Fernarbeit könnte sich negativ auf die Karriere von Frauen auswirken.

Fünf Jahre nach der Covid-19-Pandemie ist mobiles Arbeiten in vielen Unternehmen weit verbreitet. Es wird für seine Flexibilität gelobt und ist sowohl bei Arbeitnehmern als auch bei Arbeitgebern beliebt. Ein neuer Bericht von McKinsey und Lean In beleuchtet jedoch einen unerwarteten Nachteil: Mobiles Arbeiten scheint die Karrieren von Frauen stärker zu behindern als die von Männern.

Weniger Anerkennung und sinkende Beförderungen

Bis 2025 werden 22 % der amerikanischen Angestellten überwiegend im Homeoffice arbeiten. Diese Flexibilität scheint jedoch einige bereits bestehende Ungleichheiten zu verschärfen. Frauen, die im Homeoffice arbeiten, sind für ihre Vorgesetzten weniger sichtbar und anfälliger für unbewusste Vorurteile, die physische Anwesenheit mit beruflichem Engagement gleichsetzen.

Die Zahlen sprechen für sich: In den letzten zwei Jahren wurden Frauen im Homeoffice seltener befördert als ihre Kolleginnen im Büro – ein Trend, der Männer nicht in gleicher Weise betrifft. Der Bericht hebt zudem einen Rückgang der Gleichstellungsrichtlinien hervor: Fast 20 % der Unternehmen geben an, der Förderung von Frauen keine besondere Bedeutung mehr beizumessen, und fast 30 % der Förderung von Frauen mit Migrationshintergrund.

Einige Organisationen haben sogar ihre Mentoring- und internen Beförderungsprogramme für Frauen reduziert. Der Bericht fasst zusammen: „Das Stigma der Flexibilität hält Frauen zurück: Wenn sie mobile Arbeitsmodelle nutzen, gehen ihre Kollegen oft davon aus, dass sie weniger engagiert sind.“

Die Persistenz der mentalen Belastung

Hinzu kommt die Belastung durch Hausarbeit, die für Frauen deutlich höher ist. Laut INED verbringen 37 % der Frauen, die im Homeoffice arbeiten, täglich mindestens zwei Stunden mit Hausarbeit, im Vergleich zu 21 % der Männer. Störungen durch die Familie und ein fehlender eigener Arbeitsplatz beeinträchtigen ihre wahrgenommene Produktivität und ihre Verfügbarkeit für interne Karrieremöglichkeiten.

Telearbeit, die eigentlich eine bessere Work-Life-Balance fördern soll, offenbart eine komplexe Realität: Ohne inklusive Richtlinien und eine gerechte Aufteilung der familiären Pflichten besteht die Gefahr, dass sie die Ungleichheiten, die sie eigentlich beseitigen wollte, sogar noch verschärft. Damit Frauen weiterhin beruflich vorankommen können, muss Flexibilität mit echter Anerkennung und einer fairen Führungskultur einhergehen.