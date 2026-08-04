Während einer gynäkologischen Untersuchung gab eine Meta-Brille Anlass zur Besorgnis bei einer Patientin.

Gesellschaft
Émilie Laurent
Photo d'illustration : Deliboss / Pexels

Gynäkologische Routineuntersuchungen sind oft gefürchtet und mit zahlreichen Ängsten verbunden. Zwischen den Beinen fühlen sich Frauen häufig verletzlich und schwach. Während dieser sehr intimen Untersuchung bemerkte eine Patientin, dass die untersuchende Ärztin eine Brille mit Kamera trug: die berüchtigte Meta. Und zwar nicht für eine gründlichere Untersuchung, sondern einzig und allein zu voyeuristischen Zwecken. Ein erschreckender Bericht, der die Gefahren dieser Augmented-Reality-Brillen verdeutlicht.

Die Geschichte eines Patienten, der Opfer einer abscheulichen Praxis wurde

Es ist ein Moment, vor dem sich Frauen wochenlang fürchten. Ein Termin beim Frauenarzt ist in der Regel eine sehr unangenehme Erfahrung. In Frankreich hat mehr als die Hälfte der Frauen diese intime Untersuchung bereits verschoben oder ganz abgesagt – aus Angst vor Verurteilung, Schmerzen oder dem Ergebnis. Besonders unangenehm ist es, fast vollständig entkleidet vor einer medizinischen Fachkraft mit einer Taschenlampe zu stehen, die die Tiefen der Vulva untersucht. Es ist schwer, in einer so peinlichen und unnatürlichen Position entspannt zu bleiben. Viele Frauen haben schlechte Erfahrungen gemacht und tragen eine traumatische Erinnerung an ihren ersten Pap-Abstrich oder diesen Arzttermin in sich.

In einem Beitrag auf dem Account @grandebavardeuse schilderte eine junge Frau ihre Geschichte, genauer gesagt ihr Martyrium, in der gynäkologischen Praxis. Zuvor hatte die Account-Inhaberin Zeugen gesucht und gefragt: „Wurden Sie schon einmal unbemerkt von einer Brille mit Meta-Beschichtung gefilmt?“ Während der Untersuchung bemerkte die Frau, die die Autorin aus Gründen der Anonymität Eva nannte, ein ungewöhnliches Detail. Nicht etwa ein kühles Auftreten oder ein knapper Tonfall, sondern eine Brille, die mittlerweile berüchtigt ist. Diese schwarze Brille mit dickem Rahmen und integrierten Gläsern saß direkt auf der Nase der Ärztin.

Das Licht war aus, also versuchte sie, sich zu beruhigen, bis sie das Rezept erhielt. Mit grundlegenden Computerkenntnissen lässt sich die Kamera jedoch recht einfach manipulieren und scheinbar problemlos und ungestraft filmen. Meta verurteilt diesen technischen Missbrauch aufs Schärfste. Bei der Google-Suche nach dem Namen des Mannes stieß die Patientin auf mehrere negative Bewertungen, die dasselbe Problem beschrieben.

Eine Aussage schlug wie eine Bombe ein.

Noch vor nicht allzu langer Zeit wirkten Meta-Brillen wie Science-Fiction, wie ein Produkt einer „Black Mirror“-Folge. Heute gelten sie als Zukunftstechnologie, als Symbol des Fortschritts. Sogar Kylie Jenner wirbt für sie, ebenso wie andere Influencer. Dank KI-Unterstützung können sie Texte in Echtzeit übersetzen, Szenen präzise beschreiben, Fotos auf Knopfdruck aufnehmen und Musik streamen, ohne dass man von der Außenwelt abgeschnitten ist. Es ist eine revolutionäre Erfindung.

Obwohl sie sehbehinderten Menschen Hoffnung geben und auf Reisen in unbekannte Gegenden unschätzbare Hilfen sind, haben sie auch ihre Grenzen und können Bildrechte verletzen. In den falschen Händen werden sie zu einer gefährlichen Waffe für Pädophile. Dies hat ihnen sogar den wenig schmeichelhaften Spitznamen „Perversenbrillen“ eingebracht. Die Aktivistin und Content-Creatorin @grandebavardeuse erhielt zahlreiche Rückmeldungen auf ihren Aufruf zu Zeugenaussagen, was beweist, dass es sich hier um eine neue, moderne Plage handelt. In den sozialen Medien fürchten Frauen, dass ihre Gesichter oder, schlimmer noch, ihre Körper in all ihrer Pracht der Online-Community präsentiert werden.

Eine Technologie, die für böswillige Zwecke eingesetzt wird

Diese KI-gestützten Brillen wurden mit großen Ambitionen entwickelt: den Alltag für den Durchschnittsbürger zu erleichtern. Doch wie die meisten Gadgets, die der breiten Öffentlichkeit zugänglich sind, vereinfachen sie letztendlich vor allem die Vorgehensweise sexistischer Verführer und Sexualstraftäter. Die von @grandebavardeuse gesammelten Zeugenaussagen, die hervorragende Beweismittel darstellen, spiegeln lediglich eine erschreckende Realität wider – oder gar eine moderne Version eines Kriminalfalls.

Seit der Entwicklung der Meta-Brille fühlen sich Frauen weltweit noch unsicherer. Recherchen der schwedischen Presse zufolge soll die Ray-Ban Meta Smart-Brille intime Aufnahmen von Personen ohne deren Wissen gemacht und an einen Subunternehmer in Kenia weitergeleitet haben. Jenseits des Atlantiks filmen Männergruppen in den USA Massagetherapeutinnen in Salons – ebenfalls ohne deren Einverständnis.

Ursprünglich aus guten Absichten entstanden, haben sich Meta-Brillen zu einem Magneten für Kontroversen entwickelt und stoßen auf Misstrauen bei Frauen. Für sie sind sie eher ein gefährliches Werkzeug als eine edle Revolution.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Als Wortkünstlerin jongliere ich täglich mit Stilmitteln und perfektioniere die Kunst feministischer Pointen. Mein leicht romantischer Schreibstil hält in meinen Artikeln so manche fesselnde Überraschung für Sie bereit. Ich liebe es, komplexe Themen zu entschlüsseln, ganz wie ein moderner Sherlock Holmes. Geschlechterminderheiten, Gleichberechtigung, Körpervielfalt … Als Journalistin am Puls der Zeit stürze ich mich kopfüber in Themen, die Debatten entfachen. Ich bin ein Workaholic, und meine Tastatur wird ständig auf die Probe gestellt.
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