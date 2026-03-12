Diese Journalistin wird live im Fernsehen belästigt, und ihre Aussage löst Reaktionen aus.

Feminismus
Léa Michel
@gargiraut15 / X (anciennement Twitter)

Gargi Raut, eine Reporterin von Revsportz, einer digitalen Plattform, die indische Sportarten und Athleten feiert, wurde von einem Mann live vor dem Narendra Modi Stadion in Ahmedabad (Nordwestindien) unsittlich berührt, kurz nach dem Finale der T20-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Indien und Neuseeland, das Indien gewann.

Sein Zeugnis in den sozialen Medien

Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, berichtete Gargi Raut live von den ausgelassenen Feierlichkeiten nach Indiens Sieg über Neuseeland, als ein Mann mit einem höhnischen Lächeln von hinten an ihr vorbeiging, was auf den Bildern zu sehen war. Schockiert meldete sie den Vorfall sofort live ihrem Redakteur Boria Majumdar, der die Berichterstattung daraufhin beendete, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Gargi veröffentlichte daraufhin ein Video auf X (ehemals Twitter): „Wenn Sie mich unsittlich berühren, stelle ich Ihr Gesicht ins Internet. Journalisten müssen ungestört arbeiten können.“ Sie markierte die Polizei von Ahmedabad und betonte den großzügigen Abstand um sich herum sowie die bewusste Natur ihrer Geste – ein Aufruf zum Handeln, der sich sofort viral verbreitete.

Empörte Reaktionen und Forderungen nach Veränderung

Die Chefredakteurin von Revsportz verurteilte das Verhalten als „inakzeptabel“ – insbesondere am Internationalen Frauentag – und verwies auf ähnliche Vorfälle mit internationalen Fans während des Spiels Indien gegen Südafrika. Die Polizei von Ahmedabad kündigte eine Untersuchung an, während die Debatte über die Sicherheit von Journalistinnen bei großen Sportveranstaltungen an Schärfe zunahm.

Letztendlich verwandelt Gargi Rauts Aussage eine alltägliche Belästigung in einen Hilferuf für die Sicherheit von Frauen in öffentlichen Sportstätten. Dieser Vorfall verdeutlicht eine anhaltende Realität: Öffentliche Räume gelten immer noch viel zu oft als „männliches“ Terrain, in dem Frauen ständig auf der Hut sein müssen. Angesichts dieses permanenten Unsicherheitsgefühls ist es dringend notwendig, die Einstellungen zu ändern, damit sich alle frei bewegen, arbeiten oder Sportveranstaltungen besuchen können – ohne Angst oder Einschüchterung.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
„Eine Frau muss ihrem Mann gehorchen“: Jeder dritte Mann zwischen 15 und 30 Jahren glaubt das.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Eine Frau muss ihrem Mann gehorchen“: Jeder dritte Mann zwischen 15 und 30 Jahren glaubt das.

Wir stellen uns jüngere Generationen oft als egalitärer, freier und offener in Geschlechterfragen vor. Eine im März 2026...

Gehören männliche Stereotypen der Vergangenheit an? Die Generation der „Nudeljungs“ rüttelt an traditionellen männlichen Normen.

Schlanke Statur, markantes Kinn, androgyne Züge und spürbare Sensibilität: Die „Nudeljungs“ machen den stahlblauen, testosterongesteuerten Männern ernsthafte Konkurrenz....

Eine Welt ohne Männer für 24 Stunden: Satire oder ein echter Hilferuf?

Was wäre, wenn Männer für einen ganzen Tag von der Erde verschwänden? Weibliche Internetnutzerinnen haben sich ausgemalt, wie...

„Ich bin die Erste in meiner Reihe“: Die feministische Geschichte, die in den sozialen Medien für Furore sorgt

Soziale Medien sind mehr als nur oberflächliche Trends und amateurhafte Tanzeinlagen. Sie bieten auch Raum für kraftvolle Reden...

Die „Stirnbandtheorie“: Warum dieses scheinbar harmlose Accessoire so viel Aufsehen erregt.

Kann ein einfaches Haarband die Wahrnehmung einer Frau am Arbeitsplatz beeinflussen? Auf TikTok sorgt die sogenannte „Haarbandtheorie“ für...

„Maskulinismus“: „Antifeministische“ Rhetorik nimmt unter Teenagern zu

Junge Jungen scheinen zunehmend antifeministischen Ideen ausgesetzt zu sein – ein Phänomen, das Forscher und Institutionen beunruhigt. Maskulinistische...