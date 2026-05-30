Diese KI-generierten Podcasts, die erklären, „wie man einen Mann hält“, sind besorgniserregend.

In den sozialen Medien diktieren selbstsichere Podcasterinnen Frauen, wie sie einen Mann „halten“ können. Das Problem? Sie existieren gar nicht, und ihre rückständigen Ansichten dienen hauptsächlich dazu, Illusionen und Trainingsprogramme zu verkaufen.

„Liebescoaches“, die es nie gab

Ein schwach beleuchtetes Studio, ein professionelles Mikrofon, eine ruhige Stimme: Diese „Beziehungsexperten“ haben alle Merkmale erfolgreicher Podcaster. Alles, außer dem Wesentlichen. Sie sind komplett KI-generiert, von ihren Stimmen bis zu ihren Gesichtsausdrücken. Hinter diesen Personas steckt keine abendfüllende Sendung, sondern nur kurze Clips, zugeschnitten auf den Algorithmus, die endlos auf TikTok, Instagram, Facebook und YouTube wiederholt werden.

Eine Untersuchung beschrieb den Fall einer virtuellen „Moderatorin“, die innerhalb weniger Monate über 110.000 Abonnenten gewann und deren Videos millionenfach angesehen wurden – obwohl keine echte Frau vor dem Bildschirm saß. Die Methode ist umso effektiver, als sie auf ein bekanntes Muster setzt: den wohlmeinenden Rat der Freundin, die „alles weiß“.

Ein alter patriarchalischer Diskurs, neu verpackt von KI

Hinter der modernen Oberfläche der Technologie verbirgt sich eine veraltete Botschaft. Diese Videos wiederholen zutiefst patriarchale Szenarien: Werde niemals „Stressquelle“ für deinen Partner, mache dich „begehrenswert“, indem du nichts tust, oder akzeptiere die Vorstellung, dass ein Mann eine Frau lieben kann, „ohne etwas zu tun“, obwohl das Gegenteil selten der Fall ist. Der Großteil dieser Inhalte zwängt Männer und Frauen in traditionelle Rollen und präsentiert diese Gebote als unumstößliche Wahrheiten.

Die implizite Botschaft ist glasklar: Frauen müssen sich selbst zurücknehmen, „praktisch“ werden und ihre Ambitionen so anpassen, dass sie das männliche Ego nicht verletzen. Maskuline Stereotype, muskulös und mit tiefer Stimme, spielen die Geschlechter bereitwillig gegeneinander aus und schüren Unsicherheiten. Weit davon entfernt, „emanzipatorisch“ zu wirken, wie behauptet wird, reaktivieren diese Diskurse die tief verwurzelten Hierarchien zwischen den Geschlechtern.

Die Last des Paares, immer noch und immer auf den Schultern der Frauen

Die auffälligste und zugleich aufschlussreichste Verzerrung: Diese Videos richten sich fast ausschließlich an Frauen. Sie sind es, die sich anpassen, die Bedürfnisse des anderen antizipieren und beruhigend wirken müssen, während die Verantwortung des Mannes fast nie hinterfragt wird.

Experten erinnern uns jedoch daran, dass eine ausgewogene Beziehung auf dem Einsatz beider Partner beruht und nicht allein auf den Zugeständnissen der Frau. Indem Liebe in eine Liste von Regeln verwandelt wird, die befolgt werden müssen, um erhaltenswert zu sein, bürdet dieser Inhalt die gesamte emotionale Last den Frauen auf. Diese Asymmetrie, getarnt als „kluger“ Ratschlag, verfestigt genau jene Ungleichgewichte, die jahrzehntelange feministische Kämpfe abzubauen suchten.

Eine standardisierte Ästhetik und ein trügerisch neutraler Ton

Auch die Verpackung erzählt eine Geschichte. Die überwiegende Mehrheit der weiblichen Avatare weist glatte, standardisierte Gesichtszüge auf – eine kalibrierte Schönheit, die die „erfüllte“ Frau verkörpern soll, die alles im Griff hat. Die Botschaft des Selbstbewusstseins wird somit durch das Gesicht einer perfekten, künstlichen Frau vermittelt – ein unerreichbares Ideal, weil es buchstäblich nicht existiert.

Es ist gerade diese oberflächliche Banalität, die den Prozess so heimtückisch macht. Während sich manche KI-generierten Inhalte durch ihre ungewöhnlichen oder spektakulären Aspekte auszeichnen, nehmen diese Clips einen völlig gewöhnlichen Ton an. Nichts lässt das Publikum erkennen, dass es Fiktion sieht: Nur die vermittelte Ideologie fällt auf, und selbst diese nur denjenigen, die genau hinsehen. Die scheinbare Natürlichkeit zerstreut Misstrauen und lässt das Rückständige selbstverständlich erscheinen.

Eine breitere Welle der Online-"Retraditionalisierung"

Diese synthetischen Podcaster sind nicht aus dem Nichts entstanden. Sie sind Teil eines gut dokumentierten digitalen Trends: der „Retraditionalisierung“ von Geschlechterrollen, die in den letzten Jahren von der „Tradwive“-Bewegung vorangetrieben wurde, von Influencern, die die unterwürfige Hausfrau verherrlichen und den Feminismus offen ablehnen.

Forscher haben gezeigt, dass diese Inhalte, hinter ihrer scheinbar harmlosen Fassade, als regelrechte antifeministische Propaganda fungieren, die sich an ein junges Publikum richtet. Eine Studie der Universität von Hawaii, veröffentlicht in der Fachzeitschrift „Terrorism and Political Violence“, identifizierte wiederkehrende Themen: die Vorstellung, Feminismus stehe im Widerspruch zur Weiblichkeit, schade Frauen und sei die Ursache für die Probleme von Frauen, anstatt die wahren strukturellen Ursachen anzugehen. Andere Studien, beispielsweise jene der Annenberg School der Universität von Pennsylvania, analysieren, wie diese Narrative die ästhetischen und algorithmischen Codes der Plattformen nutzen, um sich massiv zu verbreiten. KI-generierte Podcaster stellen die automatisierte, industrialisierte Variante dar, die diesen Diskurs endlos produzieren kann.

Hinter der Nachricht verbirgt sich ein Geldautomat.

Kein Zweifel: Es geht hier nicht darum, eine Debatte über Liebe anzustoßen. Diese Accounts florieren in einem boomenden Markt. Laut Grand View Research könnte der Markt für virtuelle Influencer bis 2030 ein Volumen von fast 45,9 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einem jährlichen Wachstum von über 40 %.

Fast alle diese Seiten dienen als Sprungbrett zu kostenpflichtigen Schulungen, die angeblich beibringen, wie man solche Inhalte selbst erstellt: Starter-Kits, Schnellkurse, Kurse, die die „Formel für Realismus“ versprechen, Synchronisation und Stimmklonierung, um „Aufrufe in Einnahmen zu verwandeln“. Überall dasselbe Muster: Sobald das Video viral geht, leitet der Account zu einer „KI-Einflussschule“ oder einem Masterclass-Kurs weiter, der verspricht, durch die Produktion ähnlicher Inhalte reich zu werden. Das eigentliche Produkt ist nicht das Paar, sondern die Frauen und Männer, die zusehen.

Eine kritische Denkweise angesichts von „sanfter Propaganda“ bewahren

Ein von WIRED zitierter Podcast-Moderator fasst die Gefahr dieses Ansatzes treffend zusammen: Es handele sich um „sanfte Propaganda“, eine glatte, wiederholbare und leicht verdauliche Erzählung, die subtil Erwartungen formt, ohne jemals Nuancen, Tiefe oder Verantwortlichkeit zu bieten. Das Risiko ist umso größer, als sich dieser Rat an ein Publikum richtet, das emotionale Bestätigung sucht und bereit ist, einem selbstsicheren und professionellen Ton zu vertrauen.

Angesichts dieser subtilen Offensive bleibt kritisches Denken die beste Waffe: diese Inhalte als das zu erkennen, was sie sind – kommerzielle Fiktionen; die Idee zurückzuweisen, dass Liebe sich auf eine Liste von Anstrengungen reduziert, die von Frauen zu unternehmen sind; und sich daran zu erinnern, dass keine künstliche Intelligenz, so ausgefeilt sie auch sein mag, das Rezept für eine gesunde Beziehung in Händen hält.

Hinter ihrer scheinbar harmlosen Fassade verbreiten diese virtuellen Podcaster ein reduziertes und ungleiches Bild von Beziehungen, das vor allem finanziellen Interessen dient. In einer Zeit, in der KI die Grenzen zwischen Wahrheit und Lüge verwischt, erinnern sie uns an eine offensichtliche Wahrheit: Hinter jedem Ratschlag, der zu glattgebügelt klingt, um authentisch zu sein, verbergen sich oft eine Ideologie und der Profit. Mehr denn je ist es ein politischer Akt, den Ursprung einer Botschaft und die Nutznießer zu kennen, insbesondere in einer patriarchalischen Gesellschaft.