Dies sind Vorsichtsmaßnahmen, die viele Frauen beim Joggen alleine treffen.

Die Laufschuhe anziehen, frische Luft schnappen und einen Moment der Ruhe genießen: Für viele bedeutet Laufen das. Doch für viele Frauen ist diese Auszeit auch mit einer Reihe von Reflexen verbunden, die ihre Sicherheit gewährleisten sollen. Eine australische Kampagne rückt diese Realität nun wieder in den Fokus.

Renne, aber bleibe stets auf der Hut.

Anlässlich des Internationalen Frauentags 2026 hat die australische Sportmarke LSKD eine Kampagne mit dem Titel „Sie läuft, aber sie läuft nie einfach nur“ gestartet. Ihr Ziel ist einfach: die Realität hinter dem Laufen aufzuzeigen, fernab der Bilder von Freiheit, die oft in der Werbung hervorgehoben werden.

Die Botschaft basiert auf einer bemerkenswerten Beobachtung: Laut der Kampagne geben 92 % der Frauen an, sich beim Joggen unsicher zu fühlen. Diese Statistik verdeutlicht eine weit verbreitete Realität, unabhängig von sportlicher Leistungsfähigkeit oder Erfahrung.

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Eine Vorbereitung, die weit über ein Aufwärmen hinausgeht

Schon vor dem Start ihres Laufs treffen viele Läuferinnen eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen, die fast schon zur Gewohnheit geworden sind. Sie prüfen, ob ihr Handy ausreichend geladen ist, wählen eine gut beleuchtete und belebte Strecke, meiden bestimmte Gegenden oder Tageszeiten und informieren eine vertraute Person über ihre geplante Route – diese Gewohnheiten ergänzen die traditionelle körperliche Vorbereitung.

Während des Rennens kommen weitere Reflexe zum Tragen: Schlüssel in Reichweite halten, die Musiklautstärke reduzieren, um die Umgebung wahrzunehmen, oder sogar die Route ändern, wenn eine Situation unangenehm erscheint. Einzeln betrachtet mögen diese Handlungen unbedeutend erscheinen. Zusammengenommen zeugen sie jedoch von ständiger Wachsamkeit.

Eine mentale Belastung, die oft unsichtbar ist

Neben praktischen Vorsichtsmaßnahmen beleuchtet die Kampagne eine subtilere Realität: übermäßige Wachsamkeit. Passanten beobachten, ihr Verhalten antizipieren, die Straße überqueren, je nach Situation beschleunigen oder abbremsen … für viele Frauen sind diese Überlegungen fast instinktiv. Sie gehören seit Jahren fest zu ihren Unternehmungen. Diese ständige Aufmerksamkeit kostet Energie und verwandelt einen Moment, der eigentlich Wohlbefinden bedeuten sollte, in eine Übung, bei der die Sicherheit stets im Hintergrund präsent ist.

Eine Botschaft, die die gesamte Gesellschaft herausfordert

Der Kampagnenslogan bringt das Ziel auf den Punkt: „Sicherheit sollte keine Strategie sein.“ Anstatt Frauen an die zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen zu erinnern, lädt LSKD sie dazu ein, ihre Perspektive zu ändern. Es geht darum zu betonen, dass die Verantwortung für einen sogenannten sicheren öffentlichen Raum nicht allein bei den Frauen liegen kann, die ihn nutzen.

Die Marke ermutigt somit jeden Einzelnen zu respektvollem Verhalten: Vermeidung von Haltungen, die als einschüchternd wahrgenommen werden könnten, Eingreifen bei unangemessenem Verhalten oder Hinterfragen der Auswirkungen des eigenen Handelns.

Eine Kampagne, die breite Resonanz findet

Die Initiative, die in den sozialen Medien geteilt wurde, löste schnell zahlreiche Reaktionen aus. Tausende Frauen berichteten von ihren Erfahrungen und beschrieben, welche Gewohnheiten sie entwickelt haben, um gelassener zu laufen. Das Thema hat sogar die australischen Grenzen überschritten. Es verdeutlicht eine Realität, die viele kennen und die bereits in anderen Kampagnen, insbesondere im Sportbereich, thematisiert wurde.

Indem diese Initiative Läufern eine Stimme gibt, trägt sie dazu bei, eine oft übersehene Erfahrung sichtbar zu machen. Sie eröffnet zudem einen breiteren Dialog darüber, wie öffentliche Räume zu Orten gestaltet werden können, an denen sich jeder unbesorgter körperlich betätigen kann.

Letztendlich ist die Botschaft universell: Laufen sollte in erster Linie ein Moment der Freiheit, des Vergnügens und des Selbstvertrauens sein, ohne dass die Sicherheit zu einer ständigen Sorge wird.