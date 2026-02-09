Sie haben nach dem 35. Lebensjahr den Beruf gewechselt: Was hat sie überrascht?

Ein Berufswechsel nach dem 35. Lebensjahr fühlt sich oft wie ein Sprung ins Ungewisse an. Doch viele Frauen haben es geschafft, und ihre Geschichten sind ebenso inspirierend wie aufschlussreich. Sie beweisen, dass es nie zu spät ist, sich wieder auf sich selbst, seine Wünsche und seine Werte zu besinnen.

„Ich wollte Sinn, nicht nur ein Gehalt.“

Für viele beginnt ein beruflicher Wechsel mit einer inneren Stimme, die sich nicht zum Schweigen bringen lässt. So erging es auch dieser Frau, die mit 35 Jahren ihren sicheren Job als Innenarchitektin aufgab, um ins Produktmanagement und die digitale Strategie zu wechseln. Dieser Wechsel war keine impulsive Entscheidung: Er entsprang dem tiefen Bedürfnis nach Sinn und Freude in ihrer Arbeit.

Trotz Zweifeln aufgrund ihres Alters und der Angst vor einem kompletten Neuanfang entschied sie sich, auf ihr Bauchgefühl zu hören. Sie absolvierte eine Ausbildung, fand Mentoren, begann freiberuflich zu arbeiten und fand schließlich eine Festanstellung, die perfekt zu ihr passt. Was sie am meisten überraschte? Dass sie sich endlich mit ihren Zielen im Einklang fühlte und ihren Kindern zeigen konnte, dass man jederzeit im Leben den Kurs ändern kann.

Die Rückkehr zum Studium – eine Herausforderung, die zum Wachstum beiträgt

Für manche Frauen bedeutet ein beruflicher Neuanfang die Rückkehr an die Universität. In Straßburg haben sich Frauen im Alter von 36, 42 und sogar 56 Jahren entschieden, ihr Studium wieder aufzunehmen, um sich beruflich neu zu orientieren. Nach teils jahrelanger Arbeit in Berufen, die sie nicht mehr erfüllten, wollten sie in sich selbst investieren.

Diese Rückkehr zum Lernen war anspruchsvoll, aber auch unglaublich anregend. Sie berichten von neuer Energie, neuem Selbstvertrauen und einem unerwarteten Gefühl der Anerkennung. Was sie überraschte? Ihre eigene Anpassungsfähigkeit und die Fülle an Möglichkeiten, die sich ihnen nach diesem Auffrischungskurs eröffneten.

Alles hinter sich lassen, um seinen Werten näherzukommen

In ihrem Blog zum Thema Karriereberatung schildert Elorri, die seit über zehn Jahren Ingenieurin ist, wie ihr Job zur täglichen Belastung wurde. Mit 35 beschloss sie, alles zu ändern. Nicht um zu fliehen, sondern um dem näherzukommen, was ihr wirklich wichtig war.

Ihr Wendepunkt war simpel, aber wirkungsvoll: „Warum nicht ich?“ Sie war begeistert von der Idee, neu anzufangen, einen neuen Beruf zu erlernen und eine Zeit der Ungewissheit zu meistern. Am meisten überraschte sie die Erkenntnis, dass Mut nicht die Abwesenheit von Angst ist, sondern die Fähigkeit, trotz dieser Angst durchzuhalten.

Mehrere Wege, eine gemeinsame Energie

In Foren und sozialen Medien teilen viele Frauen ähnliche Geschichten. Mit 35, 38 oder sogar 45 Jahren haben sie den Beruf gewechselt, ein Studium aufgenommen oder eine weniger anspruchsvolle Stelle angenommen, um später gestärkt zurückzukehren. Einige gaben sichere Jobs auf, während andere den Mut hatten, kreativere, unternehmerische oder sozial engagierte Projekte zu verfolgen.

Sie alle beschreiben eine Zeit der Zweifel, aber auch eine immense Befriedigung darüber, sich selbst eine Chance gegeben zu haben. Was sie nicht erwartet hatten? Das wiedergewonnene Selbstvertrauen, den inneren Antrieb und den Stolz, es gewagt zu haben.

Was diese Wege gemeinsam haben

Trotz der Vielfalt der Geschichten lassen sich einige Punkte immer wieder feststellen:

Das Bedürfnis nach Sinn, Erfüllung und persönlicher Kohärenz.

Sehr reale Ängste, aber auch die Freude darüber, auf die eigenen Wünsche gehört zu haben.

Die unschätzbare Unterstützung von Angehörigen, Mentoren oder Gemeinschaften.

Die Bedeutung von Weiterbildung, sei es akademisch, online oder berufsbegleitend.

Ein beruflicher Neustart nach dem 35. Lebensjahr ist keine Ausnahme mehr, sondern eine immer häufigere und zutiefst bereichernde Erfahrung. Diese Frauen zeigen, dass es möglich ist, den eigenen beruflichen Weg in jedem Alter neu zu gestalten – mit Selbstmitgefühl, Mut und Zuversicht. Ihre Erfahrung, Ihre Fähigkeiten und Ihre Lebensgeschichte sind keine Hindernisse, sondern Ihre größten Stärken für das nächste Kapitel Ihres Lebens.