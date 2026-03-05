Diese überraschenden Dinge, die der Körper im Schlaf tut

Nacht für Nacht, während du schläfst, arbeitet dein Körper im Hintergrund mit beeindruckender Präzision. Schlaf ist weit mehr als nur eine kurze Pause; er ist eine Phase intensiver Aktivität und essenzieller Regulation. Hier sind 8 erstaunliche Fakten, die zeigen, wie viele Überraschungen deine Nächte bereithalten.

1. Ein zweistufiger Schlaf war früher üblich.

Heute stellen wir uns Schlaf als einen langen, ununterbrochenen Zeitraum vor. Doch jahrhundertelang schliefen die Europäer in zwei klar voneinander abgegrenzten Phasen. Sie schliefen am frühen Abend ein, wachten mitten in der Nacht auf, um zu lesen, sich zu unterhalten oder zu beten, und schliefen dann bis zum Morgen weiter. Dieser zweiphasige Rhythmus war vor dem Aufkommen moderner Beleuchtung und heutiger Gewohnheiten Teil des Alltags.

2. Ihr Gehirn bleibt sehr aktiv.

Im Schlaf kommt der Körper allmählich zur Ruhe: Die Körpertemperatur sinkt um etwa ein Grad, die Atmung wird ruhiger und der Herzschlag verlangsamt sich. Das Gehirn hingegen bleibt voll aktiv. Es verarbeitet Erinnerungen, festigt das Gedächtnis, reguliert Emotionen und analysiert die tagsüber gesammelten Informationen.

3. Dein Gehirn räumt auf

Im Schlaf kommt ein wenig bekanntes System zum Tragen: das glymphatische System. Dieses Netzwerk ermöglicht die Zirkulation der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit und den Abtransport bestimmter Stoffwechselprodukte, die bei der Hirnaktivität entstehen. Dazu gehören auch Proteine, die mit neurodegenerativen Erkrankungen in Verbindung stehen. Kurz gesagt: Der Schlaf ermöglicht es dem Gehirn, sich buchstäblich selbst zu reinigen.

4. Schlafmangel kann Ihren Appetit beeinflussen.

Schlafmangel beeinträchtigt nicht nur Ihr Energieniveau, sondern auch die Hormone, die Ihren Appetit regulieren. Leptin, das Sättigung signalisiert, sinkt, während Ghrelin, das den Hunger anregt, ansteigt. Die Folge können Heißhungerattacken sein, oft auf reichhaltige und wohltuende Speisen.

5. Ihr Immunsystem wird gestärkt.

Nachts schüttet der Körper Zytokine aus, Proteine, die für das Immunsystem unerlässlich sind. Sie helfen, Infektionen abzuwehren und die Gewebereparatur zu unterstützen. Dieser Prozess erklärt, warum guter Schlaf dem Körper hilft, sich nach Krankheit oder Verletzung besser zu erholen.

6. Manche Menschen brauchen von Natur aus wenig Schlaf.

Es gibt Menschen, die mit nur vier bis sechs Stunden Schlaf pro Nacht vollkommen gesund sind. Sie werden manchmal als „Kurzschläfer“ bezeichnet. Bei ihnen ermöglichen bestimmte genetische Variationen , die Erholungsphasen des Schlafs schneller zu durchlaufen als die meisten anderen.

7. Träume sind nicht immer farbig.

Obwohl die meisten Träume farbig sind, berichtet ein kleiner Teil der Bevölkerung, ausschließlich in Schwarz-Weiß zu träumen. Forscher vermuten, dass dieses Phänomen mit der visuellen Umgebung zusammenhängt, in der die Menschen aufgewachsen sind. Vor der weitverbreiteten Einführung von Farbfernsehen und -film waren monochrome Träume deutlich häufiger.

8. Zu langes Schlafen kann ebenfalls Probleme verursachen.

Wir sprechen oft über die Folgen von Schlafmangel, doch auch regelmäßiger Schlaf von mehr als neun Stunden kann mit bestimmten Gesundheitsrisiken verbunden sein. Studien haben Zusammenhänge mit Übergewicht, Diabetes und einigen Herz-Kreislauf-Erkrankungen festgestellt. Die genauen Mechanismen werden noch erforscht, aber ein ausgewogenes Schlafbedürfnis scheint der Schlüssel zu sein.

Schlaf ist daher nicht einfach nur eine Zeit der Untätigkeit. Ihr Körper steuert auch währenddessen weiterhin lebenswichtige Funktionen. Jede Nacht wird so zu einer regelrechten biologischen Werkstatt, in der Ihr Körper sich um Sie kümmert, oft ohne dass Sie es überhaupt bemerken.