Menschen, die schnell gehen, sollen diese Eigenschaft gemeinsam haben.

Gesellschaft
Clelia Campardon
Tiana/Pexels

Kommentare wie „Du gehst zu schnell“ sind nicht nur eine Frage des Tempos: Mehrere psychologische Studien legen nahe, dass die Gehgeschwindigkeit auch die Selbstwahrnehmung einer Person widerspiegelt. Menschen, die schnell gehen, haben oft eine wichtige Gemeinsamkeit: Sie bewegen sich zielstrebig vorwärts.

Ein zügiger Spaziergang, ein Zeichen von Gewissenhaftigkeit

Menschen, die von Natur aus zügig gehen, gelten oft als gewissenhafter: organisiert, zuverlässig und darauf bedacht, ihre Zeit optimal zu nutzen. Aus dieser Perspektive ist schnelles Gehen nicht nur ein körperlicher Reflex, sondern Ausdruck eines inneren Prozesses: ohne Ablenkung von A nach B zu gelangen, Leerlaufzeiten zu minimieren und einen impliziten Zeitplan einzuhalten.

Diese schnellen Geher neigen dazu:

  • Sie planen ihre Tage und erledigen Aufgaben effizient.
  • Bewege dich zielgerichtet, anstatt ziellos umherzuirren.
  • Langsamkeit wird als Zeitverschwendung wahrgenommen, insbesondere im urbanen oder beruflichen Kontext.

Dynamik, Extroversion und Energie

Psychologen heben zudem den Zusammenhang zwischen Gehgeschwindigkeit und allgemeinem Erregungsniveau hervor: Je energiegeladener man ist, desto schneller bewegt sich der Körper in seinem natürlichen Rhythmus. Extrovertierte Menschen – die durch soziale Interaktionen, ein aktives Umfeld und Projekte stimuliert werden – weisen oft einen dynamischeren Gang auf, bis hin zum zügigen Gehen.

Diese Dynamik manifestiert sich durch:

  • Die Neigung, sich mehr zu bewegen (Gesten, Bewegungen, Initiative ergreifen).
  • Die Tendenz, sich in lebhaften Umgebungen wohlzufühlen, in denen man mit dem kollektiven Tempo mithalten muss.
  • Ein Spaziergang, der den inneren Antrieb begleitet: Ideen, die entstehen, Diskussionen, die in Bewegung geraten, das Bedürfnis zu handeln.

Selbstvertrauen und Zielorientierung

Eine weitere häufig damit verbundene Eigenschaft ist Selbstbehauptung. Zügiges Gehen in einer relativ geraden Linie, selbstbewusst den eigenen Weg gehend, kann ein gewisses inneres Selbstvertrauen widerspiegeln. Diese Menschen wissen oft, wohin sie gehen – im wörtlichen wie im übertragenen Sinne – und ihre körperliche Bewegung spiegelt diese Entschlossenheit wider.

Darunter finden Sie:

  • Starker Fokus auf Ziele (pünktlich erscheinen, eine Aufgabe erledigen, eine Zusage einhalten).
  • Ein Stil der Präsenz, der im öffentlichen Raum „seinen Platz einnimmt“.
  • Eine Art, den Bürgersteig oder die Flure zu besetzen, die signalisiert: „Ich weiß, wo ich hingehe“.

Eine Gewohnheit, die qualifiziert werden muss

Natürlich geht es nicht nur ums Gehen: Alter, Gesundheitszustand, Kontext (zu Fuß gehen vs. Arbeitsweg) und die Umgebung (Stadt oder Land) spielen eine wichtige Rolle. Dieselbe Person kann unter der Woche zügig gehen und im Urlaub langsamer, ohne dass sich ihre Persönlichkeit verändert.

Doch wenn wir diese Parameter außer Acht lassen, zeichnet sich ein gemeinsamer Nenner ab:

  • Schnelles Gehen ist oft ein Zeichen für einen auf Tatendrang und Ziele ausgerichteten Geist.
  • Dieser Rhythmus spiegelt eine Kombination aus Gewissenhaftigkeit, Dynamik und Selbstvertrauen wider.

Mit anderen Worten, hinter diesem eiligen Tempo, das manchmal die Menschen um sie herum ärgert, verbirgt sich oft eine gemeinsame Eigenschaft: die Fähigkeit, sich selbst in die Zukunft zu projizieren, im Alltag wie im Leben.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Nach meinem Abschluss an der Sciences Po hege ich eine echte Leidenschaft für kulturelle Themen und soziale Fragen.
