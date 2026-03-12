Diese Journalistin wird live im Fernsehen belästigt, und ihre Aussage löst Reaktionen aus.

Gargi Raut, eine Reporterin von Revsportz, einer digitalen Plattform, die indische Sportarten und Athleten feiert, wurde von einem Mann live vor dem Narendra Modi Stadion in Ahmedabad (Nordwestindien) unsittlich berührt, kurz nach dem Finale der T20-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Indien und Neuseeland, das Indien gewann.

Sein Zeugnis in den sozialen Medien

Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, berichtete Gargi Raut live von den ausgelassenen Feierlichkeiten nach Indiens Sieg über Neuseeland, als ein Mann mit einem höhnischen Lächeln von hinten an ihr vorbeiging, was auf den Bildern zu sehen war. Schockiert meldete sie den Vorfall sofort live ihrem Redakteur Boria Majumdar, der die Berichterstattung daraufhin beendete, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Gargi veröffentlichte daraufhin ein Video auf X (ehemals Twitter): „Wenn Sie mich unsittlich berühren, stelle ich Ihr Gesicht ins Internet. Journalisten müssen ungestört arbeiten können.“ Sie markierte die Polizei von Ahmedabad und betonte den großzügigen Abstand um sich herum sowie die bewusste Natur ihrer Geste – ein Aufruf zum Handeln, der sich sofort viral verbreitete.

Empörte Reaktionen und Forderungen nach Veränderung

Die Chefredakteurin von Revsportz verurteilte das Verhalten als „inakzeptabel“ – insbesondere am Internationalen Frauentag – und verwies auf ähnliche Vorfälle mit internationalen Fans während des Spiels Indien gegen Südafrika. Die Polizei von Ahmedabad kündigte eine Untersuchung an, während die Debatte über die Sicherheit von Journalistinnen bei großen Sportveranstaltungen an Schärfe zunahm.

Letztendlich verwandelt Gargi Rauts Aussage eine alltägliche Belästigung in einen Hilferuf für die Sicherheit von Frauen in öffentlichen Sportstätten. Dieser Vorfall verdeutlicht eine anhaltende Realität: Öffentliche Räume gelten immer noch viel zu oft als „männliches“ Terrain, in dem Frauen ständig auf der Hut sein müssen. Angesichts dieses permanenten Unsicherheitsgefühls ist es dringend notwendig, die Einstellungen zu ändern, damit sich alle frei bewegen, arbeiten oder Sportveranstaltungen besuchen können – ohne Angst oder Einschüchterung.