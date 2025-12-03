In der Türkei kann ein einfaches „Like“ auf Instagram mittlerweile eine Scheidung rechtfertigen.

Der türkische Oberste Gerichtshof hat einen Präzedenzfall geschaffen, indem er entschied, dass ein einfaches „Like“ unter einem Foto einer Person des anderen Geschlechts das eheliche Vertrauen brechen und ein Scheidungsgrund sein kann. Diese Entscheidung, die auf einen Fall in Kayseri, Türkei, zurückgeht , verpflichtet den Ehemann zur Zahlung von Unterhalt und einer Entschädigung an seine Ex-Frau.

Der Fall Kayseri, der einen Präzedenzfall schafft

In Kayseri behauptet die Ehefrau, ihr Mann habe sie regelmäßig gedemütigt, sie durch Geldentzug abhängig gemacht und sie gleichzeitig online belästigt. Laut ihrer Aussage verbrachte er viel Zeit in sozialen Medien, insbesondere auf Instagram, wo er wiederholt Fotos anderer Frauen mit „Gefällt mir“ markierte, manchmal begleitet von anzüglichen oder zweideutigen Kommentaren.

Das türkische Familiengericht urteilte, dass diese digitalen Interaktionen in ihrer Gesamtheit weit mehr als harmlose Aktivitäten in sozialen Medien darstellten. Die Richter befanden, dass dieses Verhalten die Würde der Ehefrau verletzen und das für den Erhalt der Ehe notwendige Vertrauen untergraben könnte. Sie bezeichneten diese „Likes“ und die damit verbundenen Reaktionen als „vertrauenszerstörendes Verhalten“ und ließen sie als Beweismittel in die Akte ein.

Vom unteren Gericht zum Obersten Gerichtshof: Ein Präzedenzfall geschaffen

Der Ehemann focht die Entscheidung an und verwies auf die übermäßige Eifersucht seiner Frau, doch das türkische Berufungsgericht bestätigte das Urteil: „Das Liken von Fotos kann ein eindeutig respektloses Verhalten darstellen, das das Vertrauen innerhalb der Partnerschaft untergräbt.“ Laut den Richtern haben diese wiederholten digitalen Interaktionen, so harmlos sie auch erscheinen mögen, reale psychologische Auswirkungen, indem sie ein Klima emotionaler Unsicherheit schüren und das Gleichgewicht in der Ehe stören.

Der türkische Kassationsgerichtshof, die höchste Instanz, bestätigte das Urteil endgültig. Er urteilte, dass das Verhalten des Ehemanns einen Verstoß gegen die Treue- und Rücksichtnahmepflichten darstellte. Folglich bestätigte er die Zuerkennung von Unterhalt in Höhe von 1.000 Lira monatlich sowie von materiellem und immateriellem Schadensersatz zum Ausgleich des seelischen Leids der Ehefrau und der Verschlechterung ihrer Lebensumstände.

Folgen digitaler Scheidungen

Dieser Fall ebnet den Weg für die Verwendung digitaler Beweismittel – wie Likes, Kommentare und Online-Interaktionen – in Ehestreitigkeiten und verwandelt bloße soziale Spuren in rechtlich relevante Elemente. Türkische Anwälte erwarten einen Anstieg von Scheidungen, die auf digitalen Aktivitäten beruhen, da jede virtuelle Geste potenziell als Hinweis auf verdächtiges Verhalten interpretiert werden könnte.

Diese Entwicklung erfordert erhöhte Wachsamkeit in sozialen Medien: Was einst als harmlose Online-Interaktion galt, wird nun untersucht. Familienrechtler sehen darin einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie Vertrauen aufgebaut und Konflikte in Partnerschaften dokumentiert werden.

Debatten über Datenschutz im digitalen Zeitalter

Diese Entscheidung in der Türkei wirft Fragen hinsichtlich der mitunter verschwommenen Grenzen zwischen persönlicher Freiheit und virtueller Treue auf: Werden scheinbar harmlose „Likes“ zu Hinweisen auf Fehlverhalten oder verborgene Absichten? Sie verdeutlicht, wie Gerichte digitale Interaktionen neu bewerten, wo ein einfacher Klick, der einst als unbedeutend galt, nun erhebliche Auswirkungen auf das eheliche Gleichgewicht haben kann.

Dies spiegelt auch einen umfassenderen gesellschaftlichen Wandel wider: Unsere Online-Aktivitäten, selbst die scheinbar harmlosesten, gewinnen an symbolischer und emotionaler Bedeutung, die die Justiz nicht länger ignorieren kann. So dringt der digitale Alltag in den Rechtsbereich vor und zwingt jeden Einzelnen, die Grenzen zwischen Privatsphäre, öffentlichem Auftreten und ehelichen Verpflichtungen neu zu überdenken.

Dieser Fall verdeutlicht, über seine Einzigartigkeit hinaus, einen tiefgreifenden Wandel des Ehelebens im digitalen Zeitalter. Indem die türkische Justiz die emotionale und soziale Tragweite eines einfachen „Like“ anerkennt, definiert sie die Grenzen von Vertrauen und Treue innerhalb einer Partnerschaft neu.