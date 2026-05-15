Crans-Montana: Die Partnerin von Tahirys Dos Santos hat ihren ersten öffentlichen Auftritt

Bei den UNFP-Trophäen (bei denen Schlüsselfiguren des französischen Profifußballs geehrt werden) sorgte der junge Fußballer des FC Metz, Tahirys Dos Santos, zusammen mit seiner Partnerin Coline für Aufsehen. Die junge Frau, die den Brand im Stadion Constellation überlebt hatte, zeigte ihre Verbrennungen an den Armen sichtbar.

Ein starker öffentlicher Auftritt bei den UNFP-Trophäen

Bei der UNFP-Trophäenverleihung im Palais Brongniart im 2. Arrondissement von Paris erschien Tahirys Dos Santos gemeinsam mit seiner Partnerin Coline auf der Bühne. Der junge Spieler des FC Metz, der kürzlich seinen ersten Profivertrag unterschrieben hatte, zeigte sich Hand in Hand mit seiner Partnerin – wenige Monate nach dem tragischen Ereignis, das sie beide getroffen hatte.

Das Erscheinen des Paares löste im Raum sofort große Emotionen aus. Für Coline war es eine ihrer ersten öffentlichen Äußerungen seit dem Brand. Die junge Frau zeigte sich sichtlich bereit, ihre Verletzungen anzunehmen, ohne die Narben an Armen und Beinen zu verbergen.

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Das Crans-Montana-Feuer

Der Auftritt erfolgt im Anschluss an eine Tragödie, die die Öffentlichkeit schockierte. In der Silvesternacht brach in der Bar „Constellation“ in Crans-Montana, Schweiz, ein Feuer aus. Tahirys Dos Santos rettete, schwer verletzt, seine Partnerin Coline aus den Flammen – eine Tat, die in den Medien große Beachtung fand. Beide erlitten Verbrennungen an 30 % ihrer Körperoberfläche. Die körperlichen Folgen, die der Schwere des Ereignisses entsprachen, erforderten eine umfassende medizinische Versorgung und ein Therapieprogramm, das bis heute andauert.

Die Worte von Tahirys Dos Santos

Bei der UNFP-Pokalverleihung blickte der junge Spieler des FC Metz auf die erschütternden Wochen nach dem Brand zurück. „Mir geht es heute nach einigen schwierigen Wochen im Krankenhaus besser“, sagte er. Neben seinen eigenen Erfahrungen wollte er den anderen Opfern seine Unterstützung aussprechen: „Ich möchte den Familien der Opfer, die noch im Krankenhaus sind, meine volle Unterstützung zusichern.“ Seine Worte waren zurückhaltend, geprägt von Anerkennung der erzielten Fortschritte und dem Mitgefühl für diejenigen, die noch in Behandlung sind.

Colines Worte konzentrierten sich auf ihre Rekonstruktion

Colines Rede berührte das Publikum tief. Die ehemalige Kommunikationsstudentin sprach über die verheerenden Folgen ihrer Erlebnisse. „Es war eine sehr schwere Zeit, die meine Gesundheit nachhaltig beeinträchtigt hat“, vertraute sie an. Anstatt in die Zukunft zu blicken, konzentrierte sie sich auf die Gegenwart: „Im Moment denke ich nicht unbedingt an die Zukunft; ich konzentriere mich auf meine Gesundheit.“

Diese Aussage verdeutlicht, dass hinter dem medialen Bild des „überlebenden Paares“ der Alltag weiterhin von einem anstrengenden körperlichen und seelischen Wiederaufbau geprägt ist. Am Ende dieses emotionalen Abschnitts überreichten Tahirys Dos Santos und Coline dem Lyon-Spieler Melchie Dumornay eine Trophäe und beendeten damit ihren Bühnenauftritt.

Mit ihrem gemeinsamen Auftritt bei den UNFP Trophies sorgten Tahirys Dos Santos und Coline für einen der bewegendsten Momente des Abends. Indem sie ihre Narben zeigte und sich zu Wort meldete, gab die junge Frau einer Tragödie ein Gesicht und eine Stimme, die zuvor vor allem durch die heldenhafte Tat ihres Partners erzählt worden war. Dieser Auftritt erinnerte eindringlich, ohne in Melodramatik zu verfallen, an den andauernden Heilungsprozess.