Dieser Musiker beweist, dass eine Behinderung Virtuosität oder Bühnenpräsenz nicht ausschließt.

Die renommierte französische Harfenistin Anja Linder setzt ein Zeichen für Vielfalt auf der Opernbühne und verkörpert mit jedem Auftritt die Kraft der Widerstandsfähigkeit. Die Virtuosin beendete die Paralympischen Spiele 2024 mit ihrem Instrument, das durch seine imposante Größe und seinen zarten Klang besticht. Obwohl sie bei einem Unfall während eines Auftritts die Fähigkeit zu laufen verlor, stellt sie weiterhin ihr Talent unter Beweis und bestätigt die alte Weisheit, dass Musik die Seele heilt.

Ein Unfall, der den Verlauf seiner Karriere hätte verändern können.

Anja Linder hatte eine vielversprechende Zukunft vor sich. Als Tochter einer Pianistin und eines bildenden Künstlers genoss sie eine hervorragende Ausbildung durch ihre Eltern, deren Kreativität spürbar war. Sie erbte diese künstlerische Ader und entwickelte eine Leidenschaft für ein Instrument, das von hochbegabten Kindern selten gespielt wird und das man sich in den Händen eines jungen Mädchens kaum vorstellen kann: die Harfe.

Schon mit neun Jahren legt sie ihre Finger auf die Saiten dieses Instruments, das ihr wie ein Geschenk der Engel erscheint, und die Poesie fließt fast wie von selbst. Anja besitzt ein angeborenes Talent für diese Kunst, die Fingerfertigkeit und Koordination erfordert. Sobald sie den ersten Ton anstimmt, scheint sie in andere Sphären aufzusteigen und über dem Boden zu schweben. Auch ihre Zuhörer sind schwerelos. Die Harfe, ein Symbol des Paradieses, wird für sie mehr als nur ein Hobby: Sie ist eine Verlängerung ihres Körpers, ihr Lebenssinn, ihre tägliche Triebkraft.

Anschließend studierte sie selbstverständlich am Straßburger Konservatorium, um sich ganz der Musik zu widmen. Sie gewann den ersten Preis in Harfe und Kammermusik und zählte zu den begabtesten Studentinnen ihres Jahrgangs. Doch auf ihrem Weg zum Erfolg wurde ihr Glück jäh durch einen tragischen Unfall am 6. Juli 2001 unterbrochen. Beim Besuch eines Open-Air-Konzerts im Parc de Pourtalès geriet sie zur falschen Zeit am falschen Ort, wurde in einer Platane eingeklemmt und von heftigen Stürmen entwurzelt. Die Bilanz: 13 Tote und 97 Verletzte. Anja Linder, erst 26 Jahre alt, verlor ihre Beine, die für das Harfenspiel mit seinen sieben Pedalen unerlässlich sind.

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Eine Gelegenheit, seine Kunst neu zu erfinden

Dieser irreversible Unfall schien das Ende ihrer Karriere und damit auch ihrer größten Leidenschaft zu bedeuten. Ohne die Fähigkeit zu laufen, wurde die Fortsetzung ihrer Karriere als Konzertpianistin mit einem traditionellen Instrument praktisch unmöglich und grenzte an Utopie. Ihr Umfeld riet ihr davon ab und schlug ihr indirekt einen Berufswechsel vor. Doch sie weigerte sich, diesen Rat zu befolgen, und beschloss, ihr Instrument, das sie als ihre andere Hälfte und als wesentlichen Bestandteil ihrer Identität betrachtete, anzupassen.

Entschlossen, das Gefühl der Saiten unter ihren Fingern wiederzuentdecken und ihre Liebe zur Harfe, einer von den Göttern gesegneten Melodie, zu verewigen, modifizierte sie deren ursprüngliches System mit der Hilfe zweier Ingenieure. Und mit unermüdlichem Einsatz schuf sie eine einzigartige automatische Harfe, die sie in Anlehnung an ihre eigene Geschichte Anjamatic nannte.

Sie musste lernen, dieses maßgefertigte Instrument zu zähmen, es auf neue Weise zu beherrschen und vor allem ihren gesamten Spielstil zu überdenken. Dank dieser technischen Innovation, die an sich schon die Geduld und Beharrlichkeit dieses Wunderkindes verdeutlicht, ist Anja zur Stimme aller Möglichkeiten, zur Trägerin von Träumen geworden. Dieser Zufall hätte sie von ihrer Kunst entfernen können, doch in Wirklichkeit bestärkte er ihren Ehrgeiz.

Musik, eine Therapieform an sich.

Anja selbst sagt es: Musik ist Heilmittel, Medizin, deren einziges Risiko darin besteht, die Ohren zu erfreuen. „Ich glaube, Musik kann heilen. Sie setzt unglaubliche Endorphine frei“, rief sie im Radiosender France Musique aus. Seit ihrer Rückkehr auf die Bühne im Jahr 2007 schwebt sie auf Wolke sieben und beweist, dass sich Behinderung und die Anforderungen eines Orchesters perfekt vereinbaren lassen.

2024 erreichte sie einen Höhepunkt ihrer Karriere, zweifellos den Höhepunkt dieser Show, die Vielfalt und Widerstandsfähigkeit feierte. Sie nahm an der Abschlusszeremonie der Paralympischen Spiele 2024 in Paris teil und bestätigte damit ihren Platz in der Elite der klassischen Musik. 2025 wurde sie zudem vom Kulturministerium geehrt und zum Offizier des Ordens der Künste und der Literatur ernannt.

Während Behinderung oft mit Tränen verbunden wird, feiert Anja sie mit Begeisterung und widerlegt alle damit verbundenen Vorurteile. Denn obwohl ihre Mobilität eingeschränkt ist, kennt ihre Kreativität keine Grenzen.