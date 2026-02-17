Ein Wissenschaftler behauptet, das Rätsel des „Bermuda-Dreiecks“ gelöst zu haben.

Seit Jahrzehnten fasziniert das „Bermuda-Dreieck“ die Menschen gleichermaßen, genährt von Geschichten über unerklärliche Verschwinden und spektakulären Theorien. Nun behauptet ein australischer Wissenschaftler , dass dieses Rätsel weit weniger mysteriös sein könnte als bisher angenommen.

Ein Gebiet, das legendär geworden ist

Das Bermuda-Dreieck liegt im Atlantischen Ozean zwischen Florida, Puerto Rico und dem Bermuda-Archipel und umfasst etwa 500.000 Quadratkilometer. Der Begriff selbst wurde 1964 durch den Journalisten Vincent Gaddis populär, bevor der Schriftsteller Charles Berlitz das Gebiet zehn Jahre später zu einem Objekt weltweiter Faszination machte.

Über die Jahre hinweg haben Geschichten von vermissten Schiffen, verschwundenen Flugzeugen und spurlos verschwundenen Besatzungen unzählige Hypothesen befeuert: paranormale Phänomene, versunkene Zivilisationen, magnetische Anomalien, Meereskreaturen oder Zeitverzerrungen. Die kollektive Fantasie ist mit ihr durchgegangen und hat diesen Meeresabschnitt zu einem Symbol absoluten Mysteriums gemacht.

Eine wesentlich rationalere Erklärung

Der renommierte australische Wissenschaftler Karl Kruszelnicki bietet eine pragmatischere Sichtweise. Seiner Ansicht nach ist an diesem Gebiet nichts wirklich Außergewöhnliches. Der Grund ist einfach: Das Bermuda-Dreieck ist stark frequentiert, sowohl von Handelsschiffen als auch von Flugzeugen. Je dichter der Schiffsverkehr, desto mehr Zwischenfälle können passieren. Im Verhältnis zum Verkehrsaufkommen ist die Zahl der Vermisstenfälle nicht höher als in anderen Seegebieten.

Anders ausgedrückt: Das Mysterium rührt weniger von der Geografie selbst her als von der medialen Darstellung, die sie umgibt. Die Legende ist durch reißerische Geschichten gewachsen, während die wissenschaftlichen Fakten recht unspektakulär sind.

Offizielle Institutionen und Daten: Alles normal

Offizielle Analysen bestätigen diesen rationalen Ansatz. Die US-amerikanische Wetter- und Ozeanografiebehörde NOAA hat in der Region tatsächlich keine ungewöhnlich hohe Unfallhäufigkeit festgestellt. Die Wetterbedingungen können jedoch komplex sein: Der Golfstrom verursacht rasche Veränderungen und unvorhersehbare Strömungen, und die geografische Beschaffenheit – mit ihren zahlreichen Inseln und engen Passagen – erschwert die Navigation. Selbst der Schiffsversicherer Lloyd’s of London geht davon aus, dass das Gebiet statistisch gesehen kein höheres Risiko birgt als andere stark befahrene Schifffahrtsrouten.

Magnetismus, Wetter und menschliches Versagen

Manche Phänomene sind real und bestens dokumentiert. Geringfügige Schwankungen des Erdmagnetfelds können Navigationsinstrumente vorübergehend stören. Hinzu kommen bekannte Faktoren wie menschliches Versagen, technische Probleme und extreme Wetterbedingungen. Zusammengenommen erklären diese die meisten Unfälle. Es gibt also keine verborgenen Geheimnisse, keine mysteriösen Wirbel und keine legendären Meereskreaturen. Die Wissenschaft beweist, dass die Ursachen klassisch, rational und nachvollziehbar sind.

Wenn der Mythos die Zahlen übertrifft

Trotz dieser eindeutigen Erklärungen übt das Bermuda-Dreieck weiterhin eine große Faszination aus. Es liegt an der Schnittstelle von Wissenschaft und Erzählung, zwischen realen Personen und außergewöhnlichen Geschichten. Vergangene Verschwinden, ob zufällig oder durch Legenden ausgeschmückt, haben die kollektive Vorstellungskraft nachhaltig geprägt.

Für Karl Kruszelnicki ist die Botschaft klar: Übernatürliche Phänomene konnten bisher nicht nachgewiesen werden. Was wir als Mysterium wahrnehmen, ist in erster Linie Erzählung – doch paradoxerweise ist es gerade dieses Element der Legende, das das Bermuda-Dreieck so faszinierend macht.

Letztendlich beweist das Bermuda-Dreieck, dass Wissenschaft und Fantasie nebeneinander bestehen können. Wissenschaftliche Daten entmystifizieren das Gebiet, doch die Faszination bleibt bestehen. Es gibt nichts Unerklärliches, nichts Magisches … nur einen vielbesuchten Ort, der denselben Naturgesetzen unterliegt wie der Rest des Ozeans. Und vielleicht ist es gerade diese subtile Mischung aus Fakten und Fiktion, die die Geschichten, Filme und leidenschaftlichen Diskussionen rund um diese Ecke des Atlantiks immer wieder beflügelt.