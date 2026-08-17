Eine Geburtstagsfeier durch eine Wanderung ersetzen: Die Idee gewinnt an Beliebtheit.

Gesellschaft
Émilie Laurent
Image d'illustration : JiangHua/Pexels

Es ist üblich, einen Geburtstag mit Kuchen, Lametta und Partyartikeln zu feiern. Doch immer mehr Frauen tauschen den traditionellen Papphut gegen Wanderschuhe und entscheiden sich für Snacks in wiederverwendbaren Wasserflaschen. Sie verlassen im wahrsten Sinne des Wortes die ausgetretenen Pfade und feiern diesen besonderen Tag auf bekannten Wanderwegen. So gestalten sie den Tag neu und machen ihn zu einem Moment der Besinnung, fernab von Hashtags und dem undurchsichtigen Trubel der Nachtclubs.

Eine Wanderung zum Geburtstag auf dem Gipfel des Glücks

In unserer Kindheit waren unsere Geburtstage einfach kleine Treffen im Garten. Wir tranken selbstgemachte Limonade und spielten Stuhltanz. Als wir in die Pubertät kamen, wurde daraus eine ernstere Angelegenheit. Unsere Geburtstage waren eine Gelegenheit, uns unseren Freunden zu beweisen und unsere Beliebtheit zu steigern. Manchmal war es eine Pyjamaparty mit Klatsch, Marshmallows und „Wahrheit oder Pflicht“, manchmal glich sie einer schicken Disco im Dorfgemeinschaftshaus.

Damals konnten wir es kaum erwarten, 18 zu werden, um endlich mit etwas anderem als Apfelsaft anzustoßen und unter Discokugeln zu tanzen. Heute, mit zunehmendem Alter, sehnen wir uns nach einem ruhigeren Geburtstag, fernab von Handykameras und gestellten Geschichten. Wir möchten diesen besonderen Tag in aller Ruhe mit einem gemütlichen Brunch, Kartenspielen oder Töpfern verbringen. Die Content-Creatorin @jasminmace bietet eine Alternative: die Natur zu erkunden. Sie legt Gabeln und Gläser beiseite und greift zu ihren Wanderstöcken. Ihr Plan für diesen Geburtstag? Nicht die Tanzfläche erobern, sondern Kilometer um Kilometer zurücklegen und Höhenmeter sammeln.

Was manche als lästige Pflicht oder unangenehmes Aufnahmeritual empfinden, ist für andere ein Moment der Stille, eine Möglichkeit, sich wieder auf das Wesentliche zu besinnen und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Es geht nicht darum, Rekorde zu brechen oder diese schwindelerregende Reise für den Instagram-Feed zu unternehmen, sondern vielmehr darum, neue Erinnerungen zu schaffen, das Unerwartete zu erleben und loszulassen.

Anders feiern, ohne es zu übertreiben

Mit ihren bunten Spitzhüten, die ihnen als Orientierungspunkt dienen, unternimmt die Mädchengruppe einen gemächlichen Spaziergang. Vor allem aber genießen sie die Ruhe, Vogelgezwitscher vermischt sich mit dem Klang der Kuhglocken. Es ist eine Art Therapie, gepaart mit Lachen und Nachdenken. Niemand versucht, die Stille zu durchbrechen oder die friedliche Atmosphäre zu stören. Alle genießen sie gelassen, und es liegt fast etwas Feierliches in der Luft. Selbst die kleinsten Details werden zum Schauspiel: ein Schmetterling, der sich auf eine Blüte setzt, ein Greifvogel, der durch das Sonnenlicht gleitet, eine Ziege, die über die Wiesen galoppiert.

Natürlich geht es nicht darum, bis zum Abendessen zu schweigen, außer vielleicht, um sich die Luft zu sparen. Außerdem werden all die kleinen Begebenheiten, die die Wanderung begleiten, später zu unvergesslichen Anekdoten, zu Geschichten, die ein „Weißt du noch?“ auslösen. Und das widerspricht ganz klar den gesellschaftlichen Erwartungen an einen richtigen Geburtstag. In der allgemeinen Vorstellung gehören zu einem Geburtstag unweigerlich Trinkspiele, schicke Outfits und ein Clubbesuch. Diese Party, angeblich eine Nachbildung des Films „Project X“, wird dann zu einer pompösen Inszenierung. Doch das Wort „genießen“ hat mehrere Bedeutungen, und ab einem gewissen Alter hat es nicht mehr dieselbe Bedeutung wie mit 18.

Denn Spaß haben bedeutet nicht unbedingt, bis zum Morgengrauen zu trinken und zu singen, bis die Stimme versagt. Denn eine Party muss nicht spektakulär sein, um unvergesslich zu sein. Manchmal ist es die beste Art zu feiern, ein selbstgemachtes Sandwich mit Blick auf schroffe Gipfel zu genießen und mit Freunden aus Wasserflaschen anzustoßen.

Der Luxus, nichts planen zu müssen

Einer der Reize dieser Herangehensweise liegt in der Unkompliziertheit. Man muss weder sechs Wochen im Voraus einen Tisch reservieren, noch ein Outfit aussuchen, das eine Geschichte wert ist, oder sicherstellen, dass alle gleichzeitig Zeit haben. Einfach eine Route wählen, die dem Niveau der Gruppe entspricht, ein paar Snacks einpacken und los geht's.

Diese Einfachheit kann sogar zu einer Art Luxus werden. Für ein paar Stunden bleiben Benachrichtigungen ganz unten in der Tasche, und das Handy wird eher für Landschaftsfotos genutzt, als um jede Minute des Tages zu dokumentieren. Wir gehen, unterhalten uns, scherzen, manchmal schweigen wir. Und niemand schaut auf die Uhr, um zu wissen, wann es Zeit für die nächste Aktivität ist.

Wandern ersetzt natürlich nicht alle Möglichkeiten, einen Geburtstag zu feiern . Manche tanzen lieber die ganze Nacht durch, andere genießen ein Abendessen im Lieblingsrestaurant oder versammeln die ganze Familie um einen großen Tisch. Vielleicht liegt der Schlüssel gerade darin, nicht länger nur eine einzige Art des Feierns als Norm anzusehen.

Man braucht schließlich nicht unbedingt Konfetti, um einen besonderen Anlass zu feiern. Manchmal genügen ein Wanderweg, ein Rucksack und ein paar Freunde völlig, um das neue Jahr zu einem unvergesslichen Meilenstein zu machen.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Als Wortkünstlerin jongliere ich täglich mit Stilmitteln und perfektioniere die Kunst feministischer Pointen. Mein leicht romantischer Schreibstil hält in meinen Artikeln so manche fesselnde Überraschung für Sie bereit. Ich liebe es, komplexe Themen zu entschlüsseln, ganz wie ein moderner Sherlock Holmes. Geschlechterminderheiten, Gleichberechtigung, Körpervielfalt … Als Journalistin am Puls der Zeit stürze ich mich kopfüber in Themen, die Debatten entfachen. Ich bin ein Workaholic, und meine Tastatur wird ständig auf die Probe gestellt.
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