Diese Situationen, die im Leben einer Frau alltäglich sind, stellen tatsächlich Gewalt dar.

Sie werden dir als „normal“ präsentiert. Du hörst sie seit deiner Kindheit immer wieder, wie ein unvermeidliches Hintergrundgeräusch. Doch hinter diesen Gewohnheiten verbirgt sich Gewalt. Auf Instagram teilte Flavie Milsonneau (@flavie.m_tca) ein Video, in dem sie acht typische Situationen im Leben einer Frau auflistete. Erfahrungen, die viele für harmlos halten … die aber tatsächlich zu einem System ständigen Drucks beitragen, insbesondere in Bezug auf den Körper und die Rolle der Frau im öffentlichen Raum. Sie zu benennen ist bereits der erste Schritt zu ihrer Abschaffung.

1. Sich dazu verpflichten, sein ganzes Leben lang "aufmerksam zu sein".

„Sei vorsichtig!“: Worauf genau? Auf deinen Rock, deinen Ausschnitt, deine Art zu lachen, zu gehen, zu sprechen oder nach Hause zu gehen. Diese ständige Wachsamkeit wird irgendwann zur Normalität. Doch in ständiger Angst vor Gefahr oder Verurteilung zu leben, ist alles andere als harmlos. Diese mentale Belastung, die schon in jungen Jahren verinnerlicht wird, schränkt die Spontaneität und Freiheit von Frauen ein. Sie lehrt dich, dass deine Sicherheit vom eigenen Verhalten abhängt, nicht vom Respekt anderer.

2. Erhalten Sie Feedback zu Ihrem Körper

„Hast du abgenommen?“ , „Du hast an den Hüften zugenommen“ , „Du solltest auf deine Ernährung achten.“ Bemerkungen über dein Aussehen werden oft als Besorgnis oder Kompliment getarnt. Doch ob positiv oder negativ, sie reduzieren deinen Wert auf dein Aussehen. Dein Körper ist jedoch kein Gegenstand öffentlicher Debatten. Er muss weder bewertet, kommentiert noch analysiert werden. Er gehört dir – in all seiner Vielfalt, Stärke, Weichheit, seinen Formen und Veränderungen.

3. Sich selbst das Essen verweigern, weil man "bereits zu viel gegessen hat".

Sich nach dem Essen einzuschränken, Schuldgefühle wegen des Desserts zu haben, einen Moment des Genusses zu kompensieren … diese Reflexe sind bei vielen Frauen so verbreitet, dass sie als normal gelten. Doch sie spiegeln ein gestörtes Verhältnis zum Essen wider, oft verstärkt durch äußeren Druck. Essen, bis man satt ist, das Essen genießen, auf den eigenen Körper hören: Das sind einfache, aber wirkungsvolle Verhaltensweisen. Dein Körper verdient es, genährt und nicht bestraft zu werden.

4. Witze über das eigene Gewicht bei Familienmahlzeiten ertragen.

Der berüchtigte Satz „Wir erkennen dich gar nicht wieder“, oft zwischen Käse und Dessert. Die kleinen „scherzhaften“ Sticheleien über deine Figur, deine Statur, deinen Appetit. Weil es ein Familienessen ist, soll es ja in Ordnung sein. Aber nein, der vermeintliche Humor mildert die Wirkung nicht. Diese wiederholten Bemerkungen gegenüber Frauen (und manchmal nicht nur Frauen) können das Selbstwertgefühl untergraben und die Vorstellung verstärken, dass der eigene Körper ein kollektives Problem ist. Doch das Aussehen ist kein Grund zum Lachen.

5. Die Angst, nachts allein auszugehen.

Die Straße überqueren. Die Schlüssel fest in der Hand halten. Den eigenen Standort preisgeben. Diese Angst wird oft als legitimer Vorsichtsreflex von Frauen dargestellt. Und das ist sie auch, doch sie offenbart eine Realität: Der öffentliche Raum wird nicht von allen Menschen auf dieselbe Weise wahrgenommen. Wenn Angst zur tief verwurzelten Gewohnheit wird, ist sie nicht mehr nur eine Vorsichtsmaßnahme, sondern ein Zeichen für ein tiefgreifendes Ungleichgewicht.

6. Kommentare zu Ihrem Teller hören

„Wow, du isst aber gut!“, „Bist du sicher, dass du das alles aufisst?“ Wieder einmal wird Kontrolle über das ausgeübt, was auf deinem Teller liegt. Was du isst, wird zum moralischen Maßstab. Solche Kommentare bestärken die Vorstellung, dass eine Frau wenig und diskret essen sollte, ohne Aufsehen zu erregen. Dabei ist dein Appetit völlig normal. Er ist lebendig, legitim und natürlich.

7. Unterbrochen oder ignoriert werden, weil man eine Frau ist.

In Besprechungen, Debatten, beim Abendessen: Man beginnt einen Satz und wird unterbrochen. Man bringt eine Idee ein, ein Mann greift sie auf und erklärt sie plötzlich für gültig. Dieses immer noch weit verbreitete Phänomen trägt dazu bei, dass Frauenstimmen unhörbar werden. Zugehört zu werden sollte niemals ein Privileg sein. Ihre Stimme hat denselben Wert, dieselbe Relevanz, dieselbe Legitimität.

8. Der allgegenwärtigen Konfrontation mit Bildern eines „perfekten Körpers“ ausgesetzt zu sein

Werbung, soziale Medien, Zeitschriften: Überall wird ein einziges Schönheitsideal propagiert: glatt, schlank, jung, retuschiert. Durch die ständige Präsenz dieses Ideals wird es zur unausgesprochenen Norm. Doch wahre Schönheit ist vielfältig. Sie existiert in allen Körperformen, Größen, Hauttönen und Lebensgeschichten. Sich von diesen unrealistischen Standards zu lösen bedeutet, die Kontrolle über die eigene Wahrnehmung und das eigene Selbstwertgefühl zurückzugewinnen.

Letztendlich betont Flavie Milsonneau etwas Entscheidendes: Solange diese Situationen nicht als problematisch erkannt werden, werden sie weiterhin stillschweigend ertragen. Diesen Erfahrungen Worte zu verleihen bedeutet, sich ihrer Verharmlosung zu widersetzen. Es bedeutet zu erkennen, dass der Druck, der auf den Körper und das Verhalten von Frauen ausgeübt wird, keine bloßen Details sind, sondern tief verwurzelte Mechanismen. Sich schrittweise davon zu lösen bedeutet, Raum, Freiheit und Selbstvertrauen zurückzugewinnen. Dein Körper ist kein Problem, das behoben werden muss. Deine Anwesenheit ist kein Fehler, der verharmlost werden muss. Du hast das Recht, voll und ganz zu existieren, ohne dich dafür entschuldigen zu müssen.