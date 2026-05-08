Warum fällt manchen Menschen körperlicher Kontakt in einer Beziehung schwer?

Nicht jeder reagiert auf sanftes Streicheln der Haare, herzliche Umarmungen und spielerisches Kitzeln. Obwohl diese intimen Gesten in einer Partnerschaft oft natürlich und spontan sind, bieten sie nicht immer die gewünschte Geborgenheit. Manche Partner reagieren nicht auf Berührungen und verkrampfen sich, während andere leicht erregt werden. Dies ist nicht unbedingt ein Zeichen mangelnder Romantik oder einer kriselnden Beziehung. Die Erklärung ist oft komplexer.

Der Körper, ein sicherer Zufluchtsort für Traumata.

Während Küsse im Nacken und zärtliche Liebkosungen in der Nacht bei manchen Gänsehaut auslösen, stoßen diese Zuneigungsbekundungen andere ab. Eine Handfläche, die beim Abendessen liebevoll über die Oberschenkel streicht, ein Daumen, der mit unvergleichlicher Sanftheit die Wange berührt, weit geöffnete Arme, bereit, all das Leid des Tages aufzufangen … diese Zeichen der Zärtlichkeit gehören fast schon zur Sprache der Liebe . Im Allgemeinen versetzen sie uns in einen Zustand purer Glückseligkeit und berauschen uns mit Freude.

Dennoch fühlen sich manche Menschen bei so engem Kontakt unwohl und empfinden ihn als Übergriff, ja sogar als stille Aggression. Das sind dieselben Menschen, die einen Kuss auf die Wange vermeiden, eine Erkältung vortäuschen, um Distanz zu wahren, Umarmungen ablehnen und beim Anblick einer ausgestreckten Hand in Panik geraten. Selbst ein geliebter Mensch darf gewisse Grenzen nicht überschreiten; der Körper zieht sich bei der geringsten Berührung zusammen.

Vielleicht haben auch Sie klar definierte Grenzen für körperlichen Kontakt und zucken zusammen, sobald sich Ihr Partner nähert. Und entgegen dem ersten Anschein ist dies kein Zeichen innerer Kälte oder mangelnder Empathie. Der Körper ist besonders aussagekräftig und birgt unsere gesamte Geschichte. Er speichert Erinnerungen, manchmal schmerzhafte, die durch die bloße Berührung reaktiviert werden. „Ich beobachte, dass Menschen mit Berührungsangst oft eine recht komplizierte körperliche Vorgeschichte mit ihrer Mutter haben“, erklärt die Psychoanalytikerin Sylvie Consoli der Zeitschrift Psychologies . Flucht ist daher ein Schutzmechanismus, um diese alten Geister der Vergangenheit unter unserer Haut zu begraben.

Berührung wurde mit einer Verpflichtung in Verbindung gebracht

Der Körper speichert alle vergangenen Erfahrungen: die erzwungenen Küsse der Kindheit, um den Eltern gegenüber höflich zu sein, die Umarmungen, die sich wie emotionale Erpressung durch einen toxischen Ex anfühlten, oder die selbstsüchtigen Liebkosungen eines ersten Freundes, der das Konzept der Zustimmung noch nicht kannte. „Der Körper erinnert sich an das, was der Verstand manchmal vergessen möchte. Das Unbewusste spricht dann durch die eigene Abneigung“, erklärt Sexualtherapeutin Julie Nélia . Eine einfache, völlig harmlose Massage der Schulter kann daher Unbehagen auslösen, weil man unterbewusst denkt: „Er wird länger warten“ oder „Er hat das Gefühl, ich gehöre ihm.“

Selbst wenn Ihr Partner es gut meint und Ihnen einfach nur seine Liebe beweisen möchte, schaltet Ihr Gehirn instinktiv in den Schutzmodus. Das Nervensystem lernt Verknüpfungen und kann automatisch reagieren; es ist ein bisschen wie eine überempfindliche Auto-Sirene, die bei der geringsten Berührung losgeht. Für Sie ist Berührung eine Einschränkung, ein „Verhandlungsspielraum“. Das erklärt, warum Ihnen körperlicher Kontakt schwerfällt, besonders in intimen Situationen.

Wenn die mentale Belastung jeden Kontakt unerträglich macht

Nach einem stressigen Tag, an dem man komplizierte Arbeitsdateien und die Anforderungen des Erwachsenenlebens jonglieren musste, fühlt sich selbst eine sanfte Berührung „zu viel“ an. Man braucht Freiraum, und sobald der Partner in den eigenen Bereich eindringt und die persönliche Grenze überschreitet, macht man deutlich, dass es nicht der „richtige Zeitpunkt“ ist.

Du weichst seinen Armen aus, schiebst seine Hände vom Sofa weg und bleibst am Bettrand, um seinen Körper unter der Decke zu meiden. Kurz gesagt, du bist im Alltag schon so überreizt, dass sich ein freundliches Schulterklopfen oder ein Kopf, der auf deinem Schoß ruht, plötzlich sehr aufdringlich anfühlt. „Wenn dein Kopf mit Aufgaben, Verpflichtungen oder Sorgen vollgestopft ist, fällt es dir schwer, emotional für den anderen da zu sein“, fügt die Beziehungsexpertin hinzu.

Ein Zeichen einer Bedrohung für das Paar?

In der allgemeinen Vorstellung gilt es nicht unbedingt als gutes Zeichen, Zärtlichkeiten hinauszuzögern, spielerisches Necken abzubrechen und die körperlichen Signale des Partners zu ignorieren. Es ist das gängige Symptom einer brüchigen, langsam sterbenden Beziehung. Die Sexualtherapeutin bietet jedoch eine differenziertere Sichtweise: Nur weil man sich mit den Annäherungsversuchen des Partners unwohl fühlt, bedeutet das nicht das Ende der Beziehung. „Ihre Gefühle sind kein Beweis für ein Scheitern. Sie spiegeln vielmehr eine innere Entwicklung wider, die es verdient, anerkannt zu werden.“

Vielleicht habt ihr unterschiedliche Liebessprachen. Er ist sicherlich sinnlicher, während du deine Liebe auf eine andere Art ausdrückst – weniger greifbar, aber genauso symbolträchtig. Er sagt dir „Ich liebe dich“ mit einem Kuss auf die Stirn, verschränkten Fingern beim Spaziergang oder einer Hand auf deiner Hüfte, und du erwiderst seine Liebe mit anderen Ausdrücken, mit liebevollen Worten oder selbstgemachten Geschenken ohne besonderen Anlass.

Letztendlich bedeutet es nicht, dass man kalt oder unnahbar ist, wenn man Berührungen nicht mag. Es bedeutet lediglich, dass der eigene Körper seine eigene emotionale Sprache spricht. Und in einer gesunden Beziehung drückt sich Liebe auch durch die Fähigkeit aus, die emotionale Sprache des anderen zu verstehen, ohne dabei aufdringlich zu sein.