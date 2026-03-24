Einer Studie zufolge könnte der Konsum von zwei bis drei Tassen Kaffee pro Tag das Demenzrisiko verringern.

Kaffee gehört zu den weltweit meistkonsumierten Getränken. Neben seiner bekannten anregenden Wirkung könnte er auch eine Rolle für die Gehirngesundheit spielen. Eine umfangreiche Studie von Forschern der Harvard University, des MIT und der Brigham and Women’s University legt nahe, dass der Konsum von zwei bis drei Tassen koffeinhaltigem Kaffee pro Tag mit einem geringeren Demenzrisiko einhergeht.

Eine Studie, die an mehr als 130.000 Menschen durchgeführt wurde

Um die Auswirkungen von Kaffee auf die Hirnalterung besser zu verstehen, analysierten Forscher Daten von über 130.000 Teilnehmern, die über einen Zeitraum von etwa 43 Jahren beobachtet wurden. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift JAMA veröffentlicht.

Während dieses Zeitraums beobachteten Wissenschaftler die Kaffee- und Teekonsumgewohnheiten der Teilnehmer sowie deren kognitive Entwicklung im Zeitverlauf. Die Analysen zeigten, dass Personen, die regelmäßig koffeinhaltigen Kaffee konsumierten, ein geringeres Risiko hatten, an Demenz zu erkranken, als diejenigen, die wenig oder gar keinen Kaffee tranken.

Ein um etwa 18 % reduziertes Demenzrisiko

Den Studienergebnissen zufolge hatten Teilnehmer mit dem höchsten Kaffeekonsum ein um etwa 18 % geringeres Risiko, im Beobachtungszeitraum an Demenz zu erkranken. Die Forscher beobachteten zudem, dass diese Teilnehmer in bestimmten kognitiven Tests, darunter solche zur Messung des Gedächtnisses und der Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, im Durchschnitt besser abschnitten. Die positiven Effekte zeigten sich besonders deutlich bei Personen, die täglich etwa zwei bis drei Tassen Kaffee tranken.

Die mögliche Rolle von Koffein

Die Studienergebnisse deuten darauf hin, dass Koffein bei diesem potenziellen Schutzeffekt eine Rolle spielen könnte. Tatsächlich beobachteten die Forscher keinen vergleichbaren Zusammenhang zwischen dem Konsum von entkoffeiniertem Kaffee und dem Demenzrisiko. Dieser Unterschied lässt vermuten, dass bestimmte Inhaltsstoffe von koffeinhaltigem Kaffee, insbesondere Koffein, die Gehirngesundheit beeinflussen könnten.

Es ist bekannt, dass Koffein auf das zentrale Nervensystem wirkt und bestimmte Rezeptoren blockiert, die an Alterungsprozessen des Gehirns beteiligt sind. Forscher weisen jedoch darauf hin, dass die genauen Mechanismen noch nicht vollständig geklärt sind.

Ähnliche Effekte wurden bei Tee beobachtet.

Die Studie untersuchte auch den Teekonsum. Die Forscher fanden einen ähnlichen Zusammenhang zwischen moderatem Teekonsum und einem geringeren Demenzrisiko. Konkret deuten die Ergebnisse darauf hin, dass Menschen, die täglich ein bis zwei Tassen Tee tranken, einen etwas langsameren kognitiven Abbau erlebten als diejenigen, die keinen Tee tranken. Diese Beobachtungen legen nahe, dass bestimmte in diesen Getränken enthaltene Substanzen, wie Koffein oder einige Antioxidantien, zum Schutz der Gehirnfunktion beitragen können.

Ein Zusammenhang, kein Beweis für Kausalität.

Trotz dieser ermutigenden Ergebnisse betonen die Forscher, dass ihre Studie lediglich einen statistischen Zusammenhang, nicht aber einen ursächlichen Zusammenhang aufzeigt. Andere Faktoren könnten die beobachteten Ergebnisse ebenfalls beeinflussen. So weisen Kaffeekonsumenten möglicherweise andere Lebensgewohnheiten auf, etwa eine bestimmte Ernährung, ein höheres Maß an körperlicher Aktivität oder einen besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung. Die Wissenschaftler bekräftigen daher, dass Kaffee nicht als alleinige Lösung zur Demenzprävention angesehen werden sollte.

Die Rolle des Lebensstils für die kognitive Gesundheit

Zahlreiche Studien belegen, dass die Gesundheit des Gehirns von mehreren Faktoren abhängt. Eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität, geistige Anregung und die Behandlung kardiovaskulärer Risikofaktoren spielen allesamt eine wichtige Rolle bei der Vorbeugung kognitiver Beeinträchtigungen.

Mäßiger Kaffeekonsum könnte daher Teil eines umfassenderen Verhaltensmusters sein, das sich positiv auf die Gehirngesundheit auswirkt. Für die Forschung eröffnen diese Ergebnisse dennoch interessante Wege, die Zusammenhänge zwischen bestimmten, weit verbreiteten Getränken und der Gehirnalterung besser zu verstehen.