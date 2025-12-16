Nach dem Mittagessen ist das ideale Nickerchen kürzer als man vielleicht denkt.

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, ein paar Stunden nach dem Mittagessen in einen erholsamen Schlaf zu fallen? Was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass weniger manchmal mehr ist? Die Wissenschaft zeigt, dass das ideale Nickerchen nicht in Stunden, sondern in Minuten gemessen wird … und das könnte Ihre Nachmittage verändern!

20 Minuten: Das Geheimnis für ein effektives Nickerchen

Viele Forscher sind sich einig: Ein kurzes Nickerchen nach dem Mittagessen von etwa 20 Minuten reicht völlig aus, um neue Energie zu tanken. Eine amerikanische Studie , über die Psychologies berichtet, zeigt, dass ein längeres Nickerchen sogar zu einem Phänomen namens „Schlafträgheit“ führen kann – einem Zustand, in dem man sich verloren, betäubt und unmotiviert fühlt. Ganz abgesehen davon, dass lange Nickerchen den Nachtschlaf stören können. Ein Powernap hingegen ermöglicht es, mit gesteigerter Konzentration und Energie in den Tag zu starten und dabei wach und dynamisch zu bleiben.

Die unerwarteten Vorteile eines kurzen Nickerchens

Man könnte meinen, ein kurzes Nickerchen von wenigen Minuten mache kaum einen Unterschied. Weit gefehlt! 15 bis 20 Minuten reichen völlig aus, um Gedächtnis, Aufmerksamkeit und sogar Produktivität zu steigern. Wichtig ist, einen Tiefschlaf zu vermeiden, der oft für das benebelte Gefühl nach dem Aufwachen verantwortlich ist. Schlafexperten empfehlen diese Vorgehensweise: Ein gut getimtes Powernap bietet alle Vorteile der Erholung ohne die Nachteile langer Phasen der Inaktivität.

So optimieren Sie Ihr Powernap

Damit diese wenigen Minuten wirklich etwas bewirken, ist eine entspannende Umgebung wichtig. Suchen Sie sich einen ruhigen Ort, schalten Sie Ihr Handy aus oder reduzieren Sie visuelle Ablenkungen und achten Sie darauf, nicht länger als 20 Minuten zu bleiben. Diese einfache Routine lässt sich problemlos in Ihren Alltag integrieren, egal ob im Büro oder zu Hause. Das Ergebnis: Sie bekämpfen die Nachmittagsmüdigkeit effektiv, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben und mit einem Gefühl der Leichtigkeit.

Die Lehre daraus ist klar: Ein kurzes Nickerchen nach dem Mittagessen ist kürzer als man denkt. Mit 15 bis 20 Minuten maximieren Sie die positiven Effekte für Körper und Geist und respektieren gleichzeitig Ihren natürlichen Rhythmus. Wenn Sie also das nächste Mal nach dem Essen ein Nickerchen machen möchten, denken Sie daran: Wenige Minuten genügen, um wieder fit zu werden.