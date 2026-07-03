Den Partner mit Lipgloss küssen: Der Trend, der in den sozialen Medien für Aufsehen sorgt.

Während Frauen früher nach Lippenstiftspuren an den Hemdkragen ihrer Partner suchten, um Untreue zu beweisen, geben sie ihren Liebsten heute klebrige Küsse, um die Intimität ihrer Beziehung zu testen. In den sozialen Medien tragen Frauen Lipgloss auf und jagen den Mund ihrer Partner, die diesen verschmierten Kuss mit Vanille- oder Zuckerwattegeschmack vielleicht begrüßen oder auch nicht.

Ein lackierter Kuss, der nicht immer allen gefällt.

In den sozialen Medien wird Liebe offen zur Schau gestellt, und selbst die intimsten Zärtlichkeiten werden öffentlich. Frauen improvisieren gerne Kompatibilitätstests anhand scheinbar banaler Aktivitäten, wie dem Schälen einer Orange oder dem Beobachten eines fliegenden Vogels . Laut ihrer neuesten Beziehungsanalyse, die bei Sexualwissenschaftlern sicherlich für Verwunderung sorgen würde, teilt ein Paar alles, sogar die zuckerhaltigen Inhaltsstoffe von frisch aufgetragenem Lipgloss.

Die Methode ist simpel. Sie tragen Lipgloss wie gewohnt auf und bitten ihren Partner unschuldig mit ihren seidigen Lippen um einen Kuss. Und selbst wenn diese Herren den Unterschied zwischen Rouge und Lidschatten nicht erkennen, lassen sie sich nicht täuschen. Sie bemerken die samtige Textur vor ihnen.

Angesichts dieses klettverschlussartigen Make-ups schrecken manche Männer instinktiv zurück, als hätte ihre Partnerin eine ansteckende Krankheit. Andere reagieren offener und erwidern die Zärtlichkeiten mit Sanftmut. Doch im Allgemeinen halten diese Herren Abstand und werfen der Kamera sogar verzweifelte Blicke zu. Das aussagekräftigste Beispiel ist das Video von @ashleylamarca, in dem das Opfer dieses Make-up-Angriffs flüstert: „Hilfe!“ Während Frauen die Annäherungsversuche ihrer Partner normalerweise abwehren, um ihr Make-up nicht zu ruinieren, stellt dieser virale Trend ihnen eine Falle.

Wenn eine liebevolle Geste zur viralen Anekdote wird

In den sozialen Medien liefern sich Frauen ein Katz-und-Maus-Spiel mit ihren Partnern und jagen sie mit Lippenstift in der Hand. Manche Partner spielen mit und geben sofort auf, andere tun so, als würden sie sich wehren. Die besonders Aggressiven wischen sich angewidert mit dem Handrücken über die Lippen, wie man in @évaequentins Video sieht, doch das scheint die Stimmung des Paares nicht zu trüben.

Nur wenige Partner reagieren nervös, wenn sie diese ungewöhnliche Textur während ihrer intimen Momente entdecken. Diese ästhetische Herausforderung wandelt sich schnell in spielerisches Necken und führt zu herzhaftem Lachen. Tatsächlich ist diese Art von unbeschwertem Geplänkel sogar sehr förderlich für das tägliche Wohlbefinden des Paares.

Einer Studie der Appalachian State University (Boone, Kalifornien) zufolge stärkt spontanes Lachen, egal ob es durch einen schlechten Witz, einen löchrigen Pyjama oder von Angesicht zu Angesicht weitergegebenen Lipgloss ausgelöst wird, die Chemie zwischen Menschen.

Techniken zur Vermeidung von Verfärbungen im Mund

Um diese liebevolle Geste trotz zuckersüßem Lipgloss oder knalligem Lippenstift aufrechtzuerhalten, haben manche ausgefeilte Techniken entwickelt. Damit ihre Lippen nicht den ganzen Tag glitzern oder sie wie aus einem Zirkus entsprungen wirken, imitieren sie einen Kuss aus der Ferne mit einer Art „Kuss-Atmosphäre“. Andere entscheiden sich für ein besonders herzliches „High Five“, inspiriert von langjährigen Freunden oder Fußballspielern. Die Idee dahinter? Trotz der seidigen Barriere eine emotionale Verbindung herzustellen.

Für diejenigen, die nicht besonders körperbetont sind, ist ein Kuss zudem nicht das einzige Zeichen einer liebevollen Beziehung. Letztendlich hat jeder Partner seine eigene Liebessprache, und Gefühle werden durch Berührungen, Worte, konkrete Handlungen und sogar Geschenke ausgedrückt. In diesem Zusammenhang ist Lipgloss lediglich ein weiterer Anlass, um zu beobachten, was Paare ohnehin täglich tun, ohne es wirklich zu merken: sich anpassen, verhandeln, Lösungen finden und kleine Rituale erfinden, die schließlich zu ihren gemeinsamen Codes werden.

In den sozialen Medien wird der Trend wahrscheinlich so schnell verschwinden, wie er aufgetaucht ist, und durch einen anderen, absurderen oder raffinierteren ersetzt werden, der eine banale Geste erneut in ein kollektives Phänomen verwandelt. In zwischenmenschlichen Beziehungen hinterlässt er jedoch einen nachhaltigeren Eindruck: die Idee, dass selbst die einfachsten Gesten zu Spielwiesen, Testfeldern oder einfach zu Orten spontaner Vertrautheit werden können.