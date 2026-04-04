Der „gestohlene Kuss“ im Zeitalter der Einwilligung: Eine Romantik, die es neu zu entdecken gilt

Der „gestohlene Kuss“, der auf Schulhöfen als Mutprobe praktiziert und im Film als romantischer Akt gefeiert wird, ist weder feurig noch leidenschaftlich. Im Zeitalter nach #MeToo ist ein unerwarteter Kuss, der die Grenze zum Küssen ohne Vorwarnung überschreitet, eher ein eklatanter sexueller Übergriff als ein unbeholfener Verführungsversuch.

Der „gestohlene Kuss“ ist leider auch heute noch aktuell.

In der allgemeinen Vorstellung galt ein „gestohlener Kuss“ als unbedeutende Angelegenheit, ein Zeichen dafür, dass das Herz über die Vernunft gesiegt hatte. Er symbolisierte den Mut, seine Gefühle zu gestehen, einen romantischen Impuls oder gar einen unerwarteten Moment der Leidenschaft. Auch im Film wird die Person, die einen Kuss „stiehlt“, oft als jemand dargestellt, der es wagt, seine Schüchternheit zu überwinden.

Während Disneys Prinzen zweifellos die Erfinder des ungewollten Kusses sind, sind sie nicht die Einzigen, die ungestraft Frauen küssen, die nichts getan haben, um dies zu provozieren. Ein „gestohlener Kuss“ hat sogar Geschichte geschrieben: Er entstand kurz nach dem Krieg und wurde zum Symbol der Freiheit. Dieses Foto aus dem Jahr 1945, das sicherlich in Schulbüchern zu finden ist, zeigt einen Matrosen, der eine Krankenschwester leidenschaftlich auf dem berühmten Times Square in New York City küsst.

Auf den ersten Blick wirkt es wie ein leidenschaftliches Wiedersehen zwischen einem Kriegsüberlebenden und seiner Frau. Doch dieses Bild zeigt in erster Linie Missbrauch, eine Form heimtückischer und selten thematisierter Belästigung. Der Mann in Uniform stürzte sich auf den Mund der Fremden und zwang sie in eine erzwungene Umarmung.

Dieselbe Szene wiederholte sich 80 Jahre später auf dem Spielfeld der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft, als Luis Rubiales Jenni Hermoso am Kopf packte und sie küsste. Dieser Vorfall, der die Sportwelt erschütterte und den Sieg der spanischen Spielerinnen überschattete, ist bis heute unvergessen. Während diese Bilder früher als bloßer Gefühlsausbruch, als unüberlegte Geste abgetan wurden, gelten sie heute als belastendes Beweismaterial, als unwiderlegbarer Beweis für sexuelle Nötigung.

Der „gestohlene Kuss“ balanciert am Rande der Illegalität

Nicht nur Hände wandern ziellos umher; auch Lippen überschreiten die Grenzen der Privatsphäre. Selbst auf dem Schulhof wird der „gestohlene Kuss“ zu einem spielerischen Spiel verkommen, einer Art neuem Völkerball. Die Vorgehensweise? Jungen jagen Mädchen, zuerst mit dem Mund, und geben ihnen einen verstohlenen Kuss, bevor sie wie Rowdys davonrennen. Und nein, es ist weder unschuldig noch lustig.

Der „gestohlene Kuss“, der zum Zeitvertreib eines „Don Juan“ stilisiert und verharmlost wird, ist ein Verhalten, das Konsequenzen verdient. Wer dieser sexuellen Erpressung tatenlos zusieht, gibt letztlich zu, dass Frauenkörper zur Ware für den öffentlichen Konsum gemacht werden. In Colorado traf eine Schule eine klare Entscheidung : Sie bestrafte einen Schüler entsprechend. Ein sechsjähriger Junge, der auf frischer Tat ertappt wurde, als er einer Mitschülerin, die sich heftig wehrte, einen Kuss aufdrängte, wurde suspendiert. Die Eltern des kleinen Störenfrieds waren empört und empfanden den Begriff „sexuelle Belästigung“ für Kleinkinder, die kaum alt genug sind, um Anatomie zu verstehen, als etwas übertrieben.

In solchen Fällen ist die Schuldzuweisung eine gängige Strategie. Mädchen werden dann als überempfindlich, als jemand, der „keinen Spaß versteht“, oder als Drama-Queens dargestellt, die aus einer Mücke einen Elefanten machen. Doch einen Kuss zu erzwingen, ist ein Verstoß gegen die sexuelle Selbstbestimmung und eine eklatante Missachtung des weiblichen Körpers. Daher ist es so wichtig, dieses Konzept frühzeitig zu vermitteln, lange bevor man lernt, wie man Kinder bekommt.

Einwilligung: absolute Priorität

Jahrelang, in einer Zeit anzüglicher Bemerkungen, sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und Vergewaltigung in der Ehe, gab es kein Einverständnis und es hatte keine rechtliche Bedeutung. Damals fühlten sich Männer unangreifbar, aufgrund ihres vermeintlich dominanten Status immun gegen Bestrafung, und behandelten Frauenkörper als ihr Eigentum.

Trotz der einschneidenden #MeToo-Bewegung und der Flut an Anschuldigungen scheint Zustimmung heute noch immer optional zu sein. In manchen Ländern ist sie sogar eine Utopie, eine reine Illusion. Laut WHO -Angaben sind weltweit 840 Millionen Frauen Opfer dieser „Alles-ist-erlaubt“-Mentalität. Fast jede dritte Frau hat im Laufe ihres Lebens häusliche oder sexuelle Gewalt erlebt. Doch Schweigen ist keine Einladung, und der weibliche Körper ist kein Spielzeug, das dazu bestimmt ist, Fantasien und Impulse zu befriedigen.

Einwilligung sollte selbstverständlich sein, nicht die Ausnahme. Der „gestohlene Kuss“, ein Relikt aus einer Zeit, in der Werbung einer Belästigung gleichkam , führt nicht mehr zu einer strahlenden Romanze, sondern in eine schäbige Zelle. Er ist keine poetische Umschreibung einer romantischen Herausforderung mehr, sondern eine juristische Farce.