Mit 101 Jahren schwimmt diese Frau immer noch und teilt ihre Vision eines „langen und aktiven Lebens“.

Gesellschaft
Fabienne Baure
Photo d'illustration : Giovanna Kamimura / Pexels

Mit ihren 101 Jahren begeistert Betty Morris mit ihrer Energie und Lebensfreude. Die Einwohnerin Michigans schwimmt weiterhin täglich, nimmt an Zumba-Kursen teil und ist nach wie vor völlig selbstständig. Ihr Geheimnis? Eine Routine aus Bewegung, zwischenmenschlichen Beziehungen und kleinen Freuden. Sie verrät ihre vier goldenen Regeln.

1. Bewege dich jeden Tag, ohne nach Leistung zu streben.

Seit fast vierzig Jahren schlüpft Betty Morris jeden Tag in ihren Badeanzug und geht zum Schwimmbad des YMCA in Jackson, Michigan. Eine Gewohnheit, die auf Anraten einer Freundin begann und mit der Zeit zu einer wahren Lebenseinstellung wurde. „Ich könnte nicht ohne leben. Jedes Mal, wenn mich jemand fragt, warum ich so alt geworden bin, antworte ich: ‚Das verdanke ich dem Sport.‘ Wasser kennt keine Unterschiede. Im Schwimmbad ist alles möglich“, sagte sie gegenüber NBC.

Für sie ist Schwimmen weit mehr als nur körperliche Betätigung. Sie betrachtet das YMCA sogar als ihr zweites Zuhause und führt ihr Wohlbefinden maßgeblich auf diese regelmäßige Aktivität zurück. Ihr Motto ist klar: Im Wasser kann jeder in seinem eigenen Tempo Fortschritte machen, ganz ohne Wertung. Jeden Samstag nimmt die Hundertjährige außerdem an einem Zumba-Kurs teil und genießt Spaziergänge mit ihrer Tochter.

2. Kultiviere täglich Dankbarkeit.

Neben körperlicher Aktivität betont Betty Morris eine Lebenseinstellung, die sie schon immer begleitet hat: Dankbarkeit. Ihrer Meinung nach hilft es, jeden Tag mit einem dankbaren Herzen zu beginnen, das Positive zu sehen und den Augenblick voll auszukosten. Ihre Tochter bestätigt, dass diese Haltung ein wesentlicher Bestandteil ihrer Persönlichkeit ist. Stets lächelnd und enthusiastisch, liebt Betty es, Momente mit anderen zu teilen und strahlt eine herzliche Energie aus.

3. Soziale Beziehungen, eine wahre Triebkraft

Für diese Hundertjährige ist der Kontakt zu anderen Menschen genauso wichtig wie die Pflege ihres Körpers. Im Schwimmbad und in der Kirche nimmt sie sich Zeit für Gespräche mit den Menschen, denen sie begegnet, und merkt sich sogar ihre Namen. Dieses aufrichtige Interesse an anderen bereichert ihren Alltag und pflegt ein starkes Netzwerk an Beziehungen. Es ist der Beweis dafür, dass Austausch, Gespräche und gemeinsame Aktivitäten ebenfalls zu einem reichen und erfüllten Leben beitragen.

4. Gönnen Sie sich etwas, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.

Betty Morris lebt nicht nach dem Prinzip des Verzichts. Obst und Gemüse spielen zwar eine Rolle in ihrer Ernährung, aber sie verzichtet nicht auf ihre Lieblingsleckereien. Zu ihren Favoriten gehören Toast mit reichlich selbstgemachter Erdbeermarmelade, das Brot, das sie jede Woche selbst backt, und Erdnussbutter-Fudge, den sie genüsslich verspeist. Damit erinnert sie uns daran, dass eine ausgewogene Ernährung auch die Lebensmittel umfassen kann, die uns Freude bereiten.

Zu ihrem 101. Geburtstag blies Betty Morris natürlich im YMCA, umgeben von ihren Lieben, die Kerzen aus. Dieses Bild verkörpert perfekt ihre Philosophie: in Bewegung bleiben, die wichtigen Beziehungen pflegen und die kleinen Freuden des Lebens genießen. Ihre Lebensgeschichte erinnert uns daran, dass ein langes und aktives Leben nicht unbedingt von strengen Regeln abhängt.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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