgeheim davon träumst, dass sterile Anzüge und Latexhandschuhe der letzte Schrei sein werden.

Dieses Jahr ist die Grippe besonders hartnäckig. Es ist nicht nur ein kurzer Schnupfen, der so schnell wieder verschwindet, wie er gekommen ist. Es ist eine heftige Erkältung, die uns ans Bett fesselt und uns völlig erschöpft. Kein Wunder, dass Sie sich etwas paranoid fühlen. Fachleute im Gesundheitswesen bezeichnen dies als Krankheitsangst, eine Form der Hypochondrie. Sie sind noch nicht ganz in der Phase der Phobie , aber Sie geraten in Panik, sobald Ihr Hals kratzt oder Sie von Müdigkeit überwältigt werden.

Die unverkennbaren Symptome

Haben Sie sich jemals dabei ertappt, wie Sie Ihren Hals abtasten, nach geschwollenen Lymphknoten suchen oder sich im Spiegel betrachten und sich dabei einbilden, Symptome zu haben? Das ist mit Sicherheit ein Zeichen von Gesundheitsangst. Sie untersuchen sich mehrmals täglich und suchen im Internet nach Antworten. Wenn Ihr wichtigstes Armband ein Blutdruckmessgerät ist und Sie bei den ersten Anzeichen einer Hitzewallung zum Thermometer greifen, dann leiden Sie wahrscheinlich unter dieser modernen Krankheit.

„Das ist von Person zu Person verschieden und hängt davon ab, welche Erkrankung die Person am meisten beunruhigt; diese Sorge kann sich auch ändern“, erklärt Dr. Spelman , Psychologin und klinische Leiterin der Privatpraxis für Therapie. Woran erkennt man, ob die eigene Besorgnis unbegründet ist? Hier sind einige häufige Anzeichen bei Menschen mit Krankheitsangst:

Besessen von Körpersignalen: übermäßige Aufmerksamkeit für kleine Empfindungen wie leichtes Unbehagen, ein sich veränderndes Muttermal oder sogar einen etwas schnelleren Herzschlag als gewöhnlich.

Zwanghafte Suche nach Antworten: Google konsultieren, um ein Symptom zu verstehen, endlos medizinische Artikel lesen oder jede noch so kleine Veränderung im eigenen Gesundheitszustand genauestens untersuchen.

Wiederholte Kontrollen: Puls messen, Temperatur überprüfen oder Blutdruck häufiger kontrollieren als nötig.

Ständiges Bedürfnis nach Bestätigung: Anrufe bei Verwandten, Konsultationen bei Ärzten oder das Einholen von Gesundheitszeugnissen, um sich zu beruhigen.

Anhaltende Ängste trotz beruhigender Ergebnisse: Selbst nachdem eine ärztliche Untersuchung ergeben hat, dass alles in Ordnung ist, bleiben die Sorgen bestehen.

Dies verstärkt die Gesundheitsangst.

Wie der Spezialist erklärt, hat sich diese Gesundheitsangst, die mittlerweile zum medizinischen Fachjargon gehört, auf dem Höhepunkt der Covid-19-Krise verstärkt. Seit der Zeit von OP-Masken, Desinfektionsmitteln und sozialer Distanzierung ist sie beinahe chronisch geworden. Die angstauslösenden Nachrichten, die jede Krankheit dramatisieren, uns ständig an den Anstieg der Krebsfälle erinnern und uns mit jeder Schlagzeile das Gefühl geben, dem Untergang geweiht zu sein, verschlimmern diese psychische Belastung jedoch nur noch. Selbst wenn sie die eigene Situation nicht direkt betreffen, führen sie oft zu innerer Anspannung.

Alle medizinischen Ressourcen der Welt jederzeit griffbereit zu haben, mag beruhigend wirken … bis man mit dem schlimmsten Fall konfrontiert wird. Die Suche nach Symptomen kann schnell zu beunruhigenden Hypothesen führen, insbesondere bei Menschen, die dazu neigen, vom Schlimmsten auszugehen. Doch ständig zum Arzt zu gehen und auf die Heilung von Beschwerden zu hoffen, die nur im Kopf existieren, ist nicht der beste Weg. Dr. Spelman empfiehlt einen umfassenderen Ansatz: die kognitive Verhaltenstherapie (KVT). Sie heilt zwar nicht das Unsichtbare, befreit aber von negativen Gedanken und hilft, schädliche Glaubenssätze abzulegen.

Wenn Sie bei jedem kleinen Husten in Panik geraten, als ob er lebensbedrohlich wäre, leiden Sie unter Krankheitsangst. Mit ein paar guten Strategien können Sie diesen Teufelskreis durchbrechen. Natürlich geht es nicht darum, sich selbst zu schaden oder den Kontakt zum Arzt abzubrechen, sondern vielmehr darum, Ihre Ängste zu hinterfragen.