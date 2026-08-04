Warum haben manche Menschen mehrere Leidenschaften, ohne sie jemals wirklich zu lieben?

Sie probieren sich in verschiedenen Freizeitaktivitäten aus, von Töpferkursen bis hin zu Stadionbesuchen, ohne sich jemals wirklich zugehörig zu fühlen. In der Kindheit sind Leidenschaften freudige und unbeschwerte Freizeitbeschäftigungen, doch im Erwachsenenalter werden diese Hobbys zu einem unerbittlichen Streben nach Perfektion, einem gefährlichen Leistungswettbewerb. Anstatt in jedem Hobby nach Exzellenz zu streben, empfehlen Psychologen einen anderen, vernünftigeren Ansatz.

Die durchschnittliche Dauer eines Hobbys bei Erwachsenen

In der Kindheit entstehen Hobbys fast von selbst: Man malt mit einem leeren Blatt Papier, bastelt an einem Mikrofon herum, das wilde Geräusche macht, oder verwandelt einen Bordstein in einen Seiltänzerbalken. Wir fragen uns nicht, ob wir besser sind als der Nachbar oder ob unsere Bewegungen Instagram-tauglich sind. Wir leben im Moment und denken an nichts anderes als an unser eigenes Glück. Im Erwachsenenalter, wenn wir von unseren unbeschwerten Tagen entwöhnt sind, ist nicht mehr alles so. Wir erliegen der Verlockung trendiger Aktivitäten, die in Zeitschriftenartikeln oder hinter viralen Hashtags angepriesen werden.

Manche fangen mit Padel an, um vor ihren Kollegen anzugeben, andere versuchen sich am Pilates-Reformer, inspiriert von den Frauen in pastellfarbenen Outfits, die unsere Social-Media-Feeds fluten. Tatsächlich schnürt heutzutage fast jeder seine Laufschuhe. Gelegenheitsläufer, die schon auf der ersten Etappe nach Luft schnappen, laufen plötzlich Marathons. Dasselbe gilt für andere Hobbys, die eigentlich nur eine willkommene Ablenkung sein sollen, eine Möglichkeit, nach der Arbeit abzuschalten, und kein Streben nach Perfektion oder ein Wettbewerb.

In einer Gesellschaft, die ständig nach Erfolg strebt, selbst bei Aktivitäten rund ums Wohlbefinden, wollen wir immer mehr erreichen. Wir können kein Hobby beginnen, ohne uns vorzustellen, wie wir persönliche Bestleistungen erzielen. Kaum haben wir mit einem zügigen Stadtbummel begonnen, träumen wir schon von der Besteigung des Mount Everest. Dieser Wunsch, uns selbst zu übertreffen oder schneller als der Durchschnitt voranzukommen, hat den gegenteiligen Effekt und erschöpft uns. Die Folge: Wir verlieren schnell das Interesse und denken: „Das ist nichts für mich.“ Laut einer Studie der British Heart Foundation beträgt die durchschnittliche Lebensdauer von Hobbys bei Erwachsenen kaum 16 Monate.

Sozialer Druck, immer "die eigenen Grenzen zu überschreiten"

Per Definition ist Leidenschaft ein „starkes Interesse an etwas“. Doch unsere heutige Gesellschaft, die Produktivität höher bewertet als den damit verbundenen Genuss, hat den Begriff Hobby völlig verzerrt. Wir spielen ein Instrument, um auf YouTube berühmt zu werden oder einer erfolgreichen Band beizutreten, nicht um zu entspannen. Wir singen nicht, um unsere Gefühle auszudrücken, sondern um bei einer Castingshow im Fernsehen mitzumachen. Es ist, als würde eine Jury jeden unserer Schritte beurteilen. Dabei ist unsere innere Stimme oft schärfer und unnachgiebiger als die unseres Yogalehrers oder der Person, die unseren Strickkreis gegründet hat.

Wir pflegen Hobbys, um unsere Follower zu beeindrucken, in der Öffentlichkeit zu glänzen und Bewunderung zu ernten, als wäre unser Leben eine unrealistische Werbung. „Finanzieller Druck auf eine Leidenschaft oder übermäßig hohe Ziele für ein Hobby können unser Wohlbefinden beeinträchtigen, weil sie uns die einfache Freude an der Ausübung dieser Tätigkeit rauben“, erklärt die Therapeutin Rose Fisher in Refinery 29 .

Hobbys erfüllen darüber hinaus einen ganz anderen Zweck: Sie sind vor allem Momente der Auszeit. Wir sollten nicht versuchen, der beste Schüler zu sein oder den Lehrer zu übertreffen, sondern einfach experimentieren. Es spielt keine Rolle, ob unsere Zeichnung der eines Kindergartenkindes ähnelt oder unsere Yoga-Pose falsch ist. Es geht darum, den Kopf freizubekommen. „Sich gelegentlich Hobbys einfach zum Vergnügen zu widmen, ist wichtig für unsere psychische Gesundheit und unser allgemeines Wohlbefinden“, fügt der Experte hinzu.

Der Gegenvorschlag: Freizeit nicht so ernst nehmen

Man sollte sich nicht nur zum Klettern anmelden, um beim Familienessen ein paar Komplimente zu ernten. Genauso wenig sollte man sich im zeitgenössischen Tanz versuchen, nur um sagen zu können : „Seht her, was ich kann!“ Was wäre, wenn das Geheimnis nicht darin bestünde, eine Leidenschaft zu finden, die einen definiert, sondern einfach eine Aktivität, die einem im Moment guttut? Man muss kein Klavierwunderkind, keine Häkelkönigin und kein zukünftiger Marathonläufer sein, um sein Hobby zu legitimieren. Ein Zeitvertreib muss nicht zu einer Nebenrolle oder einer getarnten neuen LinkedIn-Profilzeile verkommen .

Laut der Therapeutin Rose Fisher öffnen Aktivitäten ohne konkretes Ziel die Tür zu dem, was Psychologen Flow nennen. In diesem besonderen mentalen Zustand ist man so in die Tätigkeit vertieft, dass die Außenwelt in den Hintergrund tritt. Man hört auf, die Minuten zu zählen, Benachrichtigungen zu checken und sich zu fragen, ob man „gut genug“ ist. Man ist einfach da, konzentriert, präsent, fast schwerelos.

Genau das haben viele Erwachsene im Laufe der Zeit verloren. Indem wir jedes Hobby zu einem Selbstoptimierungsprojekt machen, vergessen wir das wertvollste Gefühl: etwas ohne Erwartungen, ohne Bestätigung von außen, ohne eine Liste abzuhakender Ziele zu tun. Vielleicht malst du gern, ohne die Perspektive richtig zeichnen zu können. Vielleicht singst du gern schief in deiner Küche oder gärtnerst, ohne dass eine Basilikumpflanze länger als zwei Wochen überlebt. Na und? Für Vergnügen braucht man kein Zertifikat.

Letztendlich geht es bei einem Hobby darum, ein persönliches Bedürfnis zu befriedigen, nicht um Imagedruck. Und manchmal ist es besser, es nur halbherzig anzugehen, als all seine Energie dafür aufzuwenden.