Im Jahr 2027 soll ein Weltraumprojekt die Menschheitsgeschichte auf dem Mond archivieren.

Was wäre, wenn ein Teil unserer gemeinsamen Geschichte die Erde verließe, um sich auf dem Mond anzusiedeln? Im Jahr 2027 könnte eine Kapsel unseren natürlichen Satelliten erreichen – mit einer ambitionierten Mission: die dauerhafte Dokumentation der Menschheit zu bewahren. Eine Mischung aus technologischem Können, kosmischen Visionen und gesellschaftlicher Debatte – dieses Projekt fasziniert und begeistert gleichermaßen.

Eine von der NASA genehmigte Mondkapsel

Das internationale Projekt mit dem Namen „Schutzraum auf dem Mond“ wurde am 21. März 2024 in Paris offiziell vorgestellt. Sein Ziel: die Landung einer Zeitkapsel auf dem Mond im Rahmen einer Mission des NASA-Programms CLPS (Commercial Lunar Payload Services), das in die Artemis-Initiative integriert ist.

Die Idee stammt vom französischen Ingenieur Benoît Faiveley, der ein multidisziplinäres Team aus Wissenschaftlern, Künstlern, Ingenieuren und Historikern leitete. Das Projekt wird von der UNESCO unterstützt und steht unter der Schirmherrschaft des französischen Präsidenten. Das Ziel ist klar: Bis 2027 sollen Archive, die den extremen Bedingungen der Mondoberfläche standhalten, dorthin entsandt werden. Dies ist keine bloße symbolische Geste. Das gesamte System wurde so konzipiert, dass es die technischen Anforderungen einer Weltraummission erfüllt. Die Kapsel wird Teil einer von der NASA geleiteten Mission sein, was der Initiative eine starke institutionelle Dimension verleiht.

Warum wurde der Mond als „kosmischer Tresor“ gewählt?

Anders als die Erde ist der Mond weder atmosphärischer Erosion noch tektonischer Aktivität oder Klimaphänomenen unterworfen. Mit anderen Worten: Alles, was dort abgelagert wird, kann potenziell Millionen von Jahren unversehrt bleiben. In etwa 384.400 Kilometern Entfernung von der Erde wird der Mond somit zu einem natürlichen Schutzraum, beinahe zu einem kosmischen Tresor. In einer Zeit, in der digitale Daten von wechselnden Formaten und schnell veraltenden Technologien abhängen, besteht die Idee darin, ein von den aktuellen elektronischen Medien unabhängiges Archiv zu schaffen.

Vierundzwanzig Saphirscheiben erzählen die Geschichte der Menschheit

Kernstück des Projekts sind 24 industrielle Saphirscheiben mit jeweils etwa 10 Zentimetern Durchmesser und 1 Millimeter Dicke. Dieses Material wurde aufgrund seiner außergewöhnlichen Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen und Strahlung gewählt. Die Informationen werden in Form analoger Mikropixel per Laser in diese Scheiben eingraviert.

Das Ziel ist ambitioniert: Lesen mit bloßem Auge oder einer einfachen Lupe, ohne komplexe Technologie. Jede Scheibe kann mehrere Milliarden Pixel enthalten und Tausende von Seiten in Form von Bildern, Diagrammen oder Erläuterungstafeln umfassen. Die Gravur erfolgt in Zusammenarbeit mit französischen Forschungseinrichtungen, darunter der französischen Kommission für alternative Energien und Atomenergie (CEA). Die gesamte Einheit wird in einem zertifizierten Behälter untergebracht, der den Belastungen beim Transport und der Ausbringung auf dem Mond standhält.

Was können wir von uns selbst weitergeben?

„Schutzraum auf dem Mond“ kreist um eine tiefgründige Frage: Was möchten Sie über Millionen von Jahren über Ihre Zivilisation weitergeben? Der Inhalt ist in drei Themenbereiche gegliedert: Wer wir sind, was wir wissen und was wir tun. Er integriert Elemente aus Mathematik, Naturwissenschaften, Paläontologie, Kunstgeschichte und bedeutenden kulturellen Errungenschaften.

Das Projekt umfasst auch die Archivierung männlicher und weiblicher menschlicher Genome, die in Kanada vom Michael Smith Genome Sciences Centre (BC Cancer) sequenziert wurden. Die Profile, sogenannte „Genomenauten“, wurden in einem als anonym und wissenschaftlich streng beschriebenen Verfahren ausgewählt. Die UNESCO unterstützt die kulturelle Dimension des Projekts, insbesondere durch die Integration von Inhalten zu Welterbestätten und wichtigen Texten zu Bioethik und Menschenrechten.

Zwischen Faszination und Kontroverse in den sozialen Medien

Wie so oft bei Weltraumprojekten stieß die Ankündigung nicht auf allgemeine Zustimmung. In den sozialen Medien kritisieren einige, was sie als neue Form der Weltraumverschmutzung wahrnehmen. Diese Kritiker argumentieren, die Menschheit habe die Erde bereits ausreichend mit Spuren übersättigt, ohne diese auch noch in andere Regionen zu tragen.

Andere hingegen drücken Ehrfurcht vor den Möglichkeiten aus, die die Technologie heute bietet. Viele sprechen von einer rasanten Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten und loben den Wagemut eines Projekts, das langfristig denkt, weit jenseits politischer und wirtschaftlicher Zyklen. Zwischen ökologischer Sorge und wissenschaftlicher Bewunderung spiegelt die Debatte eine grundlegendere Frage wider: Wie lassen sich Forschung, Verantwortung und kollektives Gedächtnis miteinander vereinbaren?

Letztlich hinterfragt „Sanctuary on the Moon“ – jenseits der technischen Meisterleistung – unser Verhältnis zur Datenerhebung. In einer Welt, in der alles aktualisiert, ersetzt und heruntergeladen wird, ist die Entscheidung für dauerhafte Gravur und die Stabilität des Mondes beinahe eine philosophische Geste. Die Archivierung der Menschheitsgeschichte auf dem Mond bedeutet, zu akzeptieren, dass wir unsere Existenz im kosmischen Kontext betrachten müssen.