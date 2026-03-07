Eine Welt ohne Männer für 24 Stunden: Satire oder ein echter Hilferuf?

Was wäre, wenn Männer für einen ganzen Tag von der Erde verschwänden? Weibliche Internetnutzerinnen haben sich ausgemalt, wie ihr Leben im Falle des Aussterbens der Männer aussehen würde, und die Vorstellungen grenzen an Utopie. Nachts in knapper Kleidung herumlaufen, ohne Pfefferspray im Wald joggen, bei offenem Fenster schlafen, ohne BH ausgehen … so viele scheinbar einfache und harmlose Dinge, die sie sich in Gegenwart von Männern verbieten. Eine traurige Realität, die sich in einem Trendthema widerspiegelt.

Eine Welt ohne Männer… und ohne Probleme

In den sozialen Medien fragten sich Frauen, wie eine Welt ohne Männer aussehen würde, und ihre Fantasie reichte aus, um sich das vorzustellen. Keine anzüglichen Rufe mehr auf der Straße, keine vermummten Gestalten mehr, die uns in den U-Bahn-Tunneln verfolgen. Keine stechenden Blicke oder zudringlichen Hände mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ohne Männer erscheint der Alltag der Frauen idyllisch und friedlich. Zumindest lässt sich das aus den Kommentaren unter dem Beitrag von Em Razz, einer praktizierenden Feministin , auf Twitter (ehemals X) schließen.

Ihre Frage ist simpel: „Was würdet ihr 24 Stunden lang in einer Welt ohne Männer tun?“ – eine Frage, die wie eine Bombe einschlägt. Es geht nicht darum, Männer auszurotten oder sie auf einen anderen Planeten zu verbannen, sondern sie einfach für einen Tag zu isolieren. Das ist ohnehin nicht der Kern des Beitrags. Das Ziel? Frauen eine Stimme zu geben und ihnen zu ermöglichen, laut auszusprechen, worüber sie im Beisein des anderen Geschlechts schweigen. Und ein Hauch von Freiheit weht durch die Bildschirme.

Nein, ihr erster Schritt in einer „ Barbieland “-Gesellschaft ist nicht unbegrenztes Shopping oder endlose Gespräche bei einer Tasse Tee. Das stellen sich Männer vor. Doch die Antworten auf dieses Szenario sind viel bodenständiger und weniger anspruchsvoll. „An einer Baustelle vorbeigehen, ohne eine Panikattacke zu bekommen“, „Um 3 Uhr morgens in der Stadt tanzen, ohne um mein Leben zu fürchten“, „Tragen, was ich will, ohne mich in Gefahr zu begeben.“ Das sind alles ganz normale Dinge, die Frauen als „Träume“ betrachten.

Männer geraten durch diesen Trend in die Defensive.

Männer, die in Kindergeschichten oft als strahlende Ritter und Retter dargestellt werden, wirken eher beunruhigend als beruhigend. Zu diesem Schluss kommt dieses fiktive, aber ansonsten aufschlussreiche Drehbuch. Viele Internetnutzer empfanden diesen Trend zudem als persönlichen Angriff und sahen sich gezwungen, sich zu wehren. Sie empfanden es als Affront, aus der Erzählung entfernt und ihre Abwesenheit gefeiert zu werden.

„Kauf dir eine Waffe, lern dich zu verteidigen, geh nachts nicht allein aus dem Haus“, schlug ein Internetnutzer vor, während Frauen bereits Selbstverteidigungskurse besuchen und sich aus ihren Hausschlüsseln Schlagringe basteln. Ironischerweise fragte einer von ihnen: „Aber wer würde dich dann beschützen?“, um sein Selbstbewusstsein zu unterstreichen. Der Begriff „Mann“ scheint hier eine doppelte Bedeutung zu haben.

Weltweit hat mehr als jede dritte Frau körperliche Gewalt durch einen Mann erlebt. Für die Ermordung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts gibt es sogar einen eigenen Begriff: Femizid. Kein Wunder also, dass Frauen sich täglich selbst zensieren und ihre Freizeitaktivitäten sowie ihre Kleiderwahl einschränken.

Ein fiktives Szenario, das ein Gefühl der Unsicherheit veranschaulicht.

Sich das vorübergehende Verschwinden der Männer vorzustellen, ist eine beinahe sanfte Umschreibung für etwas viel Härteres: ständige Wachsamkeit. Diese mentale Last der Sicherheit, die viele Frauen unbewusst tragen. Auf dem Heimweg eine Nachricht schicken, den Standort teilen, beim Gehen ein Telefongespräch vortäuschen, die Straße überqueren , die Rocklänge der Tageszeit anpassen. Das sind die unsichtbaren Mikrostrategien, die dieser Trend in den Vordergrund rückt.

Das Szenario „24 Stunden ohne Männer“ fungiert als Gesellschaftssatire. Es zwingt uns, eine einfache, aber tiefgründige Frage zu stellen: Warum scheint die Freiheit der Frau von der Abwesenheit der Männer abzuhängen? Letztlich ist dieser Trend weder ein Aufruf zum Aussterben noch ein Geschlechterkampf. Er ist ein Gedankenexperiment, ein emotionales Labor. Sich eine Welt ohne Männer für 24 Stunden vorzustellen, erlaubt es uns, alles zu hinterfragen, was wir verdrängen, alles, was wir anpassen, alles, worüber wir schweigen.

Und vielleicht geht es in Wirklichkeit gar nicht darum, jemanden zu eliminieren, sondern darum, eine harmonische Welt zu schaffen, in der diese Fantasie keine Fantasie mehr ist. Frauen wollen nicht in einer heile Welt leben, sondern einfach nur denselben Zugang zum Raum haben wie ihre männlichen Kollegen, ohne ständig auf der Hut sein zu müssen. Anstatt neue Schutzausrüstung für Frauen zu erfinden, wäre es vielleicht an der Zeit, das Problem an der Wurzel zu packen und Männer aufzuklären?