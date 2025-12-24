Search here...

Die attraktivsten Männer des Jahres 2025 laut einer Studie: Eine Liste, die gängige Vorstellungen in Frage stellt

Anaëlle G.
Extrait du film « Saltburn »

Jedes Jahr zum Jahresende gibt es unzählige Rankings und Trends, doch dieses hier sorgt für besonders viel Aufsehen. Eine Studie des DatenanalyseunternehmensPlayersTime untersuchte jahrelange Ausgaben des People-Magazins, um herauszufinden, was die Öffentlichkeit aktuell fasziniert. Das Ergebnis? Ein Ranking der „Schönsten Männer der Welt“ für 2025, dominiert von bekannten Gesichtern … deren Profile jedoch einen markanten Wandel der Schönheitsideale offenbaren.

Theo James in der Hauptrolle, purer Charme

Der britische Schauspieler Theo James, der mit „Divergent“ berühmt wurde und seit „The White Lotus“ viele Fans hat, belegt den ersten Platz. Laut der Studie erfüllt er 89 % der Kriterien für das „ideale Porträt“: natürliche Ausstrahlung, intensiver Blick, unaufdringliche Eleganz und eine geheimnisvolle Aura, die allgemein bewundert wird.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von THEO JAMES (@theojames016)

Hinter ihm stehen Jonathan Bailey, Star aus „Bridgerton“, und der kolumbianische Sänger Maluma, dessen charismatische Ausstrahlung dieses führende Trio komplettiert. Drei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, aber eine klare Gemeinsamkeit: stilles Selbstvertrauen, ein starker Stil und Aufrichtigkeit.

Es ist wichtig zu bedenken, dass Schönheit subjektiv ist: Die Männer an der Spitze dieser Liste werden nicht von jedem als attraktiv empfunden, und ihr Aussehen mag sogar klischeehaft wirken, weil es gängigen Schönheitsidealen entspricht. Letztendlich besitzt jeder Mensch, unabhängig vom Geschlecht, seine eigene, einzigartige und wertvolle Schönheit. Diese Rangliste sollte euch nicht verunsichern, meine Herren: Bleibt einfach ihr selbst.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von People Magazine (@people)

Eine zusammengesetzte Skizze des "modernen Charmes"

Um dieses Ranking zu erstellen, analysierten die Forscher detailliert Trends über mehrere Jahre hinweg: Alter, Größe, Augen- und Haarfarbe, Körperbehaarung, Tattoos, Statur, aber auch Beziehungsstatus und sogar Sternzeichen. Das Ergebnis: Das häufigste Profil ist das eines großen, dunkelhaarigen, athletischen Mannes um die Vierzig mit einem Hauch von Geheimnis in den Augen.

Die übrigen Plätze im Ranking bestätigen diesen Trend: Auch Kit Harington, Jensen Ackles, Jacob Elordi, Penn Badgley, Henry Cavill, Riley Green und Timothée Chalamet stechen hervor. Unterschiedliche Welten, doch alle verkörpern sie eine Form authentischer Schönheit, eine Mischung aus Stärke, Sensibilität und Tiefe.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Jacob Elordi Fan (@jacobelordicom)

Hin zu einer differenzierteren Sichtweise auf „männlichen Charme“

Jenseits von Äußerlichkeiten und Statistiken zeigt diese Top-10-Liste, wie sehr sich das Schönheitsideal für Männer wandelt. Der Kult des perfekten Körpers und das stereotype Männerbild gehören der Vergangenheit an: 2025 liegt Schönheit in Ausdruck, Haltung, Ausstrahlung und der Aura einer Persönlichkeit. Sie manifestiert sich ebenso in stiller Selbstsicherheit wie in Authentizität, in unaufdringlichem Charisma oder einem aufrichtigen Blick, in einem Stil, der Individualität statt Konformität widerspiegelt.

Diese Rangliste ist daher kein erstrebenswerter Standard, sondern spiegelt vielmehr die Vielfalt der Ausdrucksformen von Charme wider. Manche bevorzugen ein verschmitztes Lächeln, andere natürliches Selbstvertrauen, wieder andere Eleganz oder Feinfühligkeit. Wichtig ist zu verstehen, dass Schönheit viele Facetten hat: Sie beschränkt sich nicht auf mediale Schönheitsideale, und jeder Mensch besitzt seine eigenen, einzigartigen Qualitäten. Letztlich erinnert uns diese neue Perspektive auf männlichen Charme daran, dass jeder Mann auf seine Weise attraktiv sein kann.

Kurz gesagt, diese Studie ist mehr als nur ein Ranking; sie bestätigt, dass Schönheit viele Facetten hat. Und in diesem Jahr hat sie ganz klar einen unverkennbar britischen Akzent.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
