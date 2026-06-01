Nach ihrer Hochzeit erschien sie in einem weißen Kleid zum Rugby-Spiel ihres Mannes.

Am selben Tag „Ja“ sagen und am Spielfeldrand eines Rugbyfelds mitfiebern? Amy Vinson hat es geschafft. Nur wenige Stunden nach ihrer Hochzeit überraschte die Britin alle, indem sie in einem weißen Kleid am Spielfeldrand erschien, um ihren frischgebackenen Ehemann bei einem wichtigen Spiel anzufeuern.

Eine Braut wie keine andere

Der 2. Mai 2026 wird für Amy und Craig Vinson ein unvergessliches Datum bleiben. Nach ihrer Trauung in Weston, England, wählten die Frischvermählten nicht den traditionellen Weg direkt zur Hochzeitsfeier. Ihr nächster Halt? Ein Rugby-Stadion. Craig sollte dort mit seinem Team, den Hornets RFC, das letzte Saisonspiel bestreiten. Für Amy kam es nicht in Frage, ihren Mann dieses wichtige Ereignis verpassen zu lassen. Also beschloss sie, ihn zu begleiten und ihn vom Spielfeldrand aus anzufeuern – und das, ohne sich auch nur umzuziehen.

Wenn die Leidenschaft für Sport bei der Hochzeit zum Tragen kommt

Craig dachte, er müsse wegen seiner Hochzeit das Spiel verpassen, doch Amy hatte andere Pläne. Überzeugt, dass der Tag auch ihre gemeinsamen Leidenschaften feiern sollte, bestand sie darauf, dass das Spiel Teil der Feierlichkeiten wurde. Der Rugbyspieler tauschte daraufhin seinen Anzug gegen seine Sportkleidung, komplett mit weißen Fußballschuhen, die eigens mit ihrem Hochzeitsdatum personalisiert worden waren. Ein symbolisches Detail, das diesen Tag, der der Liebe und dem Sport gewidmet war, perfekt unterstrich.

Eine Liebesgeschichte, die schon immer mit Rugby verbunden war

Das Paar lernte sich im Herbst 2023 auf einer Dating-Plattform kennen. Als sie ihren Hochzeitstermin festlegten, war der Sportkalender noch nicht endgültig festgelegt. Die Überschneidung zwischen ihrer Hochzeit und dem letzten Spiel der Saison war daher reiner Zufall. Anstatt dies als Hindernis zu sehen, machten Amy und Craig daraus ein einzigartiges Erlebnis. Für sie war es naheliegend, Rugby in ihren besonderen Tag einzubinden. Amy erklärte der britischen Zeitung Metro sogar, dass diese Wahl perfekt zu ihnen passte, während andere sie vielleicht überraschend gefunden hätten.

Ein Fest, das mit der gesamten Gemeinde gefeiert wurde

Diese einzigartige Konstellation brachte Familie, Freunde und Vereinsmitglieder in einer besonders herzlichen Atmosphäre zusammen. Neben dem Brautpaar nahm die gesamte Gemeinde an der Feier teil. Rugby spielt eine wichtige Rolle in ihrem Leben und hat ihnen über die Jahre viele Freundschaften ermöglicht. Diese Leidenschaft in ihre Hochzeit einzubinden, schien daher völlig selbstverständlich.

Und der Tag endete wunderschön: Die Hornets RFC gewannen mit 45 zu 19. Nach dem Spiel trafen sich die Frischvermählten, ihre Gäste und einige Spieler zu einem gemütlichen Beisammensein, um die Feierlichkeiten fortzusetzen.

Indem sie Hochzeit und Rugby verbanden, schufen Amy und Craig Vinson einen Tag, der sie perfekt widerspiegelte. Voller Emotionen, Teamgeist und gemeinsamer Momente beweist ihre Geschichte, dass es viele Wege gibt, die Liebe zu feiern. Und das Bild der Braut in ihrem weißen Kleid, die ihren Mann vom Spielfeldrand aus anfeuert, wird zweifellos eine ihrer schönsten Erinnerungen an ihre Hochzeit bleiben.